Volkswagenu hrozí další problémy kvůli emisím, řeší se tzv. teplotní okno

Volkswagen a emise – spojení, které se od roku 2015 mnohým z nás spojuje s kauzou Dieselgate, která stála koncern obrovské finance, poškodila jeho dobré jméno a současně urychlila jeho přechod k elektrické bezemisní mobilitě. Kauzu se softwarem ovlivňujícím emise vozů z koncernu VW jsme přitom nejspíš všichni měli za uzavřenou, jenže možná ještě definitivně neskončila.

Německý koncern už sice dávno skoncoval s původními praktikami a dnes se snaží být zelenější, než by se nejspíš mnohým z nás líbilo, přesto se stále čas od času objeví nová podezření. A s jedním z nich měl přijít poradce nejvyššího soudu EU, který označil software tzv. „teplotního okna“ za ilegální.

O co vlastně jde? Na případ upozornili rakouští zákazníci a týká se softwaru kontrolujícího funkci ventilu řídícího recirkulaci výfukových spalin motoru. Za určitých okolností, když venku panují teploty v rozmezí 15 až 33 °C a nadmořská výška je 1.000 metrů, totiž software ventil uzavře. Tím se omezí recirkulace a vůz vypouští vyšší množství emisí NO x . Rakouští spotřebitelé ovšem tvrdí, že jde o zakázané manipulační zařízení, za které by měli být kompenzování.

Podle koncernu Volkswagen je ale hlavním úkolem software předcházet možnosti náhlého a okamžitého poškození motoru, jak uvádí web Automotive News Europe, který na případ upozornil.

Athanasios Rantos, generální advokát soudního dvoru EU (CJEU), ovšem ve svém právním názoru poznamenal, že soud loni v prosinci rozhodl, že software pro manipulaci s emisemi je nezákonný dokonce i v momentě, kdy přispívá k prevenci proti stárnutí nebo ucpávání motoru, jak uvádí web Automotive News Europe.

Rantos navíc dodává, že „teplotní okno“ není reprezentativní pro skutečné jízdní podmínky v Rakousku a sousedním Německu, protože průměrná teplota byla výrazně nižší než 15 °C. Vozidla by navíc také často musela jezdit ve výšce přes 1.000 metrů. Software je tak podle jeho názoru manipulační a jeho role v ochraně komponent motoru prý není ospravedlněním.

Pokud by nález generálního advokáta potvrdil soudní dvůr EU (CJEU), pak by se pro VW jednalo o další ránu. Koncern sice v současnosti není vyšetřován, ostatně CJEU ani nemá povinnost držet se názoru svých poradců nebo generálního advokáta, obvykle tak ale činí. Jinak řečeno – koncern zatím není vyšetřován, to by se však v budoucnu mohlo velice snadno a rychle změnit.