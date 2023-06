Manuální převodovky by mohly zmizet v rámci modernizace, a to i ze sportovního modelu GTI.

Volkswagen Golf oslaví v příštím roce již 50 let od své premiéry, k čemuž by nám měla automobilka nadělit modernizaci již osmé generace, která je aktuálně na trhu. Podle informací britských kolegů je ovšem možné, že s modernizací zmizí z kabiny manuální převodovky. A to nejspíš kompletně, tedy i ze sportovního modelu GTI.

Volkswagen Golf se může rozloučit s manuálními převodovkami

Důvodem by měla být emisní norma Euro 7, kvůli které začnou automobilky bedlivě sledovat každý gram CO 2 . Jak přitom poznamenávají kolegové z Autocar, VW Golf GTI s manuálem produkuje 162 g/km CO 2 , zatímco model s manuálem jen 160 g/km. Zdánlivě minimální rozdíl však může hrát roli právě v celkových flotilových emisích.

Důsledek emisních norem

„V nové generaci Golfu již nebude manuální řazení,“ měl pro Autocar uvést Kai Grüntz, šéf technického vývoje Volkswagen. Rozhodnutí mělo být přijato z důvodu dodržování emisních předpisů, uvedl Grüntz, podle kolegů z Autocar by ale nemuselo jít o definitivní záležitost.

Stále existuje možnost, že rozhodnutí značky ještě není finální, neboť se neustále čeká na možné změny v legislativě Euro 7 před její ratifikací. V poslední době se přitom proti stávající podobě ohradilo již několik evropských zemí, včetně Česka a Německa.

Celá záležitost je o to smutnější, že v roce 2025 uplyne 50 let od představení modelu VW Golf GTI, který měl v době premiéry čtyřstupňovou manuální převodovku, kterou později nahradil pětistupňový manuál. Nicméně každá další generace měla manuální převodovku v nabídce, což by mohlo u osmé generace po faceliftu skončit.

Automobilka Volkswagen přitom není jedinou, která uvažuje nad koncem manuálních převodovek. Snaha o snížení emisí, nezájem zákazníků i omezování složitosti nabídky/výroby již k podobnému kroku přivedlo několik značek. S manuálem se nedávno rozloučilo třeba Mini, zatímco Mercedes sází na automaty již od roku 2021.