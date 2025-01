Nová Tesla Model Y Juniper poprvé naživo: Přískok k prémii. A má blinkry!

Klíčová informace je v tiskové zprávě. Uvádí se doslova: „Nová, precizně navržená páčka směrových ukazatelů zajišťuje snadné ovládání během jízdy.“ Ano, facelift nevzal páčku blinkrů jako u modelu 3. Model Y má v nové podobě jedinou páčku, a to pouze tu na blinkry. Žádnou jinou funkci nemá. Snad přežití páčky znamená, že se ukázalo, že tlačítka na volantu byla jen slepou uličkou.

Tesla u Modelu Y po pěti letech výroby zvýšila faceliftem aerodynamiku, dodala kola s menšími odpory, a tím snížila spotřebu. Právě to u elektromobilů hraje velkou roli, protože se tím prodloužil dojezd. To zatím nemůžeme potvrdit, protože šlo jen o statickou prezentaci. Stejně tak nemůžeme potvrdit snížení hluku o zhruba dvacet procent díky propracovanějšímu odhlučnění. Až v testu budeme také moci ověřit, zda došlo ke zvýšení odrazu slunečních paprsků, což by se mělo v létě odrazit v menší spotřebě klimatizace.

Na vzhledu kromě zcela přepracovaných světlometů ve stylu Cybertrucku zaujme i nová přední kamera, která je vyhřívaná a má ostřikovač. Na zadní části pak světelná lišta, která pracuje s nepřímým osvětlením. V provozu tak bude působit patrně o dost jinak než lišty konkurentů.

Tesly vypadaly dříve vedle vozů německé prémiové trojice jako chudý příbuzný, a to jak ve zpracování, tak v možnostech individualizace. Jenže časy se mění, tradiční automobilky hledí na náklady a snaží se šetřit, kde se dá. Možnosti konfigurace sice v jejich cenících vypadají široké, ale nakonec jde jen o pár balíčků.

Tesla, jak jsme se při prezentaci Juniperu přesvědčili, šla ve zpracování interiéru do sebe. Opodál vystavený starší Model Y vypadal vedle toho nového v interiéru jako výrazně obyčejnější auto. Výplně dveří, polstrování stropu i samotná přístrojová deska působí na pohled i na dotek výrazně hodnotněji než dříve.

Řada změn je v detailech. Je znát, že se více hledí na maličkosti, jako je polstrování kapes ve dveřích či provedení kapes na opěradlech předních sedadel. Ty jsou navíc nově i odvětrávané, což dosud Tesla na rozdíl od konkurence neuměla.

Ovládání přes displej je už nejen vpředu, ale i vzadu. Tam dostali pasažéři nový osmipalcový, stejně jako Model 3. Přes něj se nastavuje vyhřívání sedadel, ventilace, sklon elektricky ovládaného opěradla. Případně mohou taktéž elektricky sklopit druhou polovinu zadní lavice a následně ji zase elektricky vrátit na normální polohu. Tu polovinu, na které se sedí, sklopit nelze. Z displeje vzadu lze také posouvat přední sedadlo spolujezdce. Displej je samozřejmě určený i k zábavě, tedy videím a hrám, má ale poměrně hloupou polohu, která je zkrátka příliš nízko a nedává proto mnoho smyslu. Elektrické sklápění zadních sedadel je možné i tlačítky v zavazadelníku.

Ten je jako před faceliftem obří, s velkou vanou pod podlážkou i s prostorným předním „frunkem“. Do něj se vejdou například nabíjecí kabely, kit na opravu pneumatik, lékárnička, sněhové řetězy a pár dalších drobností, které vzadu mohou překážet. Navíc je k dispozici dostatek odkládacích prostor v interiéru včetně malé jeskyně ve středovém tunelu. Schránka před spolujezdcem – otevíratelná pouze přes displej – je ale poměrně malá.

Dodávky nové verze se mají v Česku podle současných informací rozeběhnout během března. V nabídce je zatím pouze provedení Launch Series za 1.529.900 korun s baterií s delším dojezdem a s pohonem všech kol. To nabízí dojezd WLTP 568 kilometrů a zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,3 s, maximální rychlost 201 km/h a pár drobností, kterými se odlišuje od normálních verzí, které přijdou na trh později. Juniper je při dorovnání výbavy zhruba o sto tisíc dražší než doprodávaná verze před faceliftem. Tesla ale tvrdí, že ceny jsou srovnatelné a rozdíl je právě v maličkostech navíc.

Ze statické zkušenosti je znát obrovský skok ve zpracování i v designu. Základní tvary auta zůstávají stejné. Nová podoba nejspíše osloví širší skupinu zákazníků než dříve, navíc zde nejsou žádné přešlapy jako chybějící páčky blinkrů. Technika vozu, tedy baterie a elektromotory, se nemění. Řada vylepšení v odhlučnění či jízdních vlastnostech by ale mohla dál zlepšit pozici vozu na trhu. Nadšence, kteří ve velkém používají v autě internet, pak osloví i to, že jsou vylepšené antény jak pro příjem mobilního signálu, tak pro příjem Wi-Fi. Rychlost stahování by tak měla být výrazně lepší než dosud.

Auto je tak připravené na zájem zákazníků. Otázka je, zda bude vůz i letos tak cenově konkurenceschopný jako v minulosti. Kvůli tlaku na emisní cíle budou i další automobilky auta do zásuvky prodávat více a cena může být jeden ze způsobů, jak toho docílit. Také je otázka, zda nakonec na prodeje nebude mít vliv Elon Musk, který může svým chováním část cílové skupiny odrazovat.