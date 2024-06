Vzpomínáte na Nissan 300 ZX? Byl přehlíženou revolucí technologií a komfortu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ať už jde o současnost, nebo desítky let vzdálenou minulost, modelová řada Z je slabostí automobilových nadšenců. Všichni se obracejí k zakladateli rodu 240 Z, který se už ale pohybuje u milionové hranice. Tedy pokud si chcete koupit radost, a ne 1070 kg trápení. A potom, jako by nic jiného neexistovalo. Částečný podíl na tom má přechod od sportovního charakteru k cestovnímu kupé, což potvrdilo přidání luxusnější verze ZX. Kupé se stalo větším, těžším, a dokonce nabídlo uspořádání 2 + 2. Není divu, že původní design na méně kompaktním voze už nefungoval.

Tím spíš mi přijde zvláštní, že se více lidí s menším rozpočtem neobrátí na první generaci 300 ZX, která si už na nic nehraje a byla navržena dle zcela nových požadavků. Po úspěchu předešlých dvou generací chtěli Japonci ještě posílit svou pozici na americkém trhu. K tomu měli dobře nakročeno. Začátkem desetiletí nebyly americké sporťáky zrovna řidičsky zajímavé a německou konkurenci si ne každý mohl dovolit.

Třetí generace 300 ZX přinesla revoluci v podobě atraktivních jízdních vlastností a moderních technologií za rozumné peníze. Navíc Nissan se odhodlal ke strategickému kroku upustit od značky Datsun. O Datsunu 300 ZX se tak dá hovořit pouze ve spojení s modelovým rokem 1984. A je také jediným, kde najdete loga obou značek. Nelze opomenout ani první použití vidlicového šestiválce namísto řadového. Ten byl navíc atmosférický i přeplňovaný.

Když mi Jirka Hladík z liberecké Youngtimerclassic Gallery nabídl možnost strávit odpoledne s tímto důležitým milníkem, neváhal jsem! Kromě toho šlo o karosářskou verzi targa, kterou Nissan poprvé představil ještě na 280 ZX v roce 1980, a nástupce v ní přirozeně pokračoval.

Zcela nový koncept

Musím říct, že Kazumasu Takagi zvládl transformaci z oblých křivek na ostré hrany s grácií. Příď poprvé dostala výklopná světla, která jsou v základní poloze stále částečně odhalená, což tuneři na pozdějších modelech s oblibou napodobovali (tzv. sleepy eye). Zadní světla navazují na předchůdce, avšak Takagi je šikovně přizpůsobil novým tvarům.

Další body k dobru získává za jednoduché odnímání střešních panelů. Stačí posunout aretační knoflík, povolit páčku a máte hotovo. Při opětovném nasazení je jen potřeba správně nasměrovat západky do středového rámu. Celá operace nezabere ani minutu a panely lze uložit do kožených vaků v kufru. Ten má mimochodem částečně pevné horní plato a druhou polovinu tvoří měkká roleta. Prostor od posádky odděluje jen kus volné látky, takže není problém si tam ze sedadla sáhnout pro svačinu.

Nadčasová výbava

Hrátky se střechou však nejsou ničím ve srovnání s tím, co tohle 300 ZX nabídne řidiči. Teprve potom vám dojde, na jaké technické úrovni Japonci byli, zvláště když to srovnáte s tím, co běžně jezdilo po našich silnicích v té době.

Že 300 ZX vzniklo na míru amerického trhu, poznáte už podle řasené kůže na výplních dveří, kde najdeme také elektrické ovládání obou oken. Nad prahovou lištou se tyčí trojice ovladačů nastavení koženého sedadla, a to včetně sklonu sedáku. Ideální pozici si srovnám během okamžiku a při tom vnímám bohaté polstrování doprovázené příjemně anatomickým tvarem. Zrcátka jsou samozřejmě také elektrická a každé z nich má extra joystick. Volant je nastavitelný a multifunkční. Najdeme na něm tlačítka ovládání audia a tempomatu.

Naprostým skvostem a za mě vrcholem celého interiéru je zcela digitální palubní deska v úžasném retrodesignu, ale jak nadčasově musela působit v roce výroby? Číselný rychloměr doplňuje otáčkoměr v podobě dvouciferného ukazatele a širokého displeje s vlnovkou, která se postupně zvedá s tím, jak tlačíte na plynový pedál. Na pravé straně je ještě teplota motoru, tlak oleje a napětí baterie. Ve spodní části trochu hůře čitelné informace o dojezdu a spotřebě.

Dále nelze přehlédnout dvojici hlubokých budíků rovněž v digitální podobě. Pravý ukazuje kompas a levý aktuální spotřebu a tlak turba. Pozoruhodným faktem je stále vysoká kvalita zobrazení bez vynechaných pixelů. Displeje z přelomu milénia mohou tiše závidět.

Málem bych zapomněl na hlasovou asistentku. Ne, nedělám si legraci. Při ponechání zapnutých světel vás nejdřív varuje pípání, a když ho ignorujete, ozve se ženský hlas, který vám řekne, co je špatně.

Pohodový cruiser

Nissan 300 ZX je úplně jiné auto ve srovnání s původní 240 Z. Spíše pohodový cruiser než okreskové sportovní náčiní. V reálném světě se tím pádem stává použitelnějším a za ty peníze ho klidně můžete v sezoně používat každý den. Při rozjezdu má vidlicový šestiválec majestátně hluboký zvuk. Bohužel ve vyšších otáčkách nezní nijak podmanivě.

Výkon 168 kW koní zvládá současný provoz s přehledem, ale pokud si chcete užít svižnou jízdu, musíte přesně operovat v rozmezí, kdy turbo nejlépe tlakuje. Efekt je znát už nad 3000 otáčkami, které tam s radostí pošlete. S plynem na podlaze předvádí 300 ZX zajímavé divadlo doprovázené hučením a svistem větru, ale zase tolik se toho neděje. Mám však pocit, že v roce 1985 se toho dělo naopak hodně. Při rychlých průjezdech zatáčkami V 300 ZX si rychle najdete pohledné útočiště na celodenní výlet. DECENTNÍ PROJEV Rozjezd doprovází mohutné zahučení motoru se projeví cestovně měkčí podvozek, což se dá upravit adaptivními tlumiči se třemi režimy. Také tuhá kulisa řazení je sice přesná, ale na nějaké rychlé pohyby to úplně není. Zkrátka, 300 ZX bezpochyby umí jezdit dynamicky, ale z celkového naladění vozu cítíte, že úplně není ve své kůži. Když ovšem zvolníte, stane se z něj velmi příjemný společník na celodenní výlet.

Karoserie typu targa má výhodu ve strukturální pevnosti blízké kupé, ale zároveň umožňuje cestovat s otevřeným nebem nad hlavou. Osobně bych zůstal u kabrioletu, protože vzduch se v kufru točí a turbulence nejsou tak příjemné jako v kabrioletu s větrnou clonou. Na závěr uživatelská rada. U ovládání sedadla řidiče je páčka. Když za ni zatáhnete nahoru, odjistíte víko kufru. Pohybem dolů se otevře nádrž.

Závěr

Nissan 300 ZX generace Z31 je podle mého názoru opomíjený a do jisté míry podceňovaný model. Přitom pro Nissan šlo o významný a úspěšný milník, což nakonec potvrdily prodeje. Byl bych rád, kdyby alespoň jednoho čtenáře tento článek přiměl o tomto voze více přemýšlet při výběru pohodového společníka na léto. Kromě toho, že se dobře řídí, nabídne na osmdesátá léta mimořádnou výbavu. Doporučuji verzi s digitální palubní deskou, ta mě asi nikdy nepřestane bavit.