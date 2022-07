VW nebude kopírovat Ranger a Everest, SUV na základě Amaroku nenabídne

Začátkem roku 2019 automobilky Ford a Volkswagen oznámily, že se pustí do společného vývoje pick-upů a užitkových vozidel. Cílem je především snížení nákladů. Výsledkem spolupráce je mimo jiné nová dvojice pick-upů Ranger a Amarok. Volkswagen už dříve přiznal, že by se bez pomoci Fordu do vývoje druhé generace modelu vůbec nepustil.

Ford na základě svého Rangeru vyvinul také SUV s názvem Everest, avšak Volkswagen podobný krok nezvažuje. Informoval o tom australský web Car Expert, podle kterého Lars Krause, člen představenstva divize Volkswagen Commercial Vehicles (Volkswagen Užitkové vozy), řekl: „Vždycky se objeví nápad postavit robustní SUV na základě pick-upu, ale my si myslíme, že nastavení pick-upu v současnosti přináší hodnotu našim zákazníkům nejlépe.“

Na což Krause navázal slovy: „To znamená, že zároveň nabízíme příslušenství jako je pevná nástavba nad ložnou plochou – ta bude také dostupná od začátku. Takže zákazníkům přinášíme přidanou hodnotu a proto se soustředíme na pick-up.“ Zjednodušeně řešeno, SUV na základě Amaroku nebude, místo toho si pro Amarok budete moci pořídit širokou řadu příslušenství.

Nový Ford Everest se představil v březnu letošního roku, ale do Evropy ani USA nezamíří. SUV je určené především pro asijské, africké a australské trhy. Dá se proto předpokládat, že i kdyby Volkswagen SUV na základě Amaroku postavil, u nás bychom se ho stejně nedočkali. Na druhou stranu to, že Volkswagen odvozené SUV nezvažuje nyní, neznamená, že nepřijde později, změní-li se situace na trhu nebo priority automobilky.