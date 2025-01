Zajímavosti z výsledků Tesly: Nový model, dotace i hraní s čísly

Nový model, auta bez řidičů, roboti i možnost velkého růstu bez dalších investic. Finanční zpráva Tesly vyznívá optimisticky. Většina údajů má ale své ale.

Nové modely

Tesla ve výhledu pracuje s termínem „dostupnější modely“, jejich výroba má podle plánu začít v první polovině letošního roku. Někdo předpokládá, že má jít o dříve avizovaný Model Q. Nápovědou může být věta, že tyto vozy budou používat prvky z platformy nové generace i prvky z těch stávajících. Vyráběny mají být na stejné lince jako současné modely.

Co z toho nakonec bude, je ale otázka. Ještě letos má začít po letech odkladů výroba náklaďáku Tesla Semi (tato informace je jen u popisku fotky) a příští rok se počítá s výrobou Cybercabu. Mezi novými modely je i robot Optimus, letos má začít jeho pilotní výroba. O slibovaném roadsteru není nikde ani slovo. Je třeba dodat, že Tesla ke všem svým výhledům dodává velmi dlouhou pasáž, kterou se v podstatě vzdává jakékoliv odpovědnosti. Zmíněno je i to, že vše počítá s tím, že se firmě podaří zaměstnat ty správné lidi.

Pokles tržeb i zisku z výroby aut

Ekonomické výsledky Tesly jsou trošku složitější. Loňský mírný růst tržeb měla v podstatě na svědomí jen nově otevřená bateriová úložiště. Samotná výroba aut hlásí meziroční pokles tržeb o šest procent. V důsledku je i ziskovost firmy nejnižší za poslední roky. Čistý zisk klesl z 15 miliard dolarů na 7,1 miliardy loni. To sice stále vypadá jako vysoké číslo, ale hodnota firmy na burze je 172krát vyšší. Ziskovost je tak extrémně malá v poměru k hodnotě akcií, investoři sázejí na další růst. Důvodem poklesu zisku jsou nižší ceny aut a vyšší náklady na různé výhody, se kterými se vozy prodávají, například nabíjení zdarma či výhodnější financování. V několika pasážích se uvádí, že Tesla dosáhla vyšších prodejů jen díky tomu, že vozy zlevnila.

Náklady na auto klesají

Tesla se chlubí klesajícími výrobními náklady na auto. Ty už mají být pod 35 tisíc dolarů na jeden vůz. Jenže není jasné, jak moc jde o důležitý údaj. Počítá se tak, že se vezmou náklady na výrobu a vydělí se počtem zákazníkům dodaných vozidel. Detaily výroby ale naznačují, že například drahé Cybertrucky se v minulosti vyrobily na sklad a doprodávají se až později. Údaj o nákladech na prodané auto tak vychází lépe.

Pokračující dotace

Investor Tesly by čekal, že tam bude pasáž o tom, jaký efekt může mít zrušení dotací na prodej elektromobilů v USA. Nový prezident Donald Trump několikrát řekl, že má v plánu podporu ukončit. Ve finanční zprávě Tesly je ale naopak věta, že čekají, že na dotace, tedy přesněji slevu na dani, nově dosáhne i model Cybertruck.

Ten stávající pravidla zvládne jen v nejlevnější verzi bez příplatků. Stačí si vzít jiné sedačky nebo jiná kola a auto už podmínky nesplňuje. Tesla předpokládá, že s dotacemi se Cybertruck bude prodávat lépe. Není jasné, zda jej zlevní, nebo se podmínky naopak uvolní.

Tesla Model Y dál jedničkou

Tesla předpokládá, že její nejprodávanější vůz byl i loni nejprodávanějším vozem světa. V Evropě předpokládá, že je dvojkou. Dosud dostupné údaje za evropský trh ale ukazují, že Y je až čtyřkou po Dacii Sandero, Renaultu Clio a Volkswagenu Golf. Údaje z finančního reportu ukazují, že podíl Tesly na evropském i americkém trhu klesá. Zvyšuje se ale v Číně.

Lepší zítřky

Tesla uvádí, že loni výrazně investovala do věcí, které přinesou novou vlnu růstu. Tesla ji ale podmiňuje tím, že se podaří zlepšit samořízení vozů a připravit výrobní kapacity. Zajímavostí ale je, že firma nově uvádí, že dokáže vyrábět se stávající kapacitou o 60 procent více vozů. Změnila se taktika. Nově se počítá s výrobou nových modelů na stávajících linkách, to sice zvýší výrobní náklady na každý vůz, obejde se to ale bez nových investic.

Samořízení bez dozoru, možná

Evergreenem zpráv Tesly je informace o tom, jak se její systém FSD (supervised), tedy česky plné samořízení (pod dohledem), neustále zlepšuje. Uvádí se opět, že by systém už mohl fungovat i bez dozoru. Kdy by to mohlo být, napovídá informace, že později během letošního roku by v některých městech USA mohly začít jezdit robotaxíky Tesla. Ty budou plně automatické řízení vyžadovat. Firma chce také pro své FSD s dozorem získat ještě letos povolení v Evropě a v Číně. Na těchto trzích si sice zákazníci mohou tento systém už roky koupit, nemohou jej ale využívat.

Jedním z motorů zisku jsou stále emisní kredity

V USA i v Evropě získává firma spoustu peněz od dalších automobilek. Ty jí platí v podstatě odpustek za to, že samy neprodávají tolik bezemisních vozů. Loni šlo o 2,7 miliardy dolarů.