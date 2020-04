Volkswagen zřejmě prodlouží výrobu modelu e-Golf, naznačuje interní dokument

Výroba elektrického Volkswagenu e-Golf měla být podle dřívějších informací ukončena v momentě, kdy na trh dorazí zcela nový elektrický hatchback ID.3. Podle neoficiálních informací z údajně interního dokumentu VW, který se objevil na YouTube kanálu Nextmove (nextnews #99, čas 3:35), tu však s námi e-Golf bude déle, jak upozornil web Electrek.

Elektrická novinka ID.3 by měla dorazit na trh v průběhu léta, výroba e-Golfu by ovšem měla podle dokumentu pokračovat až do 45. týdne 2020 (začátek listopadu) a poslední vozy mají být předávány do konce roku. Termíny ale samozřejmě vzhledem ke zdroji informací nemusí být zcela přesné.

Proč by ale Volkswagen prodlužoval výrobu již poněkud zastaralého e-Golfu, když má v rukávu eso v podobě prvního zástupce elektrických modelů ID.3 na speciální elektrické platformě MEB? Důvodů můžeme najít hned několik.

Tím prvním mohou být často probírané problémy se softwarem ID.3, kterých mají být podle zákulisních informací doslova stovky. Automobilky už sice spustila výrobu a stále plánuje zahájení prodejů v průběhu léta, do té doby však potřebuje software odladit a aktualizovat ve všech již vyrobených modelech. Je tedy možné, že se automobilky připravuje na možné zpoždění.

Dalším důvodem k prodloužení životnosti postaršího modelu ale mohou být i přísnější limity flotilových emisí CO 2 , kvůli kterým potřebují automobilky maximalizovat prodeje elektromobilů. Elektrický Golf je přitom na trzích celkem dobře známý, populární a jeho ceny v posledních letech výrazně klesaly.

Vzhledem k současné epidemii COVID-19, poklesu trhu a nejisté budoucnosti, kdy se stále častěji mluví o příchodu významné ekonomické recese, ale může být prodloužení výroby e-Golfu i jakousi pojistkou a sázkou na jistotu.