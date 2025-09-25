Zagato chystá vlastní supersport. Bude mít racčí křídla a V12 není vyloučena
První supersport karosárny Zagato má být co nejvíc analogový, ovšem spalovací motor zatím potvrzen není. Více se dozvíme už příští měsíc.
Italská karosárna Zagato je známá právě tím – svými karoseriemi, které slouží coby velmi výrazné úpravy existujících modelů, ať už jde o Astony Martin, Alfy Romeo či jakoukoliv jinou značku. Vlastní auta však nestaví, i alfy SZ a RZ byly Alfy Romeo, byť jejich design pochází mimo jiné právě od Zagata.
V dohledné době by se to však mělo změnit. Karosárna chystá supersport s vlastním jménem, který podle první upoutávky nabídne dveře otvírané nahoru jako racčí křídla. Spolu s třemi viditelnými budíky na pracovišti řidiče a dobře viditelnými oblouky blatníků předních kol s nízkou kapotou mezi nimi je to ale tak všechno, co upoutávka prozrazuje.
Můžeme tedy jen spekulovat o motoru uprostřed – či o velkém balíku baterií na jeho místě. Totiž, zatím není známo ani to, zda bude dosud bezejmenný supersport elektrický nebo spalovací. Ta druhá varianta ale není vyloučena – na technice spolupracuje firma Capricorn, která stojí za karbonovým monokokem hypersportu Apollo IE. A ten má dvanáctiválec odvozený od motoru značky Ferrari.
Vůz se má představit v první půlce října na Zoute Grand Prix v Belgii, což je několikadenní rallye historických aut s doprovodným programem. I proto můžeme tipovat, že pohon nebude elektrický.
zdroj info a foto: Zagato | zdroj videa: Aston Martin