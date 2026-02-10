Zaměstnanci Mazdy se postavili za wankel. Má ale vůbec budoucnost?
Japonská automobilka představuje jeden koncept velkého kupé s ideovou návazností na legendární modely RX-7 a RX-8 za druhým. Produkční verze je ale v nedohlednu.
Mazda nyní nabízí pouze jednu modelovou řadu zaměřenou na řidiče a fanoušky sportovního svezení; legendární model MX-5. Malý dvoumístný kabriolet s plátěnou či pevnou skládací střechou už ale v tuzemsku koupíte nový pouze s 1,5litrovou motorizací. Šestistupňová manuální převodovka naštěstí v nabídce stále je.
Dříve se nabídka Mazdy pyšnila ostrou verzí MPS oblíbeného hatchbacku řady 3 a manažerského sedanu řady 6, přičemž na samotném vrcholu stálo dvoudveřové sportovní kupé výjimečné právě svým pohonem. Wankelův rotační motor je s automobilkou z japonské Hirošimy historicky úzce spjatý. Tři slavné generace modelu RX-7 a zprvu kontroverzní, dnes oblíbená, Mazda RX-8 s druhým párem dveří otevíraným proti směru jízdy.
Právě této linie se zaměstnanci automobilky, mezi kterými je mnoho automobilových nadšenců, odmítají vzdát. Možný návrat nyní komentoval Moritz Oswald, vedoucí produktového plánování Mazdy pro Evropu. „MX-5 je stále náš vlajkový vůz, který představuje vše, co by produkty Mazdy měly být,“ uvedl v rozhovoru pro anglický web AutoExpress. Vzápětí připustil, že vedle modelu MX-5 existuje místo pro další sportovní model, a to i v hierarchii výše postavený.
Zejména fanouškům značky zaplesala srdce už v roce 2023, kdy se tehdejší spekulace o návratu velkého kupé s wankelem proměnily v koncept Mazda Iconic SP. Po jeho představení na Tokijském autosalonu se dokonce generální manažer designového oddělení Mazdy Masashi Nakayama nechal slyšet, že koncept Iconic SP byl navržen s reálným cílem ho v blízké době dostat do výroby. Zatím se tak nestalo, a to ani přes představení dalšího konceptu Vision X-Coupe ve stejné kategorii, který se více držel designového stylu Kodo.
Moritz Oswald nyní vysvětlil, že Mazda je především společnost, která musí generovat zisk. Protože má mnoho jejích zaměstnanců zájem vyrábět vozidla, která budí emoce, zjišťuje automobilka pomocí konceptů reakce trhu. Na jejich základě dále analyzuje, zda by nový vlajkový model mohl přinést ekonomický úspěch, či nikoli. Zatím se zdá, že převažují čísla nad entuziasmem.
Má wankel budoucnost?
Dle slov zástupce generálního ředitele pro R&D společnosti Mazda Europe Christiana Schultzeho je společnost Mazda synonymem výrobce vozidel pro běžné lidi. Kdyby měla vyrábět sportovní vůz s cenovkou kolem 2,5 milionu korun, zvládla by postavit konkurenceschopný model jednoduše. Ovšem postavit vůz dostupný běžným lidem Schultze označil za opravdovou výzvu.
Přes náznak normality dělá Mazda v porovnání s konkurencí mnoho věcí po svém. Když konkurence zmenšovala objem a výkon doháněla přeplňováním, Mazda objem zvýšila a pomocí vyšších kompresních poměrů dosáhla obdobných parametrů. S příchodem svého prvního elektromobilu na trh napřed vyčkávala, poté uvedla stylový model MX-30 s proti směru jízdy otevíranými dveřmi, ale s relativně malým dojezdem. A řešení? Uvedení motorizace e-Skyactiv R-EV využívající wankel jako generátor energie pro zvýšení dojezdu.
Nabízelo by se předpokládat, že podobný systém plánuje Mazda i pro svůj nový vlajkový model. Přestože prodejní úspěch v Evropě nepřinesl, z pohledu funkčnosti neměl mnoho slabin. Christian Schultze by ale preferoval variantu přímého spojení motoru a poháněné nápravy, aby tento fanoušky milovaný motor měl větší význam než obyčejný generátor. Podle něj, a zde musíme souhlasit, lidé, kteří mají rádi charakteristický projev Wankelova motoru, chtějí jeho výkon cítit přímo, ne pouze poslouchat jeho zvuk.
Zmínil také možnost zcela bezemisního používání systému, který už s běžnými palivy je energeticky velmi úsporný. Pokud bychom Wankelův motor poháněli syntetickým palivem, stal by se model vycházející z konceptů Iconic SP a Vision X-Coupe stejně šetrným, jako plně elektrické alternativy.
Zdroje: AutoExpress, Mazda