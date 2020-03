Vyrobí Cybertruck jen roboti? Tesla se s tím už jednou spálila

Automobilce Tesla první pokus o výrobu auta zcela pomocí robotů úplně nevyšel. Krátce po startu produkce Modelu 3 musela firma nahradit automatizace skutečnými lidmi, kteří jednotlivé úlohy dokončovali.

Právě to je období, které Elon Musk nazval jako “produkční peklo”. Tesla se tehdy dostala do časového skluzu, z čehož pramenilo i nedodržování původně slíbených termínů. Dalo by se očekávat, že se americká automobilka poučila a na výrobu pomocí robotů ve velkém na nějaký čas zanevře. Ale kdepak. K plně automatizované produkci by se mohla vrátit s novým pick-upem Cybertruck.

Podle zámořských analytiků se Tesla poučila z chyb s Modelem 3 a je znovu připravena na plně automatizovanou výrobu. V případě Cybertrucku by to mělo být snazší, jelikož má jednodušší tvary i konstrukci. To by narozdíl od konvenčně tvarované “trojky” mělo zjednodušit montáž, při které už by nebyly tolik potřeba lidské ruce.

Tesla zatím takové rozhodnutí oficiálně nepotvrdila, podle některých spekulací mu ale nahrává i nastolená cenová politika. Tak nízkou základní cenu vstupní varianty by si prý Tesla nemohla dovolit, kdyby výrobu neobstarávaly automatizované stroje.

Jen připomeňme, že Musk naplánoval příjezd Cybertrucku na rok 2021, přičemž nejvýkonnější verze má dorazit o rok později. Objednávat jej nicméně můžete už nyní, a pokud se chystáte do Spojených států, není vyloučeno, že ho potkáte v reálném provozu. Elon Musk horkou novinku občas vyveze do ulic a vždycky je z toho velké pozdvižení, které si zvídaví fotografové nenechají ujít. Zatím ale není jasné, jak moc se sériový vůz ve srovnání s konceptem změní.