Za alkohol zabavení auta. Nový zákon v Polsku je „postrach řidičů“

Navzdory hrozbě vysokých pokut se pořád nacházejí lidé, kteří řídí pod vlivem alkoholu. V Polsku se ročně stane takových nehod zhruba 100 tisíc. Země tedy sahá k naprostému extrému – za jízdu pod vlivem alkoholu řidiči zabaví auto, které následně může natrvalo propadnout státu. Novelizaci trestního zákoníku s touto novinkou podepsal prezident Andrzej Duda a od 14. března letošního roku vstoupí v platnost.

Podle něj bude řidiči, který bude přistižen při jízdě s více než 1,5 promile alkoholu v krvi, zadržen automobil, a to bez ohledu na to, zda způsobil nehodu, či nikoliv. Policie vůz zadrží až na 7 dnů, během kterých soud rozhodne, zda vůz propadne státu.

K propadnutí nemusí dojít, pokud řidič např. pod vlivem alkoholu nezpůsobil nehodu, uvádí web Moto.rp.pl. Naopak pokud řidič nehodu způsobil, propadnutí vozu je jisté, stejně jako pokud se jedná o recidivistu – pokud byl řidič přistižen při jízdě pod vlivem alkoholu s hodnotou nad 0,5 promile podruhé během dvou let.

Pokud auto patří někomu jinému, než podnapilému řidiči, existuje alternativa – řidič bude pokutován ve výši aktuální průměrné tržní hodnoty daného modelu. Nebude se tedy hodnotit stav a hodnota konkrétního kusu; to by v případě, že vůz při nehodě utrpěl velkou škodu, výrazně nahrávalo řidiči-přestupci.

Novela také zpřísňuje trest vězení za způsobení nehody pod vlivem alkoholu s těžkým ublížením na zdraví či smrtí. V prvním případě to bude 3–16 let žaláře, v druhém 5–16 let. A o vůz může řidič přijít i v případě, že ujede od nehody, a to bez ohledu na to, zda ji způsobil pod vlivem alkoholu.