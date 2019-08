Vypadal by takhle nový velký Opel nebýt PSA? Prodávat se bude alespoň jako Buick

V Rüsselsheimu se hodně změnilo od té doby, co Opel přešel v roce 2017 od amerického koncernu General Motors pod křídla francouzské Skupiny PSA. V rámci šetření Opel přezbrojuje na francouzskou techniku, Combo se tak stalo sourozencem Citroënu Berlingo, nová Corsa narychlo využila platformu CMP a z MPV Zafira se stala osobní dodávka Zafira Life na bázi Peugeotu Traveller. A mohli bychom pokračovat, francouzských dílů se do budoucna dočká i Astra a Insignia, které si zatím uchovávají techniku vyvinutou ještě za dob GM. Naopak jiné projekty byly v rámci snižování nákladů zcela zrušeny.

Konkrétně se jedná o velké SUV s třemi řadami sedadel, o kterém se v minulosti hodně mluvilo. V roce 2014 dokonce Opel oficiálně přiznal, že ho začne do konce desetiletí vyrábět ve své mateřské továrně v Rüsselsheimu. Od převzetí Opelu Skupinou PSA se však přestalo o projektu zcela mluvit a z různých náznaků vyplynulo, že se s SUV větším než Grandland X už nepočítá.

Důvod byl prostý, velké SUV mělo být postaveno na základech platformy Insignie, jenže ta vznikla ještě za dob GM, a tak by za její užití musel nový majitel platit americkému koncernu licenční poplatky, což by cenu auta zvyšovalo, respektive snižovalo prodejní marži. Ostatně z toho důvodu Corsa nakonec použila francouzskou architekturu CMP, přestože nová generace byla už prakticky hotova, avšak s technikou od GM.

Přesto všechno nakonec velké SUV přece jen vznikne. Nebude se však prodávat se znakem Opelu, ale Buicku. Právě s americkými znaky se prodávají mnohá díla německé automobilky s bleskem ve znaku – Verano je přeznačkovaná Astra, Regal zase Insignia a Encore byla v minulé generaci Mokka X, zatímco někdejší Cascada bývala zkrátka Cascada. A sedmimístné SUV podle všeho mělo být dalším takovým vozem.

Ostatně podívejte se na snímky chystaného Buicku Enclave pro čínský trh, který se oproti již prodávané verzi pro USA liší nejen extravagantními světlomety, ale i kompaktnějšími rozměry. Maska chladiče, světlomety ve tvaru ležícího písmena L nebo zatmavený sloupek C, to jsou všechno detaily, které dobře známe z modelů Opel, konkrétně z Astry a Insignie. Vyměňte znak Buicku za blesk Opelu a snadno si takové auto v nabídce německé značky dokážete představit...

V této podobě však velký Opel bohužel nevznikne a my tak jen můžeme spekulovat o tom, co by mohlo být, kdyby Opel zůstal součástí General Motors. To však neznamená, že sedmimístné SUV s bleskem ve znaku přece jen nevznikne. Stále existují náznaky, že přece jen dorazí, avšak s technikou PSA (platformou EMP2 z Peugeotu 5008) a zřejmě i odlišným designem, podle nového směru. Podle těchto zpráv se ho prý dočkáme v roce 2021, tak se nechme překvapit...