TEST Volvo EX30 Cross Country – Na extrémně rychlý výlet
Oplastované blatníky, zakrytovaný podvozek a světlá výška. Na českých silnicích, kde výtluky dokážou potrápit i větší SUV, to novému nositeli jména Cross Country docela sluší. Náš testovací kousek má však navíc ještě příplatkové terénější pneumatiky a výrazný střešní nosič. Není to už zase moc? Jde tedy o městský crossover, nebo expediční teréňák?
Design, interiér
Za návrhem interiéru stojí tým vedený evropskými designéry, kteří záměrně prosazovali typickou skandinávskou atmosféru, klidnou a příjemně chladnou. Zpracování je evropsky kvalitní. Díky tomu působí kabina designově propracovaněji než u řady čínských příbuzných, kde minimalistický přístup často odhaluje levné plasty a špatně sladěné linie.
Ve srovnání s většími nebo staršími vozy značky ale EX30 přeci jen dost pokulhává. Tak například kosmetická zrcátka nejsou osvětlená, syntetické koberce jsou velmi tenké a tlačítka na volantu z jednolitého černého plastu opravdu není radost používat. Rovněž audiosystém není špičkový, ale spíše jen lehce nadprůměrný v rámci třídy.
Materiály kombinují recyklované textilie, jemné tkaniny a směsi s lnem nebo denimem a plasty z PET lahví. Je to řešení, které vyhovuje trendu udržitelnosti, ale z hlediska nějakého offroadování nejde o povrchy určené k tvrdšímu zacházení nebo potřísnění bahnem.
Vše lovíte v displeji
Uvnitř vládne minimalismus. Před řidičem není žádný klasický přístrojový štít, všechny informace – od rychlosti přes stav baterie až po navigaci – jsou soustředěny na centrální displej uprostřed palubní desky. Volvo sice používá jeden z nejpřehlednějších a rychleji reagujících „tabletů“ v automobilovém světě, ale realita zůstává stejná: základní údaje musíte hledat stranou. Po několika dnech si člověk sice zvykne hlídat rychlost periferním viděním vpravo, jenže nejde jen o rychlost.
Chcete zapnout vyhřívání sedadel? Je třeba sáhnout do menu. Potřebujete změnit teplotu klimatizace? Opět dotyková plocha. Při jízdě po dálnici to není zásadní problém, ale na klikaté okresce, kde se volantem neustále pracuje, je to otravné a odvádí to pozornost od řízení. Minimalismus tu vítězí nad ergonomií, což né každý přijme. Alespoň, že zvenku nečekají nepraktické zapuštěné kliky. A ty vnitřní jsou z pravého kovu.
Přední sedadla nabídnou dost pohodlí a místa, avšak zadní část vozu se rychle ukáže jako kompromis – omezený prostor pro kolena i šířka kabiny dělají ze zadní lavice spíše nouzové než komfortní řešení. Zavazadlový prostor s objemem 318 litrů navíc sotva stačí na nějaký expediční výlet. Obří a hluboký nosič na střeše tak dává docela smysl. Jinak originální střešní stan přímo Volvo pro EX30 nenabízí, ten je vyhrazen větším modelům.
Mimochodem - vyrábí se v Belgii
Z hlediska českého zákazníka není bez zajímavosti, že výroba Volva EX30 byla v roce 2024 přesunuta také do evropského závodu v belgickém Gentu. To znamená zkrácení dodacích lhůt, lepší dostupnost vozů pro evropské trhy a menší závislost na dovozu z Číny, kde se model EX30 původně vyráběl. Továrna navýšila kapacitu o stovky nových robotů a přidala vlastní linku na montáž baterií, což v praxi může znamenat větší stabilitu dodávek a nižší riziko zpoždění.
Výroba modelu EX30 se v Evropě stala klíčovou i proto, že vůz je v rámci značky nejprodávanějším elektrickým modelem. V roce 2024 se stal vůbec nejžádanějším elektromobilem Volva na evropském trhu.
Motor, jízdní vlastnosti
Cross Country se u nás nabízí pouze v kombinaci s nejsilnějším pohonem Twin Motor Performance. Má dva elektromotory s kombinovaným výkonem 315 kW, tedy 428 koní, a pohon všech kol. Na papíře to zní jako čísla supersportu, a realita to potvrzuje.
Zrychlení z nuly na stovku za 3,6 sekundy je opravdu šílené. Po městě za sebou nejsilnější EX30 spolehlivě nechá téměř vše. V této třídě kompaktních crossoverů je dynamika EX30 úplně mimo měřítka.
V běžném režimu je EX30 hodná, plyn dokáží plynule dávkovat i méně zkušení řidiči. Plný výkon se aktivuje po zvolení jízdního režimu Performance, kdy se oba elektromotory odemknou naplno. ESP nejde úplně vypnout, ale lze omezit a dovolí lehký prokluz kol v přímém směru. Motor na zadní nápravě je jasně dominantní. S pohonem všech kol a poměrně balonovými A/T pneumatikami zvládá EX30 přenášet hnací sílu na asfalt překvapivě dobře, nekoná se žádné ostré bouchání do karoserie.
Obrovské síle naštěstí skvěle sekunduje podvozek, který vývojáři nepodcenili. Vůz je stabilní a nedějí se žádné zbytečné pohyby. I tak ale šílený výkon s malým crossoverem pochopitelně pěkně cloumá. Ve spojení se zvýšeným a měkčím podvozkem jsou přenosy téměř dvou tun hmotnosti markantní a je tak potřeba nechávat si na vše drobnou časovou rezervu. Pod plným plynem se auto div nestaví na zadní kola, aby nahnalo grip, na brzdách se však nijak extrémně nepropadne na předek a zůstává ovladatelné.
Brutální výkon zabaví
Mě osobně to opravdu velmi bavilo, je to tak trochu jako absurdně silné rallycrossové auto. Jen řízení není nejpřesnější a neposkytuje výraznější zpětnou vazbu, na nějaké chirurgicky přesné vedení na okresce není. Byť nejde o řidičské auto, extrémní dynamika v tomto případě určitě zábavná je, není to tak sterilní jako ve větších autech.
Příplatkové A/T pneumatiky Cooper jsou překvapivě tiché v přímém směru, jen v ostrých zatáčkách se ozve výrazný hluk z bočnic. Naopak aerodynamický hluk střešního nosič se ozývá už okolo 100 km/h. Pootevření okna nebo rádio to snadno přehluší, ale pokud si chcete užít dálnici v naprostém tichu, s nosičem to nepůjde.
Baterie o kapacitě 69 kWh slibuje dojezd až 450 km, to odpovídá spotřebě kolem 15 kWh/100 km. Této hodnotě je možné se přiblížit, ovšem se standardní dvoumotorovou verzí a v rychlostech pod povoleným dálničním limitem. Cross Country se střešním nosičem a A/T pneumatikami je na tom logicky o něco hůře.
V českém provozu po týdnu testování vychází průměrný dojezd na 310 až 330 km, což odpovídá spotřebě přibližně 21 až 22 kWh/100 km. Přiznávám však, že jsem si do sytosti užíval brutálního zrychlení. Nabíjení zvládá EX30 rychlostí 153 kW na rychlonabíječce, z 10 na 80 % se dostane za zhruba 26 minut. Při domácím AC nabíjení ale s 11 kW znamená plnou baterii až po sedmi hodinách.
Námitky, že opravdové expediční auto potřebuje dlouhý dojezd, jsou oprávněné, na druhou stranu elektromobily jsou velmi hospodárné v terénu. Tedy dokud se zrovna nemusí prohrabávat třeba pískem.
Vůz nemá žádné off-road režimy, je tu jen chytrá elektronika omezující prokluz kol dle potřeby. A nájezdové úhly nejsou téměř o nic lepší než u běžného crossoveru. I tak věřím, že kombinace extrémního výkonu a A/T pneumatik by se zkušeným řidičem dokázala v leckterých podmínkách předvést divy. Mimochodem ony příplatkové pneumatiky Cooper mají rozměr 235/55 R18, kola jsou tedy o palec menší než standardní pláště Goodyear 235/45 R19.
Závěr
EX30 Cross Country je zvláštní mix, který v podstatě nemá přímou konkurenci. Cena začíná na 1.309.000 Kč, což na je na malý crossover docela hodně, i když je čistě elektrický. V první řadě jde o parťáka pro každodenní život, jehož rozumné oplastování a vyšší pneumatiky ušetří stres z odřenin. K tomu přidává dobrodružný styl a speciální doplňky.
Trochu otravuje jen absence tlačítek, které chybí jak v interiéru, tak na samotném „klíči“ od auta. Člověk je zkrátka odkázán hlavně na ťukání v infotainmentu a mobilní aplikaci. Za ty peníze bych také raději méně minimalistický a více propracovaný interiér. Poslední velkou slabinou je malý kufr a prostornost pro zadní cestující.
Na druhé straně jde o absurdně rychlé malé Volvo, které na semaforu deklasuje i leckteré Porsche. Dokonalý sleeper. V roli stylového městského crossoveru s šílenou dynamikou funguje skvěle. Na expedici to není, ale lehčího terénu a delších výletů se nezalekne. Jako jediné rodinné auto bude EX30 Cross Country kompromisem, jako druhý vůz do domácnosti ale dokáže nabídnout originální kombinaci stylu, výkonu a reprezentativního loga.