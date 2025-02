Vozy Tesla mají geniálně umístěné nabíjecí zásuvky. Ale patrně za to může náhoda

Hrdla nádrží konvenčních aut jsou léta na stejných místech – poblíž nádrže a u evropských aut většinou na pravé straně. Je to praktické kvůli vedení potrubí mezi hrdlem a nádrží. Když ale přišly na svět elektromobily, nejedna automobilka pojala ideu umístit nabíjecí port kamkoliv, jen ne pod klasický kryt nad zadní kolo vozu.

Vozy značky Tesla – s výjimkou prvního roadsteru, který technicky vycházel z Lotusu Elise, a cybertrucku – však mají nabíjecí zásuvku vždy na stejném místě – na levém zadním rohu vozu. Kuriozní důvod, proč tomu tak je, nyní světu prozradil Peter Rawlinson, někdejší šéfinženýr vývoje Tesly Model S a současný ředitel Lucid Motors.

Rawlinson navrhoval nabíjecí port umístit mezi levé přední dveře a přední kolo, což odůvodnil tak, že většina Američanů parkuje popředu. „To nebude fungovat v mé garáži,“ reagoval na tento nápad Musk s tím, že nechce mít kabel vpředu, aby o něj nezakopával. A tak se z těchto důvodů nabíjecí port ocitl tam, kde je – coby součást levé zadní svítilny.

Tesla Cybertruck v Česku • Auto.cz

Ovšem, tohle všechno jsou Rawlinsonova slova z nedávného rozhovoru pro magazín PC Mag. S Muskem se před lety nepohodli, když Rawlinson se svým týmem v roce 2016 inicioval přejmenování výrobce baterií Atieva na Lucid Motors s cílem konkurovat Tesle na poli elektrických aut. Sebestřednost Elona Muska však naznačuje, že tohle všechno může být pravda; automobilka Tesla čerstvá Rawlinsonova slova nekomentovala.

Kam s portem? Do rohu!

Ať je to, jak chce, umístění nabíjecího portu tesel je vynikající nejen ve srovnání s návrhem ho umístit na bok vozidla. Nabíjecí port by totiž měl být co nejblíž rohu auta či přímo na něm, a to kromě tesel či trojčat Kia EV6/Hyundai Ioniq 5/Genesis GV60 nemá zas tak moc aut.

Jednoduše proto, že zatímco hadice na čerpací stanici, kterou teče benzin, může být jak chce dlouhá, kabel nejen rychlonabíjecí stanice by měl být co nejkratší, aby měl co nejmenší odpor a tak bylo dosaženo co nejmenších ztrát při nabíjení. Zároveň, rychlonabíječky elektromobilů se staví jako parkovací místa se stojanem na jednom svém konci; většinou v rohu, aby jeden stojan obsloužil dvě nabíjecí místa.

(Výjimečně potkáte takovou nabíječku, která má stojan na straně, a tam je u některých aut třeba být při parkování dost kreativní. Uvědomuji si takovou ve Vystrkově u Humpolce, kde jsem jednou zastavil s Audi e-tron S Sportback s nabíjecím portem za levým předním kolem, jak navrhoval Rawlinson teslám, a podruhé s Kiou EV6, a v obou případech jsem musel parkovat jednou nápravou na chodníku, aby kabel dosáhl k zásuvce.)

TEST Kia EV6 GT – Výjimečně schopný elektrický křižník Marek Bednář Testy

Když k takové stanici zacouváte, zásuvka v rohu vozu vám poskytne víc prostoru za autem pro manipulaci s kabelem či přístup do zavazadelníku. A právě ta manipulace s těžkým kabelem je někdy složitá a centimetry prostoru navíc se velmi hodí. Máte-li zásuvku vpředu uprostřed či v předním rohu vozu, jak nabízí Nissan Leaf, resp. Mercedes-Benz EQV, zajedete ke stojanu popředu a do zavazadelníku je přístup krásný. Když je však zásuvka na boku auta, u většiny stojanů je třeba parkovat jedním či druhým koncem auta velmi těsně, a navíc připojený kabel často zavazí.

Proč jsou nad koly?

Zásuvky zhruba nad jedním ze zadních kol, jak razí BMW nebo koncerny Volkswagen či Stellantis, jsou aspoň blízko rohu, ale není to ono. Toto umístění zásuvky je myšleno jako „tradiční“, že kabel strkáte do stejného místa, jako tankovací pistoli svých ostatních či dřívějších aut. Anebo, existuje-li i spalovací verze daného vozu, vyrábí se prostě jedna karoserie a pod kryt pak v závislosti na pohonu namontujete zásuvku či hrdlo.

Výsledkem v každém případě je, že aby byla nabíjecí stanice skutečně univerzální, musí mít delší kabel, aby ten dosáhl k portu všech elektromobilů. Protože ale tesly mají zásuvku umístěnou všechny stejně, jejich vlastní síť Supercharger je připravená jen na to jedno umístění, což umožňuje kratší kabel, a tedy menší ztráty při nabíjení.

Do idylky u Superchargerů vnášejí chaos kromě nevychovanců dopouštějících se ICEingu (parkování konvenčního auta na nabíjecím místě) „jen“ majitelé ostatních elektromobilů, které mají zásuvky na jiných místech, než v levém zadním rohu auta. Parkují na vedlejším místě, než od kterého připojili kabel, či stojí podélně na kolmých stáních. Totiž, síť Supercharger se v posledních letech otevírá i jiným elektromobilům než teslám. U příležitosti zařazení značky Lucid do této skupiny také přišla Rawlinsonova slova.