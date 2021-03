Volvo představuje elektrické SUV kupé C40 Recharge, pořídit půjde jen online

Volvo si vždycky zakládalo na své schopnosti nabídnout posádce svých vozidel maximální bezpečí, v nedávné on-line prezentaci však automobilka svůj závazek rozšířila i mimo základnu svých zákazníků. Svým zrychleným přechodem na elektrifikaci chce totiž bojovat s klimatickými změnami, čímž prý chrání celou společnost.

V posledních letech tak automobilka rozšířila svou nabídku o několik elektrifikovaných modelů, kterým se údajně mezi zákazníky dobře daří: údajně 1 ze 3 prodaných modelů by totiž měl být elektrifikovaný. V roce 2025 už by ale automobilka chtěla prodávat až 50 % čistě elektrických modelů, zatímco zbytek budou hybridy, a v roce 2030 chce prodávat pouze elektromobily.

Do roku 2040 by se pak celá automobilka měla stát zcela uhlíkově neutrální, ale to už trochu předbíháme. Dnes nás totiž bude zajímat především další čistě elektrická novinka v portfoliu značky, tedy SUV s označením C40 Recharge, které přináší několik podstatných novinek.

„C40 Recharge představuje budoucnost značky Volvo a ukazuje, jakým směrem se vydáváme,“ uvedl Henrik Green, šéf technologického oddělení. „Je plně elektrické, nabízené výhradně online s praktickým balíčkem zákaznických služeb a bude dostupné k rychlému dodání. Pořídit si nové Volvo nebylo nikdy tak atraktivní.“

Pojďme se ale na novinku podívat trochu detailněji. Nové Volvo C40 je prvním modelem značky, který vznikl na čistě elektrické platformě CMA. Jeho příď odhaluje nový design pro čistě elektrické modely Volvo a za pozornost stojí i zcela nové světlomety s pixel-technologií. Při pohledu z profilu si můžeme všimnout sníženého profilu střechy a navazující dynamicky tvarované zádi.

Uvnitř nabízí C40 vyšší pozici za volantem, která je zákazníky Volvo preferována. Chybět však nebude ani tradičně bohatá nabídka dekorací a různých barev. Za připomínku přitom stojí, že nové Volvo C40 je prvním modelem, který nabídce kompletně „leather-free“ interiér. Bez kůže by se však do budoucna měly obejít všechny elektrické modely značky.

Automobilka je také hrdá na použitý infotainment, který je stejně jako v modelu XC40 postaven na operačním systému Android vyvíjeném společností Google. Posádka se tak může těšit na bohatou nabídku aplikací z Google Play Store a zabudované Google služby, včetně Goolge Maps a Google Assistant. Vůz by přitom měl být připojen k síti prostřednictvím neomezeného datového balíčku, který nabídne nadstandardní konektivitu i snadné dálkové aktualizace.

O pohon nového Volva C40 by se měla starat dvojice elektromotorů napájených z baterie o kapacitě 78 kWh. Na jedno nabití by měla novinka zvládnout cca 420 kilometrů dle WLTP, díky bezdrátovým aktualizacím se však očekává, že dojezd ještě do budoucna poroste. Nabití na 80 % by pak při využití dostatečně rychlé nabíječky mělo trvat pouze cca 40 minut.

Jak již bylo zmíněno, Volvo C40 bude prvním modelem značky, který bude dostupný výhradně on-line. A aby automobilka zjednodušila výběr a urychlila proces dodání, rozhodla se omezit komplexnost nabídky a zaměřit se na atraktivně před-konfigurované modely. Zákazníci by tak stále měli mít možnost vybrat si vůz ke své spokojenosti, dodání vozu však bude podstatně rychlejší. Součástí nových vozidel by navíc měl být balíček zákaznických služeb, který má obsahovat servis, záruku, silniční asistenci a klidně i pojištění či řešení domácího nabíjení.

Nové Volvo C40 by se mělo začít vyrábět začátkem tohoto podzimu v belgické továrně Volvo Cars v Ghentu. V současnosti bohužel ještě nevíme, kdy se novinka dostane k prvním zákazníkům.