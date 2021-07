Autosalon IAA čeká v roce 2021 klíčová změna. Po desítkách let pořádání tohoto německého veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem se tato výstava přesouvá do Mnichova. První ročník mnichovského autosalonu startuje 6. září, a tak se už rýsují první premiéry. Co bude na mnichovské autoshow v roce 2021 k vidění?

Již tři premiéry oznámilo BMW, pro něhož nová výstava bude ryze domácí – vždyť tato automobilka sídlí právě v bavorské metropoli. Možná i proto už BMW u svých nových aut pravidelně informuje, že se světu ukážou právě na IAA 2021.

Konkrétně se v Mnichově můžeme těšit na evropskou premiéru modernizovaných SUV X3 a X4, které si odbudou světovou výstavní premiéru jen o pár dní dříve, na čínském autosalonu v Kantonu, konaném na přelomu srpna a září. Na IAA 2021 pak k vidění určitě bude také nová generace kupé řady 2, která se světu poprvé ukazuje v akci na právě probíhajícím Festivalu rychlosti v Goodwoodu.

Mimo to se očekává také prezentace elektromobilů i4 a iX, stejně jako řady 4 Gran Coupé s konvenčním pohonem, což jsou další letošní klíčové novinky značky.

Svoji mnichovskou premiéru už potvrdila také značky Smart, která aktuálně pracuje na své nové éře, spjaté s čínským Geely, jež se stalo partnerem stávajícího majitele, koncernu Daimler. Právě v Mnichově se ukáže koncept smart eSUV, vize připravovaného SUV s elektrickým pohonem, vznikajícím ve spolupráci Mercedesu s Geely. Kombinovat chce charakteristický design s platformou SEA (Sustainable Experience Architecture – udržitelná pokročilá architektura) z dílny Geely, přičemž první SUV této značky hodlá cílit hlavně na mladé rodiny.

IAA 2021 v Mnichově: předběžný seznam účastníků Audi, BMW, Cupra, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini, Nio, Polestar, Porsche, Renault, SAIC, Smart, Stellantis, Volkswagen, Wey, Xpeng

Nový elektromobil připravuje také Renault, který na IAA odhalí dopředu avizovaný crossover Mégane E-Tech Electric, úplnou novinku v této již dobře známé modelové řadě.

Vedle Renaultu nebude v bavorské metropoli chybět ani Dacia, která zveřejněnou upoutávkou potvrzuje premiéru očekávaného sedmistného crossoveru, který se má stát náhradou za Logan MCV a Dokker. Mnichovský stánek Dacie přitom již využije novou vizuální identitu značky.

Další premiéry zatím oficiálně potvrzené nejsou, byť jsou napjatě očekávány. Mercedes by se měl pochlubit novým elektrickým sedanem EQE, zatímco Volkswagen by měl vystavovat koncept nového dostupného elektromobilu, zřejmě s označením ID.1.

Elektroauto by mělo ukázat také Audi, a to v rámci svého projektu Artemis, v rámci něhož značky vyvíjí pokročilou techniku pro budoucí modely s elektrickým pohonem. Čtyři kruhy plánují v následujících měsících v rámci tohoto projektu představit hned tři koncepty, gran turismo Grand Sphere, autonomní Sky Sphere a městské Urban Sphere, z nichž jedno by se mělo odhalit právě v Mnichově.

IAA 2021 v Mnichově: předběžný seznam očekávaných premiér Značka Model Audi koncept Grand Sphere BMW 2 kupé, X3 facelift, X4 facelift Mercedes-Benz EQE Renault Mégane E-Tech Electric Smart eSUV Volkswagen koncept ID.1

Seznam účastníků se totiž ještě pořád mění, a tak je vůbec otázkou, jaké všechny značky v Mnichově uvidíme. Naposledy třeba svoji účast zrušil Opel, od něhož se očekávala prezentace nové generace Astry, tedy z celoevropského hlediska důležitého modelu.

Chybět mají také další členové nadnárodního koncernu Stellantis, podle aktuálních zpráv nebude v Mnichově vystavovat ani mladoboleslavská značka Škoda.

IAA Mobility 2021 v Mnichově se má konat mezi 6. a 12. zářím. Spíše než o tradiční autosalon, jak ho známe, půjde o výstavu mobility. Vedle mnichovského výstaviště, kde má dojít k prezentaci klíčových novinek, se totiž akce bude konat také v centru bavorské metropole, kde budou prezentovány vize a inovace udržitelné mobility. K dispozici mají být i testovací jízdy s nízkoemisními vozidly nebo pestrý doprovodný program, který má přilákat i návštěvníky, kteří by jinak na klasický autosalon nevyrazili.