VW si zaregistroval jméno e-Beetle. Ve hře jsou i další retro elektromobily

V loňském roce Volkswagen zcela ukončil produkci modelu Brouk. A byť to nyní vedení značky popírá, v budoucnu by se ještě mohl vrátit.

Ikonický Volkswagen Brouk je jedním z nejvýraznějších vozů automobilového průmyslu, jehož historie se datuje do třicátých let minulého století. I když měl tento model nezaměnitelný charakter, v dnešním světě plném SUV a crossoverů pro něj nezbylo místo. A tak v loňském roce zcela skončila jeho produkce.

Už dříve se spekulovalo, že by se Brouk mohl vrátit coby roztomilý retro elektromobil, vždyť se podobnou cestou v roce 2022 vydá i elektrická reinkarnace legendárního minibusu. A pohon zadních kol by byl slušivý odkaz na působivou historii. Lídr Volkswagenu Herbert Diess se ale s ukončením výroby nechal slyšet, že model Beetle je zcela mrtvý a žádný jeho nástupce se neplánuje.

Jenže… značka si před časem nechala u příslušných úřadů zaregistrovat názvy, které napovídají o opaku. Nebo alespoň faktu, že značka s myšlenkou návratu pracuje. A protože jde o štítek e-Beetle, asi je vám jasné, v jaké podobě by se ikonický Brouk na automobilovou scénu vrátil. Kromě Brouka si VW zaregistroval ještě další názvy - e-Golf Classic, e-Karmann, e-Kübel a konečně e-Samba.

Zatím nemáme tušení, co Volkswagen s těmito štítky zamýšlí. Mohl si je také registrovat jen pro to, aby je zkrátka nepoužíval někdo jiný. E-Golf Classic by mohl představovat oživení některé z úvodních generací modelu s elektrickým pohonem. Minulý rok uzavřela automobilka partnerství se společností eClassics a společně představili dva Brouky v retro karoserii, avšak s pohonem elektrického Upu. No, jsme zvědavi!