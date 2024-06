Za sluchátka za volantem hrozí pokuta. Jak to vidíte vy?

Jak se česká legislativa staví ke stále častějšímu řidičskému nešvaru s používáním sluchátek za volantem? Může za to hrozit pokuta, ale příliš se to nekontroluje. A co si o tom myslíte vy?

V dnešním každodenním městském provozu se setkáváme s různými řidičskými nešvary. Jeden z nich nás však zaujal více než všechny ostatní, protože bychom jej mohli nazvat „moderním“. Stále častěji totiž potkáváme řidiče se sluchátky v uších, ať už kvůli telefonování s handsfree nebo poslechu hudby vlastních playlistů ve starších autech bez podpory připojení mobilních telefonů.

V redakci si myslíme, že hlavně během normálních pracovních dnů, tedy od pondělí do pátku, se ve špatně přehledných přeplněných pražských ulicích může jednat o nebezpečné chování, jež může vést ke vzniku rizikových situací i menších či větších dopravních nehod. I z profesionálního pohledu zastáváme názor, že i nejzkušenější řidiči by se za všech okolností měli plně věnovat řízení vozidla a nenechat si narušovat pozornost.

Tento problém se může objevit i u řidičů z autobusů, u nichž je poslech hudby jedním z ideálních způsobů, jak si zpříjemnit a pocitově zkrátit několikahodinové sezení za volantem. Jak se však k tomuto modernímu problému se stále častěji objevujícími se řidiči se sluchátky v uších staví česká legislativa? Zeptali jsme se přímo na českém Ministerstvu dopravy, zda je toto chování schváleno zákonem a považováno za bezpečné, nebo ne. A pokud ne, současně jsme vznesli dotaz, jak tomu bude v budoucnu. A jak zní odpověď?

„Litera zákona říká, že v nastolené otázce se může jednat o porušení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“): „Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.“, neboť s ohledem na okolnosti případu může např. poslech hudby prostřednictvím sluchátek řidiči bránit ve vnímání akustických podnětů a rušit jeho pozornost,“ říká Jan Jakovljevič, zástupce tiskového mluvčího Ministerstva dopravy.

„Jedná se tedy o přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb. Za tento přestupek lze podle § 125c odst. 7 písm. a) téhož zákona uložit pokutu příkazem na místě do 1500 Kč, případně jej lze vyřešit domluvou. Ve standardním přestupkovém řízení by pak bylo možné podle § 125c odst. 5 písm. d) tohoto zákona uložit pokutu od 2000 Kč do 5000 Kč,“ pokračuje.

„Z dosavadních zkušeností plyne, že systém není třeba měnit, tudíž to neplánujeme. Důležité je ale zmínit, že jízdu bez sluchátek z důvodu bezpečnosti a ohleduplnosti velmi doporučujeme a upřednostňujeme. Zároveň nemáme informace, že by se to pokutovalo, nakolik by se tento přestupek jen velmi složitě prokazoval. Ještě je dobré připomenout, že řidiči v autech standardně mají rádia, případně infotainmenty propojené s mobilem a nějakou hudební službou, takže na téma míry vlivu sluchu na řízení je třeba se dívat šířeji,“ doplňuje Jan Jakovljevič.

Policie České republiky pak na stejný problém upozorňuje i u cyklistů a chodců, protože poslechem hudby mohou ohrozit sebe i své nejbližší okolí. Hrající sluchátka totiž jednoduše přehluší okolní dění v provozu, sirény vozidel integrovaných záchranných složek nebo třeba výstražné signály na železničních přejezdech.

A jaký je váš názor na řidiče silničních vozidel, kteří aktivně používají sluchátka v uších? Měla by se na ně policie více zaměřit při pravidelných kontrolách, nebo to tolerujete?