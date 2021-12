Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid – Do města i na dálnice

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Automobilka Volkswagen představila modernizovaný model Arteon již v polovině minulého roku, přičemž mezi největší novinky patřila praktičtější verze Shooting Brake, ostrá verze R a samozřejmě nesměl chybět ani plug-in hybridní pohon, který nese tradiční označení eHybrid.

Designové změny exteriéru i v kabině již v minulosti důkladně rozebrali kolegové, kteří se svezli s Arteonem Shooting Brake osazeným několika motorizacemi – dvoulitrovým TDI o výkonu 147 kW, dvoulitrovým TSI o výkonu 206 kW i vrcholným eRkem s 235 kW pod kapotou. Pojďme tedy kapitolu „omlazený Arteon SB“ uzavřít testem hybridu se systémovým výkonem 160 kW, vezměme to ale pěkně popořadě.

Praktický elegán

Kdo zatouží po elektrifikovaném Arteonu Shooting Brake, může rovnou přeskočit základní výbavový stupeň Arteon a zaměřit se na vyšší výbavy Elegance nebo R-Line. Náš testovaný kousek dorazil v dostupnější verzi Elegance, přesto i tak jeho cena začíná od částky 1.322.900 Kč.

Jak už ale bývá zvykem, ani tentokrát vůz není v provedení „od“. Například za bílou barvu Orys s perleťovým efektem se připlácí 31.400 Kč, zatímco 19“ litá kola Chennai vyjdou na dalších 14.200 Kč.

Ztmavení bočních a zadního skla vyšlo v rámci paketu Design Plus, který obsahuje také rozměrné střešní okno, na 43.600 Kč. Díky příplatku dalších 8.700 Kč jde navíc o ztmavená akustická okna, která omezují hluk na palubě vozu.

Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid

Paket Comfort Plus (+30.700 Kč) pak kromě jiného přináší také lepší LED světlomety se stínováním okolního provozu a přísvitem do zatáček. Tyto světlomety bývají u ostatních arteonů propojeny světelnou lištou napříč maskou, model eHybrid je však výjimkou.

Důvodem budou s největší pravděpodobností dvířka nabíjecí zásuvky, která jsou umístěná v levé části masky. Dvířka jsou přitom velmi elegantně integrovaná a nebýt řady plaketek eHybrid, možná byste elektrifikovaný Arteon ani nepoznali.

Změny pouze v kufru

Při usednutí za volant řidiče obklopí příjemně jednoduchý interiér, který díky několika obrazovkám a vhodně zvoleným materiálům působí docela moderně. Přesto se nevyhnul několika zaškobrtnutím, na které upozorňovali již moji kolegové.

Například dotykové ovládání panelu klimatizace je přinejmenším nešťastné, neboť zbytečně odvádí pozornost. Infotainment Discover Pro s 9,2“ obrazovkou pak opět vyžaduje trochu trpělivosti a ideální je na něj nespěchat. To pak totiž i jinak vcelku spolehlivá bezdrátová konektivita Apple Car Play začne skřípat.

S použitými materiály nemám nejmenší problém, ostatně například příplatková sedadla ErgoComfort (+33.200 Kč) byla čalouněna kůží Nappa. Střešním oknem se do kabiny dostává dostatek denního světla a i díky tomu působí příjemně vzdušně a prostorně.

Trochu zpátečnickým detailem je ale příplatkový head-up displej (+15.100 Kč) s technologií promítání na sklíčko, které vyjíždí z kapličky přístrojového štítu. Standardní digitální přístrojový štít Digital Cockpit Pro sice nepatří k nejrychlejším, největší tragédií je pro mě osobně ale volant s kapacitními tlačítky, na která si asi nikdy nezvyknu. Při ovládání mi totiž stále chybí jistota, že tlačítko zareaguje tak, jak já očekávám. Tlačítka jsou navíc na stisk poměrně zvláštní a občas si zareagují sama při náhodném dotyku.

S prostorem v kabině nemám sebemenší problém. Přední sedadla nabízejí bohatý rozsah nastavení, v kabině je dostatek odkládacích prostor a vzadu nechybí prostor pro nohy ani nad hlavou – a to navzdory zmiňovanému střešnímu oknu. Díky minulým cestám do zahraničí právě na zadních sedadlech Arteonu Shooting Brake navíc vím, že sezení je zde velmi příjemné i po několika hodinách.

Volkswagen Arteon Shooting Brake eHybrid

Největší změnou pproti klasickému Arteonu Shooting Brake je tak velikost zavazadelníku, jehož standardní objem se zmenšil z původních 565 na 455 litrů. Důvodem jsou samozřejmě baterie, které jsou umístěné poblíž zadních sedadel. I díky tomu se ale automobilce podařilo vytvořit alespoň skromné dvojité dno, do kterého jsou uloženy nabíjecí kabely (díky bohu). Po sklopení sedadel by měl Arteon Shooting Brake nabídnout maximální objem až 1632 litrů, pokud ale eHybrid přišel standardně o 110 litrů, pak se po sklopení sedadel budeme bavit spíše o 1522 litrech (automobilka bohužel přesný parametr neuvádí).

Navzdory drobnému omezení ale Arteon Shooting Brake eHybrid stále nabízí spoustu místa. Zavazadelník je poměrně hluboký a široký, zadní lavice dělená v poměru 60:40 pak nabízí alespoň okénko za loketní opěrkou. Pokud by to ale stále nestačilo, dostal testovaný kousek také elektricky výklopné tažné zařízení (+24.600 Kč), na němž by mělo být možné táhnout vlek s hmotností do 1,6 tuny.