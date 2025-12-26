Vyrobili poslední jaguar se spalovacím motorem. Nástupce má 1000 koní a prý jezdí skvěle
Jaguar tiše ukončil výrobu posledního modelu se spalovacím motorem. Bez rozluček a bez symbolických gest. Od této chvíle značka staví celou svou budoucnost výhradně na elektromobilech. První novináři se už první a značně kontroverzní novinkou svezli.
Posledním vyrobeným spalovacím jaguarem není sportovní model ani luxusní limuzína, ale model F-Pace, vcelku běžné SUV, byť v nejvýkonnějším provedení SVR. Od této chvíle Jaguar nevyrábí jediné auto se spalovacím motorem a celý další směr existence značky stojí na elektromobilech.
Rozhodnutí přejít na čistě elektrickou nabídku bylo do značné míry nevyhnutelné. Jaguar dlouhodobě neměl jasně vymezené místo na trhu, objemy klesaly a technologický náskok konkurence se postupně zvětšoval. Značka se snažila konkurovat německým prémiovkám typu BMW, Mercedes-Benz nebo Audi, v praxi na tuto pozici přestávala mít dostatek prostředků i relevance.
Místo postupné evoluce se proto Jaguar rozhodl pro tvrdý řez: konec všeho starého, restart portfolia a nová identita postavená na několika výrazně dražších a exkluzivnějších modelech. Nový Jaguar už nemá stát po boku německé prémie, ale mířit výš – přímo do teritoria značek jako Bentley nebo Rolls-Royce.
Od kontroverzního konceptu
Prvním hmatatelným výsledkem nové strategie je velké elektrické GT, které už dnes není jen studií. Jeho předobraz, koncept Type 00, vyvolal u veřejnosti silně polarizované reakce. Ty byly sice spíše negativního rázu, ale nelze upřít, že o značce Jaguar najednou mluvil snad každý.
Nedávno došlo i ke změně na pozici šéfdesignéra, odešel Gerry McGovern, dlouholetá tvář designu Jaguar Land Roveru. V zákulisí se o něm dokonce mluvilo jako o „vyhozeném“, ačkoliv to automobilka oficiálně popřela. Tato změna ale nutně neznamená popření zvoleného směru, základní architektura i ambice projektu zůstávají.
Sériové auto bude tvarově zřejmě o něco konzervativnější a blíže realitě zákazníků, aniž by se Jaguar vzdal myšlenky radikálního restartu. Nejde o návrat ke starému Jaguaru, ale o hledání podoby nového – takového, který bude pro zákazníky přijatelný a zároveň dostatečně sebevědomý na to, aby značka mohla mířit výš než dřív.
První jízdy s novinkou
Britský Autocar dostal možnost svézt se v prototypu tohoto nového Jaguaru GT na testovací trati. Nešlo o klasickou novinářskou jízdu, ale o rychlou demonstraci schopností auta v reálných rychlostech. Prototyp hravě dostal nad 240 km/h.
Podstatné však prý nebylo, jak rychle to auto zvládlo, ale jakým způsobem. První dojmy se shodují v jednom: auto působí mimořádně klidně. Žádná nervozita, žádná snaha ohromit agresivními reakcemi, žádné křečovité naladění typické pro řadu výkonných elektromobilů.
Technicky jde o velmi ambiciózní projekt. Nové GT má mít tři elektromotory, jeden na přední nápravě a dva vzadu, navíc s aktivním rozdělováním točivého momentu. Výkon přesahující 1000 koní dnes už sám o sobě úplně neohromí, ale způsob, jakým je využitý, údajně ano.
Auto je naladěno jako skutečné GT, žádná okruhová hračka. Právě v tom se má lišit od většiny současných rychlých elektromobilů, které se soustředí především na akceleraci a efektní čísla. Klíčovou roli v tom hraje podvozek a jeho naladění.
Komfort především
Vzduchové odpružení je vybaveno prediktivním řízením pomocí kamer a senzorů, které sledují povrch vozovky před autem. Upravují nastavení tlumičů ještě před tím, než vůz na nerovnosti najede. Dle prvních jízd je výsledkem velmi klidné chování karoserie i ve vysokých rychlostech.
Podle Autocaru jde o jedno z nejlépe fungujících nastavení, jaké kdy Jaguar použil. Nejde o sportovní tuhost, ale o kontrolu a jistotu, připomínající starší luxusní modely značky, ale bez mechanických limitů klasických tlumičů.
Za tímto chováním stojí Matt Becker, šéf vývoje podvozků, který má zkušenosti z Lotusu i Aston Martinu. Nejde o hon za extrémy, ale o hledání rovnováhy mezi výkonem, komfortem a čitelností. Jaguar GT nemá být autem, které vás ohromí během prvních pěti vteřin. Má být autem, které dává smysl i po stovkách kilometrů rychlé jízdy.
Odvážný tah
Z obchodního hlediska je to riskantní sázka. Jaguar už nechce soupeřit v masovém prémiovém segmentu a míří do menších objemů a vyšších cen. To znamená méně zákazníků, ale také menší prostor pro chyby. Pokud nový elektrický Jaguar nepřesvědčí, značka nebude mít moc kam ustoupit. Zároveň je ale zřejmé, že pokračování starého modelu bylo neudržitelné.
Nové elektrické GT zatím podle prvních jízd nepůsobí jako marketingový výkřik, ale jako promyšlený technický základ, na kterém se dá stavět. Zda to bude stačit k návratu relevance značky, ukáže až sériová verze – a hlavně čísla. Auto může jezdit výborně, ale rozhodne cena, objemy a ochota trhu přijmout Jaguar v nové, výrazně dražší roli.
Zdroje: Autocar,Jaguar Club