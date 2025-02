Volkswagen a Audi si spalovací motory udrží déle. Je o ně totiž stále velký zájem

V posledních letech to vypadá, že se evropští politici řídí heslem „Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“. Primárně evropskými institucemi tlačená elektromobilita si totiž publikum hledá výrazně pomaleji, než se očekávalo. Pociťuje to především koncern Volkswagen, největší evropský výrobce osobních aut.

Zatímco Volkswagenu loni prodeje elektrických aut klesly o 2,4 %, Audi spadlo dokonce o 7,8 procent. Celkově se poptávka po tomto segmentu v koncernu Volkswagen v roce 2024 snížila o 3,4 %, ačkoliv i kvůli stále přísnějším emisním limitům musí poměrně razantně každý rok růst.

Už jen kvůli tomu si obě značky modely se spalovacími motory ponechají v nabídce mnohem déle. Podle listu Handelsblatt Volkswagen s Audi přehodnocují svůj cíl přechodu na čistě elektrický pohon. Původně chtěly značky z Wolfsburgu a Ingolstadtu prodávat výhradně elektromobily již od roku 2033, to se ovšem evidentně nestane.

Audi Q6 e-tron, jízda, ale v bílé • Audi Media Center

Gernot Döllner, šéf Audi, již přiznal, že automobilka v tomhle ohledu zůstane flexibilní. To v překladu znamená, že spalovací motory ve výrobě zůstanou, dokud o ně bude zájem. Nebo dokud to evropské úřady dovolí. Vedoucí technického vývoje Volkswagenu, Kai Grünitz, zase nevylučuje, že současná, v pořadí již osmá generace Volkswagenu Golf na trhu vydrží až do poloviny příštího desetiletí. Vedle toho se ovšem počítá též s plně elektrickým nástupcem na platformě SSP, jehož příchod je naplánován na konec této dekády.

Finální rozhodnutí podle Handelsblattu padne začátkem března, nicméně s ohledem na stále spíše nízké prodeje elektromobilů lze očekávat, že motory s vnitřním spalováním ve výrobním programu vydrží i po roce 2035. Přitom právě toto datum je stále považováno za jejich faktický konec v Evropské unii. EU se totiž na přehodnocení přechodu na čistší mobilitu ještě nedohodla, ačkoliv původní datum je zcela nesplnitelné. Ostatně loni měly elektromobily v Evropské unii podíl na nových registracích pouze 13,6 %, o jeden procentní bod méně než v roce 2023.

Změna taktiky probíhá také u dalších automobilek z německého koncernu. Dodávky Porsche Taycan loni meziročně spadly o 49 %, zčásti ovšem kvůli modernizaci. Elektrických SUV Macan loni značka z Zuffenhausenu dodala 18 tisíc, což je výrazně méně než u starší spalovací verze, jež byla nejprodávanějším modelem Porsche.

Bentley zase posunulo premiéru svého prvního elektromobilu z letošního roku na ten následující. Značka z britského Crewe původně plánovala, že s osmiválci a šestiválci „sekne“ v roce 2030, nejnověji se hovoří o roku 2035.

O rok se posunulo též představení elektrického Lamborghini Lanzarod. Místo za tři roky má přijít v roce 2029. Zhruba podobně by se měla představit také druhá generace veleúspěšného SUV Urus, která by měla vsadit výhradně na elektřinu.