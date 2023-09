Pokud jste se obávali, že se segment ostrých hatchbacků s elektrifikací vytratí, máme pro vás dobrou zprávu. Automobilka Volkswagen totiž na právě probíhajícím autosalonu IAA Mobility v Mnichově představila stylový koncept ID. GTI, který má naznačit budoucí podobu ostrých hatchbacků, jejichž výroba u Volkswagenu probíhá již osmačtyřicet let.

Už při prvním pohledu je přitom patrná výrazná podobnost se starším koncept VW ID. 2all, která není žádnou náhodou. Již při vývoji ID. 2all totiž automobilka počítala s ostrou verzí GTI, jejíž premiéru si nechala na později. Úprava přitom probíhala podle tradičního receptu.

Sportovní koncept zaujme agresivněji tvarovanou přídí i zádí, přičemž vpředu vidíme agresivněji tvarovaný nárazník s výraznou mřížkou, červenými dekory a vertikálními světly po stranách. Také zadní nárazník má sportovnější tvary, zadní světla byla zatmavena a linii střechy prodlužuje decentní spoiler. Stylová kola v podbězích byla inspirována koly první generace Golfu GTI.

Karoserii zdobí červená barva s černě lakovanými dekory. V předním nárazníku, na předních dveřích, nástavcích prahů a zadních dveřích pak samozřejmě nesmí chybět označení GTI. Písmenko I by přitom mělo být vnímáno jako výraz „intelligence“, namísto původního „injection“. Označení GTX by pak mělo být vyhrazeno pro modely s pohonem všech kol.

Techniku zatím automobilka nespecifikovala, pohon by však měl zajišťovat pouze jeden elektromotor, který má pohánět přední kola. S přenosem výkonu na silnici by přitom měla pomoci i elektronická uzávěrka předního diferenciálu. Chování vozu, včetně nastavení řízení, podvozku a zřejmě i simulovaného řazení, by pak mělo být možné nastavit přes GTI Experience Control.

Také kabina by měla být převzata z konceptu ID. 2all, přičemž hlavní uživatelské rozhraní by měly tvořit dva displeje – digitální přístrojový štít před řidičem a klasická obrazovka infotainmentu ve středu palubní desky. Kromě toho ale koncept GTI ukazuje i sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou a masivní head-up displej přes celé čelní sklo. Je však otázkou, co se dostane až do produkční verze.

Thomas Schäfer, CEO automobilky Volkswagen, pak v rozhovoru pro britské kolegy z Autocar a Top Gear prozradil, že produkční model již dostal zelenou a představen by mohl být v roce 2026. Jeho prodej by pak mohl odstartovat již v následujícím roce.

Produkční vůz by měl mít podobné rozměry jako koncept, který je dlouhý 4104 mm, široký 1804 mm a vysoký 1499 mm, přičemž jeho rozvor má hodnotu 2600 mm. Svými proporcemi tak vyplňuje prostor mezi modely VW Polo a Golf. Technickým základem pak zřejmě bude čistě elektrická platforma MEB.