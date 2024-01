Volkswagen bude mít infotainment s ChatGPT. Umělé inteligence se dočkáme už brzy

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Umělá inteligence začíná vládnout dnešnímu světu. Nezpochybnitelných výhod nejmodernějších systémů už si začínají všímat i automobilky a uvádí umělé mozky ve svých nejnovějších infotainmentech. Německý Volkswagen spolu s první ochutnávkou nového modernizovaného Golfu odhalil, že jej vybaví novým multimediálním systémem vybaveným populárním softwarem ChatGPT.

Volkswagen využije osvědčenou technologii ChatGPT pro podporu hlasového asistenta v současných i připravovaných elektromobilech i automobilech s tradičnějšími spalovacími motory. Novinku automobilka zveřejnila s první ukázkou nového Golfu a uvedla, že digitálního pomocníka ukáže na technologickém veletrhu CES v americkém Las Vegas.

Nová AI značky se oficiálně jmenuje Cerence Chat Pro a automobilka Volkswagen ji vyvinula se svým technologickým partnerem, společností Cerence Inc. V Evropě se v produkčních modelech objeví nový hlasový asistent na základech umělé inteligence ChatGPT už od druhého čtvrtletí letošního roku a bude k dispozici v elektromobilech ID.3, ID.4, ID.5 a ID.7. Současně se objeví i v novém Passatu, Tiguanu a faceliftovaném Golfu.

Video se připravuje ...

Díky umělé inteligenci bude hlasový asistent sofistikovanější než kdy dříve a umožní vám ovládat multimediální systém, nastavovat klimatizaci nebo vám bude odpovídat na obecné otázky. Volkswagen k tomu dodává, že by nová funkce mohla obohatit i konverzace pasažérů na palubě. My doufáme, že ji inženýři značky vyladí natolik, že nebude nezdvořile skákat do řeči a vykřikovat.

Řidič nebo pasažéři budou novou umělou inteligenci aktivovat vyslovením „Hello IDA“ nebo stisknutím tlačítka na volantu. Volkswagen uvádí, že ChatGPT nebude mít přístup k údajům o vozidle a všechny otázky a odpovědi budou okamžitě smazány z paměti, aby byla zajištěna maximální možná ochrana osobních údajů.

My jsme zvědaví, jak nová umělá inteligence ve volkswagenech bude fungovat v praxi a určitě si na ni připravíme i zapeklité otázky, jestli nám na ně zvládne odpovědět: „Hello IDA! Hej Golfe, budeš se vyrábět i v deváté generaci?“