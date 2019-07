Volkswagen California Ocean 2.0 TDI – S garsonkou na dovolenou

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Spojení automobilu a dovolené může být v dnešní rozsáhlé nabídce aut opravdu různorodé. Českou „klasikou“ je vzít nějaký kombík, naplnit ho po střechu a vyrazit do Chorvatska. Milovníci řízení raději vytáhnou sporťák, vezmou s sebou jen to nejnutnější a vyrazí do alpských průsmyků, zatímco hledači nových míst si na dovolené půjčí kabrio a projedou s ním křížem krážem ten který španělský ostrov. A pak je tu řešení vyrazit na dovolenou obytným vozem.

I jejich nabídka je široká, a tak si díky velkým karavanům můžete vzít s sebou opravdu vše potřebné. Jenže taková vozidla nejsou moc praktická, už bývají moc velká a přes rok prakticky nevyužitelná – hodí se jen pro jízdu na dovolenou. Existují však firmy, které umí udělat praktické obytné auto i ze stále relativně kompaktní dodávky. Mezi ně patří také Volkswagen, který už léta nabízí model California. A právě jeho vrcholné provedení California Ocean jsme pečlivě vyzkoušeli v rámci týdenního redakčního testu. A vyrazili s ním i do kempu, abychom opravdu poznali, jaký je to dovolenkový parťák.

Dech beroucí cena

Volkswagen dnes nabízí dva modely s označením California. Letošní novinkou je Grand California postavená na základech velké dodávky Crafter, my však vyzkoušeli jejího menšího bratra Californii, která je součástí řady T6. Je tak sourozencem pro modely Transporter, Caravelle a Multivan, přičemž se nabízí ve třech úrovních výbavy.

Základem je California Beach jen s tím nejnutnějším pro kempování. Součástí výbavy sice je výklopná střecha s místem pro spaní dvou osob nebo kempinkové židličky prakticky ukryté ve víku zavazadelníku, pokud ale chcete uvnitř auta i kuchyňku s dřezem a plynovým vařičem nebo jídelním stolkem, musíte sáhnout pro Californii Coast, nebo rovnou po testované Californii Ocean, která bydlení na cestách dělá luxusnějším. Její výklopná střecha už není manuálně ovládaná, ale otevíratelná elektrohydraulicky, navíc jí nechybí ani nezávislé horkovzdušné topení nebo třízónová automatická klimatizace. A je tu servodovírání bočních posuvných dveří i víka zavazadelníku, což se v praxi hodí – obojí je hodně těžké, a tak si při jejich zavírání nejen křehké slečny pořádně zaposilují.

Počítejte ale s tím, že při zájmu o takovou luxusní garsonku na kolech už zaplatíte tolik, co za malý byt někde na okraji Prahy. Ano, testovaná kombinace nejsilnějšího turbodieselu v nabídce (2.0 TDI s 146 kW) se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a příplatkovým pohonem všech kol je sama o sobě logicky drahá, jenže základní cena Californie Ocean v této konfiguraci i tak vyrazí dech, činí 2.343.579 korun!

A to je opravdu závratná částka, která se u testovaného exempláře navíc dále vyšplhala, a to až na výsledných 2.861.138 korun! Jasně, bez příplatkového adaptivního podvozku (+39.644,-), adaptivního tempomatu (+20.271,-) nebo krásných, ale zatraceně drahých 18palcových kol Disc v bílém provedení (+50.215,-) se klidně obejdete, jenže třeba parkovací senzory (+26.033,-) se u tak velkého auta náramně hodí. A na cestách bodne i vystavěná navigace (53.363,-). V tomto směru nepomáhá ani fakt, že ani jednotlivé příplatky nejsou zrovna dostupné.

Luxusní bydlík

Když jste však ochotni dát za kempinkové auto takovou částku, dostanete v podobě Volkswagenu California Ocean už hodně luxusní bydlík a navíc neuvěřitelně praktický. V kabině se totiž našlo dostatek místa na to, aby se z Californie stala taková malá garsonka.

Hned za řidičem se nachází praktická kuchyňka. Vedle dřezu je i plynový vařič, nechybí ani skříňky na vše potřebné pro vaření s příborníkem nebo dokonce lednička. Dodalo ji Waeco a má objem 42 litrů. A co víc, když odsunete zadní lavici, najde se tu místo i pro výklopný stolek. Takže uvnitř najdete vlastně i jídelnu... Když pak otočíte příplatková otočná přední sedadla, klidně tu můžete stolovat ve čtyřech. Plusem je i to, že tu není takový problém s pohybem. Když vytáhnete střechu s místem pro spaní, můžete zvednout strop „dolního patra,“ abyste se po kabině mohli pohodlně pohybovat ve stoje.

To však není všechno. Odkládací prostor je pod zadní posuvnou lavicí, úplně vzadu se pak nacházejí i praktické skříňky na oblečení, včetně osvětleného zrcadla. Vezměte s sebou klidně i ramínka, i na ně je tady prostor, abyste si mohli pověsit oblečení. A když vám nebude vadit studená voda, je tu i sprchová hadice. Ukrývá se v jedné ze zadních skříněk, u plynové lahve. Primárně je určena pro omytí třeba volnočasového náčiní, při zakoupení celty na zadní výklopné dveře v rámci originálního příslušenství však lze klidně využít i jako sprchu.

V zadní části se ukrývá také rozkládací lůžko, které lze přeložit přes sklopenou zadní lavici. Díky tomu se uvnitř Californie vyspí až čtyři osoby – dvě v horním stanu a dvě dole. V takovém případě už je ale uvnitř vozu přece jen poněkud těsno. Jako ideál tak považujeme maximálně tříčlennou posádku, v kombinaci dvou rodičů a dítěte. Dvojice se pohodlněji vyspí v horním patře, kde je lůžko širší – to dolní zužují skříňky v kuchyňce. Tvrdší matrace je pak zkrátka daň za spaní mimo domov... Praktické jsou ale rolety, které dokážou uvnitř udělat naprostou tmu. Když naopak v noci potřebujete uvnitř světlo, je tu dostatečný počet svítilen. K dispozici je i jedna vyjímatelná, fungující jako baterka.

S Californií to ale není jen o životě uvnitř. Součástí výbavy je už od stupně Beach markýza, pod níž můžete trávit volný čas, díky kempinkovým židličkám schovaným do víka kufru a zahradnímu stolku v posuvných dveřích to bude velmi příjemné posezení.

Jenže to všechno má přece jen svá úskalí. Víko zavazadelníku i posuvné dveře jsou kvůli zakomponovanému nábytku opravdu těžké, a tak zavřít je dá hodně velkou práci. A to i ve voze se servodovíráním dveří. Příliš snadná není kvůli její hmotnosti ani manipulace s posuvnou lavicí. A když se rozhodnete otočit směrem vzad přední sedačky, musíte je posunout a narovnat tak, abyste našli to omezené místečko, v němž to lze provést – a stejně si u toho možná odřete dveře. Aby se zkrátka dovnitř všechno vešlo, museli návrháři počítat s každým volným milimetrem, s čímž pak musíte vy pracovat v reálném životě.

Z uživatelského hlediska není moc přívětivý ani fakt, že při otevírání střechy musíte mít otevřené boční posuvné dveře – když venku prší, akorát vám namokne vnitřek. Samotný stan je ale vyrobený z nepromokavého textilu, který si s deštěm umí náramně poradit, což jsme vyzkoušeli i v praxi. U testovaného kousku je pak obzvlášť v kempu nepraktické světlé čalounění, které se okamžitě ušpiní. Zásuvka na 220 V navíc funguje jen v případě, kdy je auto kabelem připojené k elektrické síti. Baterie přitom mají mít dostatečnou kapacitu, aby se mohlo topit celou noc nebo aby mohla přes noc fungovat chladnička. Určitě to pak chce podrobně nastudovat návod nebo zhlédnout nějaká instruktážní videa, protože ne všechny funkce vozu jsou intuitivní, a tak můžete být občas zmatení, jak si s autem poradit.