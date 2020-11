Volkswagen Multivan Trendline T6.1 70 let Bulli – Všeuměl v akci

Volkswagen Transporter letos slaví 70. narozeniny. A tuzemské zastoupení k tomuto významnému výročí přichystalo několik zajímavých nabídek. Třeba Multivan v akční verzi 70 let Bulli.

První užitkový vůz řady T, označovaný jako Bulli (jméno vychází z německého Bus, Lastwagen und Lieferwagen, což lze přeložit jako bus, nákladní vůz a dodávka), opustil továrnu Volkswagenu v roce 1950. A byl to úspěch.

Všestranný Volkswagen tak dnes jezdí už v šesté generaci, která nedávno prošla zajímavou modernizací. Výrobce pro omlazenou verzi zvolil přídomek T6.1 a na první pohled ji poznáte hlavně podle výraznější masky a nových světlometů.

Označení T6.1 pak má evokovat svět informačních technologií, protože právě v oblasti moderních a digitálních technologií je změn nejvíc. I v dodávce tak můžete mít - pokud si za to připlatíte - digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce, 9,2palcový dotykový displej multimediálního systému Discover Pro, integrovanou SIM kartu, díky níž můžete využívat celou řadu on-line funkcí, nebo řadu bezpečnostních asistentů - namátkou udržování v jízdním pruhu, parkovací asistent, rozpoznávání dopravních značek či Trailer Assist usnadňující manévrování s přívěsem.

VW T6.1 se tak jednoduše řečeno výbavou vyrovnává osobním volkswagenům.

Kvůli novým asistentům také mimochodem Multivan přišel o hydraulický posilovač řízení. Nově je elektromechanický. To proto, aby vám do řízení tihle pomocníci mohli v případě potřeby sáhnout.

Jak oslavit 70?

Ale vraťme se k 70. výročí řady T. Volkswagen užitkové vozy jubileum připomíná několika akčními verzemi napříč modelovou řadou, tedy pro užitkový Transporter, Caravelle, ryze osobní Multivan i obytnou Californii. Nám se do rukou dostal “sedmdesátkový” Multivan.

Pro ten tuzemské zastoupení nabízí dvě zvýhodněné varianty - Multivan ve výbavě Trendline s motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) a šestistupňovou manuální převodovkou a také luxusnější Highline s jednotkou 2.0 TDI o výkonu 146 kW (199 k), automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech kol 4Motion.

Zkusili jsme si tu slabší možnost.

Na papíře vypadá Multivan Trendline T6.1 70 let Bulli hodně zajímavě. Ve srovnání s nevýročním Trendlinem je totiž nejen levnější, ale současně lépe vybavený. Zatímco standardně Trendline se stejnou motorizací začíná na 1.331.929 Kč, 70 let Bulli startuje na 1.099.000 Kč.

Ve výbavě akčního modelu přitom najdeme ve srovnání s běžným modelem navíc například LED světlomety, automatickou třízónovou klimatizaci, parkovací senzory vpředu i vzadu, tempomat nebo vyhřívaná přední sedadla. Výroční bulík dostal také kola z lehké slitiny - šestnáctipalcová.

Nejluxusnější a nejmodernější fíčury, kterými se Volkswagen při uvedení T6.1 chlubil, tedy v našem Multivanu chyběly, ale když to vezmu ze svého pohledu, nevadilo mně to. Za mě má tahle naše sedmdesátková verze všechno, co bych si přál. I když... Asi bych si připlatil za zpětnou parkovací kameru, která vyjde na 7.506 Kč.

Někde mezi

Modernizace řady T přinesla také nově tvarovanou palubní desku. Podle mě vypadá dobře, na dodávku rozhodně. Ještě výš ale řadím funkčnost. Materiály se zdají být odolné, zpracování kvalitní a líbí se mně také logické uspořádání ovládacích prvků, navíc je tu ještě spousta tlačítek, to je taky fajn. A samozřejmě nechybí spousta odkládacích prostor různých objemů.

Volkswagen Multivan Trendline

I když výbavou a zpracováním se interiér Multivanu blíží osobním autům, sezení je samozřejmě vyloženě dodávkové. To znamená, že se sedí vysoko a vzpřímeně. Z kabiny je perfektní výhled, který usnadňují velká okna, přehledná hranatá karoserie a krátká kapota.

Naprosto klíčovou vlastností Multivanu je samozřejmě všestrannost, prostornost a variabilita interiéru. Testovaná krátká verze na délku měří 4904 mm, její rozvor dosahuje rovné tři metry. Důležité je však ještě jedno číslo: za předními sedadly se nachází prostor s délkou zhruba 2,5 metru.

Naše auto v něm nabízelo sezení pro tři pasažéry. Zkoušený Multivan byl totiž vybaven jen jednou lavicí - ta je posuvná ve velkém rozsahu, manipulace s ní je snadná a ještě pod ní najdete odkládací prostory.

Šikovnou vychytávkou je možnost lavici sklopit do roviny, čímž vznikne lůžko. V Multivanu se tedy také slušně vyspíte, když na to přijde.

Jestli správně rozumím ceníku, při objednávce si můžete bez příplatku vybrat ještě dvě samostatná (a také posuvná) sedadla. Místo najdou před lavicí, utvoří tedy druhou řadu, lavice pak třetí. Pak budete mít plnohodnotné sedmimístné auto.

Že naše pětimístná konfigurace nabízí cestujícím vzadu spoustu místa snad nemusím rozebírat. Sedět ostatně mohou skoro dva metry za řidičem... A posuvná lavice také umožňuje hrátky s prostorem pro zavazadla.

Přístup do prostoru vyhrazeného cestujícím zajišťují posuvné dveře. Skvělé je, že jejich posunem se vám otevře třetina auta - a skoro polovina zadní části kabiny. Nastupování i vystupování je tedy velice snadné, vysoký a široký interiér pak umožňuje i pohodlné přesuny mezi sedadly.

Testovaný vůz byl vybaven posuvnými dveřmi na pravé boku, ale mít je můžete na obou stranách.

Co ta spotřeba?

I když se Multivan s každou modernizací přibližuje osobním autům, během jízdy jsou pořád znát dodávkové kořeny. Řízení je velice lehké a pomalejší, ale k vozu se jeho charakteristika hodí. Za velice slušnou musím na poměry dodávek označit také ochotu zatáčet. I stabilita je výborná.

Multivan lze popsat jako pohodlné vozidlo, snad jen když padne do větší díry, trochu se otřese a dočkáte se i rázů od kol. To ovšem není výtka, vzhledem k užitkovému původu a rozměrné karoserii se není čemu divit. I když jde o “osobnější” verzi dodávky, její podvozek si musí poradit jak s jízdou pouze s řidičem, tak při převozu těžkého nákladu. Volkswagen holt už tradičně volí cestu spíš tužšího podvozku a lepší ovladatelnosti a stability. Dodávky francouzského původu jsou měkčí a plavnější, ale zase se jim nechce tolik zatáčet. A když s nimi trefíte nerovnost, rázů se dočkáte taky.

Celkově je jízda v Multivanu se standardními tlumiči a pérováním hodně příjemná. Podíl na milém cestování má také výborné odhlučnění.

A líbila se mně i naše motorizace, tedy dvoulitrový turbodiesel o výkonu 110 kW spojený s šestistupňovou manuální převodovkou.

Volkswagen Multivan Trendline

Maximálních 110 kW je k dispozici mezi 3250 a 3750 min-1, točivý moment 340 N.m vrcholí mezi 1500 až 3000 min-1. Lehce přes dvě tuny vážící dodávka zrychluje z klidu na stovku za 12,9 sekundy a jede nejvýš 183 km/h. Trhač asfaltu to tedy není, ale louda také ne. Řekl bych, že dynamika je dostačující, prostě akorát.

S ručně řazenou převodovkou se pracuje moc pěkně, řadička je hezky po ruce, kvalty se sázejí snadno a hladce. Jednička je, jak to u dodávek bývá, hodně krátká. To oceníte při rozjezdu do kopce s naloženým autem.

Největším překvapením pro mě však byla spotřeba. Ve městě bulík dokázal jezdit za méně než 9 l/100 km, už to je fajn. Jenže když jsem vyrazil na 150 km dlouhou cestu, která vedla mimo dálnice a přes několik měst a obcí, na jejím konci palubní počítač ukazoval 6,2 l/100 km. To je prostě paráda. A ne, neloudal jsem se.

Celkem jsem s Multivanem najezdil 423 km s průměrnou spotřebou 6,9 l/100 km. Důkazem o úspornosti může být také dlouhodobá statistika - v paměti mělo auto 2068 km s apetitem 7,6 l/100 km.

Závěr

Další týden s Multivanem mně zase jen potvrdil, jak moc je tohle auto dobré, jak moc je šikovné, všestranné a užitečné. Bulík zastane role rodinného vozu, užitkového pracanta, kanceláře na kolech a s přimhouřenýma očima i cestovatelského speciálu.

Akční verze 70 let Bulli navíc alespoň částečně umazává asi největší slabinu, tedy tu, že Multivan nikdy nebyl levný. S cenou od 1.099.000 Kč samozřejmě není laciný ani teď, ale když si připočtete bohatší standardní výbavu, je to najednou mnohem příjemnější.

Volkswagen Multivan Trendline