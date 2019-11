Alkohol za volantem patří mezi velká rizika řízení, což dokazují i poslední případy z českých silnic – za všechny třeba zničené Lamborghini v Praze. Ideálem je samozřejmě nic neřešit, respektive před řízením alkohol nepít, v praxi ale každý z nás už někdy řešil, zda už za volant může, ať už po vydatném nedělením obědu zapitém plzeňskou dvanáctkou nebo druhý den dopoledne po náročném večírku.

Proto připomínáme alkulačku Auto.cz a také shrnujeme veškeré důležité informace, které se týkají tolerance alkoholu za volantem u nás a detailům okolo orientační dechové zkoušky řidiče na alkohol.

Alkulačka online

Jestliže po večírkovém opojení řešíte, zda už můžete usednout za volant a nemáte po ruce zrovna alkoholtester, řešením je online alkulačka, kterou najdete i na stránkách Auto.cz. Její použití je jednoduché, do kalkulačky alkoholu zadáte vaše pohlaví, čas, kdy jste začali pít, a vaši hmotnost. A následně už vyplňujete počet alkoholických nápojů, které jste za danou hodinu vypili.

Výsledkem údajů zadaných do alkulačky je graf, z něhož zjistíte přibližnou dobu odbourávání vypitého alkoholu. Pozor ale, stále jde jen o orientační údaj. Rychlost odbourávání alkoholu závisí na řadě dalších faktorů, které do takového grafu nelze obsáhnout. Pokud chcete mít stoprocentní jistotu, že už jste „čistí,“ nezbývá než změřit alkohol z krve nebo použít nějaký dražší přístroj. I levnější alkoholtestery jsou orientační, s odchylkou klidně 15 %, navíc je nelze kalibrovat, a tak při vdechnutí většího množství alkoholu se mohou zničit.

Účinky alkoholu na řízení

Vliv alkoholu na člověka je sice velice individuální záležitost, každý reaguje na požití alkoholu jinak, liší se také reakce na množství alkoholu, obecně se však dá říci, že alkohol má negativní vliv na řízení. A to už v malém množství.

Podle odborníků už 0,2 promile alkoholu v krvi znamená, že řidič ztrácí koncentraci, méně zvládá rychle sledovat pohybující se cíl a je méně schopný zvládat dvě věci najednou. S rostoucím množstvím alkoholu v krvi dále klesá koordinace a koncentrace. Při jednom promile v krvi už řidič přestává zvládat udržovat automobil v jízdním pruhu a později brzdí. Právě s odkazem na to se dá do uričté míry rozpoznat opilý řidič za volantem – kličkuje ze strany na stranu, v zatáčkách dělá velké oblouky, případně riskantně manévruje.

Obecně se také dá říci, že s alkoholem v krvi má řidič vyšší tendenci riskovat, zvyšuje se mu sebedůvěra v jeho schopnosti a hůře odhaduje vzdálenost.

Tolerance u nás

Současná právní úprava týkající se alkoholu za volantem je v České republice velice přísná. Uplatňuje se totiž nulová tolerance alkoholu. Má to nicméně svoje ale, policisté při měření počítají s odchylkou měřicích přístrojů i fyziologickou odchylkou při měření alkoholu z dechu, a tak i při naměřené hodnotě až 0,24 promile je výsledek považován za negativní. Tedy pokud se řidič ke konzumaci nepřizná.

Zákon přitom rozlišuje tři možnosti alkoholu za volantem. Za prvé řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy – a to bez ohledu na to, zda se během jízdy stačí vstřebat do těla. Nesmí ani řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky – tedy ani v případě, že alkohol ještě nezačal působit. Třetí možnost je pak v praxi nejčastější – osoba nesmí řídit vozidlo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem.

Hrozící tresty za alkohol

Česká právní úprava rozlišuje tresty podle množství alkoholu, který řidič zkonzumoval. Pokud prokázané množství v těle řidiče nepřesáhne 0,3 promile (což obvykle odpovídá zbytkovému alkoholu v dechu), jedná se pouze o přestupek. Řeší se však ve správním řízení, v němž řidiči hrozí nejen pokuta ve výši 2.500 až 20.000 korun, ale také zákaz řízení motorového vozidla od šesti do 12 měsíců. Za přestupek se však neudělují žádné body.

Pokud je řidiči naměřeno množství alkoholu do jednoho promile (opět se počítá s odchylkou), stále jde o přestupek. Výše peněžního trestu, stejně jako hrozící zákaz řízení až na jeden rok zůstává stejný jako při naměření nižšího množství alkoholu, v tomto případě se však přidává i trest v podobě sedmi bodů v rámci bodového hodnocení řidiče.

Při prokázání vyššího množství alkoholu v těle už jde o trestný čin (konkrétně řízení ve stavu vylučujícím způsobilost). A jako takový je řešen soudem, který může vyústit v odnětí svobody až na tři roky, zákaz řízení od jednoho roku až na deset let nebo pokutu ve výši 25.000 až 50.000 korun. Trestem je sedm bodů do bodového hodnocení řidiče.

Lze dechovou zkoušku odmítnout?

Jestliže vás policejní hlídka vyzve k orientační dechové zkoušce na alkohol, máte v zásadě tři možnosti, jak zareagovat. Prvním je samozřejmě souhlas, po kterém následuje dechová zkouška normovaným přístrojem.

Druhou možností je také odmítnutí zkoušky na alkohol jako takové. V takovém případě jdete do správního řízení, v němž vám hrozí sedm trestných bodů, pokuta 25.000 až 50.000 Kč a zákaz řízení v délce 12 až 24 měsíců. Typicky je to tak řešení pro ty řidiče, kteří se bojí, že by nadýchali hodně přes jedno promile – jejich konání je při odmítnutí dechové zkoušky posuzováno „jen“ jako přestupek a nikoliv trestný čin.

Existuje ale i třetí možnost, a tou je odmítnutí provedení dechové zkoušky. Můžete totiž odmítnout provedení orientační zkoušky z dechu a trvat na lékařském vyšetření. To vás pak policie odveze do nemocnice, kde vám množství alkoholu bude změřeno z krve. Počítejte ale s tím, že za zkoušku si zaplatíte (stojí řádově několik stovek) a policie vás už neodveze zpět k vašemu zastavenému automobilu.

Průběh dechové zkoušky

A jak samotný průběh dechové zkoušky probíhá? Možnosti reakce na vyzvání ke zkoušce na alkohol jsme si již shrnuli, teď už se vrhněme na případ, že souhlasíte s orientační dechovou zkouškou. To vás policista vyzve, ať silně dýchnete do normovaného alkoholtesteru.

Pokud přístroj naměří v dechu alkohol, následuje po několika minutách (minimálně pěti) druhá zkouška, čímž se vyloučí odchylka, chyba přístroje nebo ovlivnění měření – třeba použití ústní vody nebo nadýchání se výparů z ostřikovačů čelního skla. Pokud se však obě hodnoty liší o více jak 10 %, následuje zkouška další. Každopádně se v takovém případě nenechejte vmanévrovat k odmítnutí druhé zkoušky, protože třeba zrovna spěcháte, to může být trestáno jakožto odmítnutí zkoušky jako takové.

Měření také mohou doprovázet různé otázky policistů, jako zda jste při řízení nebo před řízením požil alkohol. V takovém případě se hodí odpovídat ne, požití alkoholu za volantem je trestné, přiznání k pití alkoholu před jízdou pak povede k tomu, že pokud bude při zkoušce naměřeno byť sebemenší množství alkoholu v dechu, budete potrestáni.

V každém případě právníci doporučují, abyste si postup policie nahrávali, pokud to jde (alespoň třeba zvuk). Úřední osoba musí strpět záznam z důvodu právní jistoty a pro případ sporu je vhodné mít přesný záznam toho, co bylo řečeno. Třeba pro případ, že policista bude argumentovat tím, že jste odmítli zkoušku na alkohol jako takovou a vy jste přitom jen odmítli způsob měření (tedy z dechu). Z toho důvodu žádost o lékařské vyšetření formulujte jasně (požaduji provedení odběru krve), ať předejte nějakému nedorozumění.

Rovněž dbejte na to, abyste po měření skutečně viděli na displej přístroje – hlavně v případě, pokud jste podle hlídky něco nadýchali. Určitě nenechejte policistu, aby vám přístroj po měření neukázal a jen napsal nějaké číslo do záznamu. Pro případ správního řízení (a vaši obhajobu) se pak může hodit i dotaz na policistu, zda ve vás pozoruje nějaké ovlivnění alkoholem. Tedy pokud samozřejmě odpoví, že nikoliv.