Peugeot v Česku na týden zlevní auta. Slevy dá na skoro všechny modely!
Akce 7 dní Peugeot tradičně láká stovky zákazníků. V březnu přinesla přes tisíc objednávek, nyní přichází další kolo výhodných nabídek na osobní i užitkové vozy.
Peugeot na říjen vyhlašuje oblíbenou slevovou akci 7 dní Peugeot, a to jak na osobní, tak i užitkové vozy divize Professional. Tentokrát je týden zvýhodněných cen vypsán na období od 13. do 19. října.
Akce 7 dní Peugeot patří každoročně k nejúspěšnějším, a to jak z hlediska cen, tak počtu registrací. Pro lepší představu – letošní březnová akce přinesla 1006 objednávek, z toho téměř 300 na model 2008, který je stabilním bestsellerem. Také modely 208, 3008, 5008 a Rifter překročily třímístnou hranici. Přibližně 60 % zákazníků zvolilo skladový vůz, zbytek objednávek směřoval do výroby. Podíl elektromobilů dosáhl 4 %.
A na co se můžete těšit tentokrát? Například Peugeot 208 začíná na ceně 369.000 Kč, zatímco crossover 2008 startuje na 449.000 Kč a 308 SW pořídíte od 599.000 Kč. Ve všech třech případech jde o skladové auto ve výbavě Style.
Mezi další zlevněné modely patří 408 od 685.000 Kč, 3008 od 729.000 Kč a 5008 v pěti- nebo sedmimístné konfiguraci od 769.000 Kč. Tyto vozy pro změnu spojuje linie Allure. Kdo potřebuje rodinnou dodávku, může sáhnout po prodlouženém Rifteru Active Long od 559.000 Kč.
Seznam benefitů doplňují zvýhodněné ceny na užitkové řady Partner, Expert a Boxer, stejně jako pětiletý servis a zimní pneumatiky zdarma.
Zdroj: Peugeot I Video: Auto.cz