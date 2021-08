WCOTY uvedlo první adepty na cenu Světové auto roku 2022

Organizace World Car of the Year (WCOTY) dnes zveřejněním prvního seznamu „účastníků“ oficiálně odstartovala ročník 2022, ve kterém se nově budou volit automobily hned v šesti kategoriích. Novinkou totiž bude vyhlašování ankety elektromobilů World Electric Vehicle of the Year.

Úvodem si ale připomeňme, že základem pro účast v anketě je přítomnost automobilu minimálně na dvou významných světových trzích, minimálně na dvou kontinentech – a to v období od 1.ledna 2021 do března 2022.

Automobily roku pak bude vybírat komise složena ze 102 novinářů pocházejících z celkem 33 zemí světa, kteří budou mít první šanci vyzkoušet si většinu vozů pohromadě během listopadového setkání v Los Angeles. V následujících měsících se budeme dozvídat finalisty a vyhlášení vítězů proběhne tradičně 13. dubna 2022 během autosalonu v New Yorku.

„Vzhledem k důležitosti elektromobilů a rostoucímu zájmu spotřebitelů se potřeba důvěryhodných zdrojů pro zákazníky ukazuje být vysoká, a stejně jako New York Auto Show, přední novináři z oboru, stojící za World Car Awards, jsou důvěryhodným zdrojem informací pro kupující, kteří vybírají své nové vozidlo,“ uvedl Mark Schienberg, prezident Auto Show.

Vozy jsou již nyní rozděleny do šesti kategorií, u některých vozů však stále existuje možnost, že budou později přesunuty do kategorie jiné. Prozatím nejobsáhlejší je seznam vozidel v sekci World Car of The Year, následuje anketa World Luxury Car of the Year, World Performance Car of the Year, Electric Vehicle of the Year, World Urban Car of the Year a nakonec kategorie World Car Design of the Year, do které je zahrnut každý vůz z výše zmiňovaných kategorií. V následujících tabulkách pak najdete kompletní seznam:

2022 World Car of the Year Audi Q4 e-tron/Q5 Sportback e-tron* Kia EV6* BMW i4* Kia Sportage Citroen C5 X* Lexus NX Genesis G70 Mitsubishi Outlander Honda Civic Subaru BRZ Hyundai Ioniq 5 Subaru Outback Hyundai Staria Toyota Corolla Cross Hyundai Tucson Toyota GR 86 Jeep Grand Cherokee/Grand Cherokee L* * označuje vozy, které mohou být po prohlídce a srovnání cen přesunuty do jiné kategorie

2022 World Luxury Car of the Year Audi e-tron GT Land Rover TBD BMW iX Toyota Land Cruiser BMW iX3 Volvo XC40 Recharge Genesis GV70

2022 World Performance Car of the Year Audi RS 3 Porsche 911 GT3 BMW M3/M4 Porsche Cayenne Turbo GT Hyundai Elantra N Subaru BRZ Hyundai Kona N Toyota GR 86

World Electric Vehicle of the Year Audi e-Tron GT BMW iX3 Audi Q4 e-tron/Q5 Sportback e-tron Hyundai Ioniq 5 BMW i4 Kia EV6 BMW iX Volvo XC40 Recharge

2022 World Urban Car of the Year Hyundai Staria (prozatím)