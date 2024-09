Řídili jsme Lamborghini Revuelto: Tenhle supersport má V12 a 1015 koní

Když Lamborghini v loňském roce oslavovalo šedesáté výročí od založení značky, vstoupilo do nové éry. Vůbec poprvé se rozhodlo elektrifikovat svou ikonickou koncepci placatého dvanáctiválcového supersportu a oficiálně předvedlo světu nejnovější model Revuelto. A pokud si myslíte, že plug-in hybridní lamborghini přece nemůže nikdo kupovat, automobilka tenhle stroj vyprodala ještě o rok dříve, než jej vůbec ukázala prvním čekajícím zákazníkům. A to i přes skutečnost, že za něj průměrně zaplatí až 15 milionů korun.

Revuelto je v reálném světě typickým lamborghini. Všude, kam přijede, přitahuje obrovskou pozornost. Spolu s lidmi z automobilky a kolegy ze zahraničních automobilových redakcí jsme se třemi plackami právě přijeli na náměstí před hradem v italském městě Ferrara a všichni přihlížející okamžitě zapomněli na okolní architekturu. Okamžitě se k nám sbíhají a začínají je obdivovat. Dáváme si rychlé espresso, západ slunce se blíží a my si říkáme, že pojedeme dál.

První Lamborghini Countach vzniklo před 50 lety. Teď se vrátilo do továrny Lukáš Volšický Novinky

Hupněte za volant s grácií

Přicházím ke svému zelenému kousku ve výrazném odstínu Verde Viper a otevírám kultovní nůžkové dveře. Revuelto je vůbec prvním lamborghini, u něhož dveře nemají spodní práh, díky čemuž se do něj nastupuje výrazně lépe než do všech jeho předchůdců. Nemusíte přehazovat nohu přes širokou překážku a protáhnout se malým otvorem do kokpitu. Jen překročíte hranu karbonového monokoku a vklouznete do příplatkových sportovních sedadel.

Lamborghini Revuelto • Lamborghini

Plug-in hybridní Lamborghini Revuelto, oficiálně pojmenované HPEV (High Performance Electrified Vehicle), se standardně startuje v čistě elektrickém módu Città pro bezemisní jízdu po městech, ale tohle je lamborghini a lidé si chtějí užít velkolepou show. Levým voličem nastavuji režim Sport, pravým přepínám hybrid do režimu Performance a stiskem startovacího tlačítka uprostřed probouzím dvanáctiválec k životu.

Nové Lamborghini Temerario oficiálně: Hybridní V8 točí 10 tisíc a má 920 koní Lukáš Volšický Novinky

Jezdí i na elektřinu

Dává o sobě vědět hlasitým vyštěknutím, jež se odráží od okolních budov. A pokud nemá správnou teplotu, elektronika motoru vám nedovolí jej ihned využít. Nejprve se přesouváte pouze pomocí tří elektromotorů a spalovací motor se připojí až v okamžiku, kdy dosáhne provozní teploty. S revueltem navíc můžete jezdit i čistě na elektřinu až jedenáct kilometrů, ale působí to zvláštně. Elektrické bzučení k tomu příliš nepatří, a tak si jej užívám při spalování benzinu.

Před revueltem jsem mohl jezdit se všemi jeho předchůdci s dvanáctiválcem uloženým podélně uprostřed a mohu s jistotou říci, že nejnovější evoluce je tou nejjednodušší na řízení a nejvíce kultivovanou pro každodenní život. Všechny předcházející modely totiž moc neumí jezdit pomalu a po městě – v malých rychlostech škubou a je z nich špatně vidět. Revuelto je výrazně kultivovanější, k čemuž mu pomáhají elektromotory i moderní dvouspojková převodovka.

Ceník Lamborghini Temerario: Začíná od 8 milionů, příplatky stojí další miliony Lukáš Volšický Novinky

Elektřiny současně využívá i při couvání, protože v Lamborghini se rozhodli vzdát mechanické zpátečky. Revuelto je navíc prvním dvanáctiválcovým supersportem značky od dob miury s převodovkou uloženou až za motorem. V tunelu mezi sedadly je uložen 3,8 kWh lithium-iontový akumulátor hybridního pohonu. Ten tu však není kvůli tomu, aby tohle lamborghini bylo ekologické, ale hlavně kvůli rychlosti.

Jakmile totiž opouštíme městské ulice a vyjíždíme na okresky, mohu z revuelta vyždímat to nejlepší. Na začátku rovinky podřazuji z pětky rovnou na dvojku. Rychlým trojitým ťuknutím do levého pádla. Dvouspojková převodovka to zvládá s obdivuhodnou jemností, a jakmile otáčkoměr překročí tři tisíce otáček, otevírá aktivní výfuková klapka. Ze čtyřky na trojku a z trojky na dvojku už revuelto hlasitě podřazuje. A když na to pořádně šlapu, s až neuvěřitelným tempem se rozjíždí vstříc horizontu. Tohle je opravdová raketa, protože má přes tisíc koní!

Dvě křídla a dvanáct koncovek výfuku: Lamborghini Countach z filmu Tajný závod slaví 45 let Daniel Fuglevič Novinky

Revuelto má přes tisíc koní

Revuelto má atmosférický 6,5litrový vidlicový dvanáctiválec o 607 kW (825 koních) se třemi elektromotory o celkovém výkonu 140 kW (190 koní). V nejostřejších jízdních režimech tak řídíte supersport s kombinovaným systémovým výkonem 747 kW (1015 koní) a točivým momentem 807 newtonmetrů. To ve spojení s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou Graziano a pohonem všech kol, na přední nápravě tvořeným pouze elektromotory, vede k brutální dynamice. Slovy se jen těžko popisuje, s jakou vervou se tahle věc pohybuje po silnicích. Je jako z jiného světa.

Lamborghini uvádí, že revuelto vyvine maximální rychlost 350 km/h, ale zejména při akceleraci nejnovější evoluce tradičního supersportu významně mezigeneračně zrychlilo. Stovku zvládá za 2,5 sekundy, dvoustovku za 6,6 sekundy a třístovkou jede za 15,3 sekundy. A je až neuvěřitelné, jak takhle rychlá bestie umí být nenáročná na řízení. S tímhle dvanáctiválcovým supersportem zvládne jezdit snad kdokoliv.

10 let Lamborghini Huracán: Ohlédnutí za posledním neelektrifikovaným lambem Lukáš Volšický Novinky

Už od nízkých rychlostí mu s plným výkonem pomáhá trojice elektromotorů, z nichž dva pohánějí přední kola a třetí pro zadní nápravu se skrývá v převodovce. Společně musí mít dostatečně nabitou baterii pro pohon všech kol, a jakmile začne dvanáctiválec nabírat na síle, dostavuje se až zdrcující rychlost. Od středních otáček řve do okolí a nepolevuje s obrovským zátahem až do vysokých otáček, a dokonce vás nechá sáhnout si na hranici červeného pole za hranicí devíti tisíc.

Je to absolutně ohromující. Přistihuji se, že v něm snad ani nemám slov. Roztočte jej do červených, přeřaďte pravým pádlem na další rychlost a celé se to opakuje znovu a znovu. Ani v opravdu vysokých rychlostech tenhle příval síly nepolevuje, a když následně začínám zpomalovat, musím se dětinsky smát. Když totiž ve správný okamžik podřadím lehce nad čtyřmi tisíci otáček, dvanáctiválec vystřelí do kratičkého výfuku velkolepou ránu.

Proč Lamborghini má rekordní prodeje? Důvodem by se měl řídit každý Lukáš Volšický Novinky

Po předchozích zkušenostech se staršími lamborghini se v revueltu současně projevuje obrovský skok v jízdním projevu v zatáčkách. Countach i diablo jsou automobilové legendy, ale jsou rychlé pouze na rovinkách. Revuelto však reaguje na sebemenší pokyny volantem, protože má strmé a velmi přesné řízení, s nímž se ani moc neunavíte.

V téměř každé zatáčce, až na skutečně těsné vracečky a kruhové objezdy, si v něm vystačíte s otočením volantu do křížení rukou, a navíc se nemusíte bát je projíždět vysokou rychlostí. S karbonovým monokokem a těžkou baterií mezi sedadly má těžiště soustředěné nízko a uprostřed vozu. A zároveň disponuje řízením všech kol s úhlem natočení zadních kol až o 3 stupně.

Lamborghini Huracán STJ oficiálně: Desetiválec se definitivně loučí Lukáš Volšický Novinky

Ve vysoké rychlosti se s ním můžete řítit vstříc zatáčkám a následně se spolehnout na výkonné a obrovské karbon-keramické brzdy s elektrohydraulickým systémem. Nejprve působí trochu jedovatě, ale jakmile si na ně zvyknete, skvěle se dávkují a nevadnou ani v opravdu vysoké zátěži. V zatáčkách je revuelto přirozeně přetáčivé, protože jeho čtyřkolka preferuje zadní kola, a na kluzkém italském asfaltu má chuť se klouzat.

Je úžasně agilní a zábavné. A celý ten zážitek z něj je natolik intenzivní, že během chvilky zapomenete na skutečnost, že sedíte v plug-in hybridu. Při jízdě se spalovacím motorem automaticky dobíjí, přičemž to můžete ovlivnit i speciálním „nabíjecím“ jízdním módem nebo připojením externího zdroje energie do zásuvky pod přední kapotou, a podmaní si vás dvanáctiválcovým řevem.

Tento Huracán Sterrato majitel nešetří. Má turba a stovky koní navíc Dominik Kovář Novinky

Vrchol evoluce si vás podmaní

Lamborghini Revuelto je vrchol evoluce dvanáctiválcových supersportů, a pokud se obáváte, že elektrifikace postupně povede k ukončení této legendární a prestižní koncepce motoru, nemusíte. Technici z Lamborghini totiž říkají, že stále znají a mají spoustu technologií, jimiž mohou celkovou účinnost, výkony i ekologii posunout na novou úroveň. Dokonce si nemyslí, že by spalovací dvanáctiválce měly své dny sečteny.

A nejmodernější dvanáctiválcový supersport z malého městečka Sant’Agata Bolognese uprostřed lánů polí nedaleko italské Modeny ukazuje, že se na elektrifikaci můžeme koukat i jinak, než že nám chce sebrat ten správný puristický zážitek. Když se totiž před revueltem svezete jeho předchůdci, uvědomíte si, že na každodenní jízdu za pracovními povinnostmi i zábavou byste si vybrali právě tuhle nejnovější evoluci.

Pětiletý kluk jel lambem přes 300 km/h. Je nejrychlejším dítětem na světě Lukáš Volšický Novinky

Až doposud jsem se snažil vyhnout přehnaným superlativům, ale prostě nemohu říci nic jiného, že je prostě fenomenální. Je okouzlující zvenku, příjemně komfortní zevnitř, protože překvapivě není nijak tvrdé a nevytřese z vás duši. A dvanáctiválcový řev se vám s každou další otáčkou zarývá pod kůži víc a víc. Je to absolutně ohromující stroj, k němuž přicházíte s velkými očekáváními a následně po prvním svezení zavíráte kultovní dveře, otáčíte se za ním a víte, že vás ničím nezklamal.