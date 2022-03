Vyráběli jsme auta v Craiově: Jak se nám dařilo s Fordy Puma?

Pro rumunské město Craiova s třemi sty tisíci obyvatel, ležící na řece Jiu, je charakteristická produkce automobilů (a stejně tak letadel) již od padesátých let dvacátého století. Historie výrobního komplexu, do něhož právě vstupujeme, se však datuje do letopočtu 1976. Ze zdejších linek tehdy sjížděla primárně dvojice identických modelů: Oltcit Club a Citroën Axel. Po roce 1991 se francouzský Citroën stáhl, načež produkce pokračovala pod označením Oltena, dozvídáme se z místních motoristických análů. O tři roky později se „upeklo“ partnerství se společností Daewoo Motors a odstartovalo chrlení triumvirátu modelů – konkrétně tica, ciela a espera. V roce 1997 se vrhli Jihokorejci rovněž na výrobu motorů, a k tomu přibyly ještě dva vozy: Daewoo Matiz a Nubira II. Od března 2008 tady ovšem neohroženě vládne Ford. A právě na produkci vozidel s modrým oválem se půjdeme za okamžik podívat!

Ženy vpřed!

Solidně vypadající továrna ve městě, jež eufemisticky řečeno krásy a půvabu příliš nepobralo, působí jako zjevení. Taky do ní Ford od převzetí napumpoval téměř dvě miliardy amerických dolarů! „V posledních letech jsme výrazně modernizovali. Jedná se například o instalaci více než šesti stovek robotů,“ poznamenává Josephine Payne, ředitelka craiovského závodu a současně prezidentka Fordu pro celé Rumunsko. Ostatně žena v čele továrny podtrhuje genderový balanc obřího podniku: z přibližně 6000 zaměstnanců připadá 54 % na muže a 46 % na ženy. „Rapidní nábor zaměstnanců připadá na poslední tři roky, kdy se naše řady rozšířily zhruba o tři tisíce čtyři sta lidí,“ dodává Josephine Payne. Výrobní kolotoč Fordu byl v Craiově odzátkován modelem Transit Connect v roce 2009, o tři léta později následoval motor 1.0 EcoBoost s MPV B-Max. Letopočet 2017 patřil modelu Ecosport a v roce 2019 doplnil smečku model Puma, nejprodávanější osobní vůz Fordu na evropském kontinentu.

Svět motorů 10/2022

Linka mimo provoz?

Na jednotlivých stanovištích narážíme na zmíněný vysoký počet žen. Právě místa s jemnějším pohlavím si rafinovaně vybíráme k zapojení do procesu, neboť bychom se na nich neměli podle všeho sedřít z kůže, a především neohrozit výrobu. Respektive nezkazit produkční skóre – aktuálně je craiovský závod dva vozy v plusu. „Kompletní poskládání vozu zabere tři a půl hodiny,“ vysvětluje ředitelka Josephine Payne. A rázem numerickým výčtem navazuje: „I přes pandemii koronaviru a globální trable s čipy jsme loni vyrobili 163 000 vozidel, o třiadvacet tisíc více než v roce 2019. Od zahájení výroby jsme se přehoupli přes milion automobilů.“ Teď ale čelí továrna dosud největší výzvě – naší participaci. V sekci kompletace dveří modelu Puma třímáme akumulátorový šroubovák a posloucháme příkazy operátorky Roxany, abychom nejprve trojici kabelů důkladně zandali a následně aku šroubovákem vše upevnili. Pár proaktivním kolegům před námi se „podařilo“ linku na chvíli vyřadit ze zápřahu, proto jsme maximálně ostražití. Napoprvé volíme hlemýždí tempo, napodruhé lenochodí, nicméně u čtvrtého auta už nám jde práce od ruky. Škoda že podle štítků cestují auta za zákazníky do Francie a Itálie, nikoli do České republiky. „Od roku 2020 putují pumy také do Austrálie či na Nový Zéland,“ uvádí PR tuzemského Fordu Petr Burián.

Baterkové plány

Součástí rozlehlého závodu je též výroba motorů EcoBoost. „Překonali jsme hranici jednoho a půl milionu vyrobených motorů, přičemž kromě Evropy míří také do asijských zemí,“ podotýká Josephine Payne v síni slávy, kde první motor (a jeho jednotlivé části) „made in Craiova“ hrdě vystavují. Tady nás pro sichr k ničemu nepouštějí, zastáváme výhradně voyeurskou pozici se sluchátky na uších. Paralelně kvitujeme všudypřítomnou tovární čistotu a sofistikovanost, jež kontrastuje s mimozávodním okolím. A v Craiově s modernizací ani novinkami nekončí. „V příštím roce budeme vyrábět nový lehký užitkový vůz včetně jeho plně elektrické verze, jež má mít premiéru o rok později,“ uzavírá český tiskový mluvčí Fordu Petr Burián s tím, že půjde o první zcela elektrický sériový automobil vyráběný v Rumunsku.

Víte, že …

… Ford Puma se stal v loňském roce nejprodávanějším hybridním vozem v Rumunsku?