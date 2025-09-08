Značka Lynk & Co oficiálně vstupuje na český trh. Bude spolupracovat s Volvem
Další čínská automobilka vstupuje na český trh, ovšem s technikou, s níž jsme se už mohli svézt v menších volvech. Ryze elektrický je jen jeden model ze tří.
Čínská značka Lynk & Co v evropském prostoru funguje už nějakou dobu, do Česka však oficiálně vstupuje až nyní v rámci širší evropské expanze. „K urychlení vstupu a zajištění hladkého startu“ bude spolupracovat s Volvo Cars, značkou, kterou vlastní čínský koncern Geely. Stejný koncern má v Lynk & Co 49% podíl akcií; zbylých 51 % drží značka Zeekr, kterou ale také většinově vlastní Geely Auto.
Nováčka bude na českém trhu zastupovat společnost Orbion Cars a nový showroom vyrůstá v budově sídla skupiny v Čestlicích u Prahy. Firma v tiskové zprávě slíbila druhou pražskou pobočku a také rozšíření do Brna, ovšem bez časového horizontu. Další města zatím nezmínila.
„Společně s Orbion Cars jsme nadšení, že můžeme přivést Lynk & Co do České republiky a propojit se s novou komunitou řidičů,“ uvedl Keith Schäfer, viceprezident pro obchodní operace ve společnosti Lynk & Co International. Auta této značky označil za „nový odvážný přístup k mobilitě“.
V nabídce ze startu budou modely 01, 02 a 08. „Jednička“ je 4,51 m dlouhý plug-in hybridní crossover, sdílející platformu CMA s Volvem XC40. „Dvojka“, v Číně známá pod označením Z20, je 4,46 m dlouhý plně elektrický hatchback na platformě SEA2, sdílené s Volvem EX30. Dojede až 530 km na jedno nabití. „Osmička“ je 4,82 m plug-in hybridní vlajková loď, která stojí na platformě CMA 2.0. Na elektřinu ujede dle automobilky až 200 kilometrů, což je v kategorii PHEV opravdu hodně. Ceníky zatím na světě nejsou.
zdroj: Lynk & Co