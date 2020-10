Nová Dacia Sandero a moderní výbava: Vybrali jsme 8 zásadních novinek

Dacia si pro letošní podzim připravila zásadní novinku, třetí generaci svého malého hatchbacku Sandero. Ten je aktuálně nejprodávanější model rumunské značky, s 2,1 miliony prodanými kusy mezi lety 2004 a 2020, a tak mezigenerační proměna proběhla ve velkém stylu. Už dopředu zprávy z automobilky avizovaly, že tolik výbavy Sandero ještě nenabídlo, což se po premiéře potvrdilo. Vybrali jsme hned osm zásadních novinek.

Diodové světlomety

Diody v posledních letech rychle nahrazují xenonové světlomety, hlavně kvůli jejich jasnějšímu světlu a levnější výrobě. Za propagátora se dá považovat v tomto směru právě Renault, který diodové světlomety nabídl již ve standardu i pro malý hatchback Clio nebo malé SUV Captur.

Nyní mateřskou značku následuje také Dacia. Sandero totiž rovněž nabídne diodové světlomety, a to rovnou v základní výbavě! Automobilka na nich vyzdvihuje fakt, že poskytují lepší viditelnost v noci, a to o 37 % do dálky a o 9 % co do šířky světelného pole proti dosavadním halogenům. Navíc se stávají i designovým prvkem, protože přinášejí nový světelný podpis, s motivem zdvojeného písmena ypsilon.

Mobil jako náhrada infotainmentu

Dacia se často chlubí tím, že demokratizuje výbavu aut pro široké vrstvy. A to je přesně případ i nového Sandera, který masám poskytne multimediální systém. A to velice jednoduchým a levným řešením. Základní verze nebude mít klasickou dotykovou obrazovku infotainmentu, nýbrž speciální držák na vrchu středového panelu pro uchycení chytrého telefonu.

Do smartphonu si přitom následně bude stačit stáhnout aplikaci Dacia Media Control, která zpřístupní funkce klasických multimediálních systémů. Pomocí bluetooth se mobil připojí k autu a zobrazí údaje z palubního počítače, spustí handsfree telefonování nebo třeba pustí navigaci.

Komu by pak toto řešení nestačilo, bude si moci pořád objednat typický infotainment. Media Display využívá osmipalcovou dotykovou obrazovku, jeho vylepšená varianta Media Nav pak přidává navigaci i bezdrátové připojení pro Apple CarPlay i Android Auto.

Šestistupňový manuál

Dacia Sandero dnes na českém trhu nabízí výhradně pětistupňové převodovky, nástupce se však poprvé v historii dočká i šestistupňového manuálu. Výrobci zkrátka hledají různé cesty jak snížit emise svých aut a převodovka s větším počtem stupňů spotřebu paliva umí snížit. Navíc i mezi malými auty je dnes stále častějším jevem, a tak se jí dočká také nové Sandero. Kombinovat šestikvalt bude možné s přeplňovaným benzinovým tříválcem 1.0 TCe, a to jak v konvenční variantě, tak ve verzi schopné spalovat LPG.

Převodovka CVT

U nového Sandera se vedle šestistupňového manuálu navíc můžeme těšit i na plnohodnotný automat. Dosavadní verze nabídla leda tak robotizovaný manuál Easy-R, který není úplně šťastné řešení, nástupce se však dočká možnosti bezstupňové převodovky CVT. Automat bude dostupný pro benzinové 1.0 TCe, přičemž automobilka slibuje nižší spotřebu, a to díky efektivnějšímu řízení motoru. Mimochodem v nabídce Dacie se CVT převodovka objeví vůbec poprvé, třeba Duster krátce využíval dvouspojkový automat EDC.

Bohatší základní výbava

Dacia sice odjakživa sází na nízkou cenu, automobilový svět se ale vyvíjí, a tak spartánská výbava už nestačí jako kdysi. I proto toho nové Sandero nabídne ve standardu více než dosud. Vedle již zmíněných diodových světel se můžeme v základu těšit na čelní a boční airbagy chránící břicho, hrudník a hlavu, nouzové volání e-Call, světelný senzor nebo tempomat. Dacia zmiňuje rovněž výškové i podélně nastavitelný volant, což je rovněž pro Sandero novinka. Předchůce měl jen výškově nastavitelný volant.

Více příplatkových prvků

Vedení Dacie v minulosti tvrdilo, že nabízenou výbavu u svých aut primárně odvozuje od opravdického zákaznického zájmu, nikoliv proto, že se to třeba v segmentu čeká, nebo že by v něčem chtěla být průkopníkem. Automobilka tak zřejmě usoudila, že klientela očekává nabídnutí elektricky ovládaného panoramatického střešního okna, které bude nabídnuto vůbec poprvé v historii Dacie. K dispozici budou nově také vyhřívaná přední sedadla nebo bezklíčový vstup pomocí handsfree karty.

Vyšší bezpečnost

Bezpečnost automobilů dnes hraje stále důležitější roli, a tak Sandero zapracovalo i na této oblasti. Bezpečnost už sama o sobě zlepšuje tužší konstrukce zajištěná architekturou CMF-B se zesílením na úrovni motorového prostoru (nosníky a podélníky jsou zcela nové) i interiéru. Třeba přední sedadla mají novou konstrukci rámu a jejich opěrky hlavy jsou vybaveny systémem proti poranění krční páteře při nárazu. Nechybí ani nové snímače nárazu ve dveřích a akcelerometr umožňují včasnou detekci bočního nárazu, aby se rychleji nafoukly nové čelní a boční airbagy chránící břicho, hrudník a hlavu.

Pomáhají ji ale i nové asistenční prvky. Sandero se tak poprvé v historii dočká třeba hlídání mrtvého úhlu, které mohou zákazníci značky znát už z modelu Duster. K dispozici nově budou rovněž přední parkovací čidla (dosud pouze zadní), funkce automatického brzdění nebo systém automatického nouzového volání e-call.

Chytré střešní nosiče

Střešní nosiče nejsou ničím neobvyklým, Dacia z nich ale udělala svým způsobem chytré „simply clever“ řešení. Systém dostupný pro Sandero Stepway je totiž modulární - díky klíči, uloženému v přihrádce palubní desky, je lze bez složité demontáže otočit do podoby podélného střešního nosiče. Jeho nosnost činí 80 kilogramů, což odpovídá běžným střešním nosičům.