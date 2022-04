VW na Slovensku nepatrně snížil výrobu a ukončil produkci dvou modelů

Bratislavská továrna Volkswagenu i letos opakovaně přerušovala montáž automobilů kvůli výpadkům v dodávkách součástek.

Loni z výrobních linek slovenského závodu Volkswagenu sjelo 308.990 vozidel. V roce předchozím to bylo 309.348 automobilů při meziročním poklesu výroby o 18 procent. Téměř sedm z deseti vyrobených aut loni tvořila sportovně-užitková vozidla (SUV). Do výrobního portfolia závodu patří modely Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Škoda Karoq, stejně jako malé městské auto Volkswagen up! včetně jeho verze s elektrickým pohonem.

"Těší nás oživení poptávky na světových trzích, ale na druhé straně nám nesmírně ztěžuje situaci ve výrobě nestálý dodavatelský řetězec, který je zasažen globálním nedostatkem a výpadky polovodičů a kterému letos ještě přitížil válečný konflikt na Ukrajině," řekl předseda představenstva společnosti Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg.

Slovenská divize Volkswagenu loni snížila zisk před zdaněním o pět procent na 264 milionů eur (6,47 miliardy Kč), obrat jí klesl zhruba o dvě procenta na 9,53 miliardy eur (234 miliard Kč).

Podnik loni téměř zdvojnásobil investice na 100 milionů eur (2,5 miliardy Kč). Další stovky milionů eur společnost použije na náběh výroby modelů Škoda Superb a Volkswagen Passat, se kterým podle dřívějších informací počítá v příštím roce.

Automobilový průmysl je hlavním motorem slovenské ekonomiky. Kromě Volkswagenu montují auta na Slovensku také automobilky Jaguar Land Rover, Kia a Stellantis.