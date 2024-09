TEST Mazda MX-5 Skyactiv-G184 – Děkujeme, budeš nám chybět

Když se objevila šance se znovu svézt zatím nejmodernější Mazdou MX-5, okamžitě jsem ji využil a posadil se za volant. Čtvrtá miata totiž byla vůbec prvním autem, jež jsem během své kariéry motoristického novináře mohl testovat. Dodnes vzpomínám na tu malou červenou mazdu a chvíle, které jsem strávil za jejím volantem. Je neuvěřitelné, že už je to přes sedm let. A je velkým překvapením, že dnes na mě působí ještě lépe než tenkrát.

Poprvé jsem tenhle sportovní roadster řídil ještě před zásadní modernizací v roce 2018, když stále disponoval slabším atmosférickým benzinovým dvoulitrem SkyActiv G160. Ten pro modelový rok 2019 prošel vylepšením a zvýšením maximálního výkonu z původních 118 kW (160 koní) na 135 kW (184 koní). Automobilka současně posunula červené pole otáčkoměru nového motoru SkyActiv G184 až k 7500 otáčkám za minutu. A výsledek je opravdu znát.

Modernější Miata se silnějším motorem je pochopitelně rychlejší než s dřívějším dvoulitrem, ale po sedmi letech, co jsem za jejím volantem neseděl, mě překvapila něčím trochu jiným. Řidičských aut na evropském trhu ubývá, ty stávající začínají být více komfortní, a najednou se z docela normální Mazdy MX-5 stává až puristická záležitost.

Mazda MX-5 Skyactiv-G184 | auto.cz/David Rajdl

Nejnovější auta na evropském trhu vás od dění začínají držet trochu dál a zpětná vazba začíná být až příliš slabá, ale to rozhodně není problém miaty. Nikdy v minulosti jsem si neuvědomoval, jak je tenhle roadster „upovídaný“. Ve svých rukách a zadku cítíte doslova každičký centimetr silnice, i poslepu byste rozeznali rozdílný povrch asfaltu, a když přejdete kamínek, ucítíte jej. Je to masochismus?

Nikoliv. Je to základ toho, co sporťák dělá sporťákem. Miata vám totiž znovu připomene, že zdrcující zrychlení moderních přeplňovaných osmiválců nebo elektromobilů není to, co dělá rychlou jízdu zážitkem. Nechápejte mě špatně, ale rychlá jízda po okreskách s malým agilním roadsterem s necelou dvoustovkou koní při pohotovostní hmotnosti lehce nad jednou tunou je návyková.

Můžete ji řídit s absolutní přesností, a když to nepřeženete s plynem a máte základní návyky pro správnou sportovní jízdu – hlavně plynulost a víte, jak máte sledovat a číst silnici před sebou – nikdy si neřeknete „kéž bych měl pět set koní“. Dvoulitr se žene do otáček se strhující lehkostí, a díky novým koním nemá problém s pružností od nižších otáček na vyšší převodové stupně.

Mazda MX-5 Skyactiv-G184 | auto.cz/David Rajdl

Rychlost si už nemusíte tolik zasloužit, ale tohle auto za vás stále dělá jen nutné minimum. Pro zadokolku charakteristická přetáčivost navíc přichází tak nezáludně a čitelně, že jakmile se trochu otrkáte, začnete si s ní hrát. Od rychlých zatočení se postupně propracujete k začátkům driftování, přičemž se i nadále budete pohybovat v rychlostech, kdy se vám nemá co stát. Zkusit to můžete i se zapnutou elektronikou, jež vám dovolí malé sklouznutí a sahá do stabilizace a dávkování plynu až ve chvíli, kdy to opravdu přeženete.

Je to zábava, na jakou moderní automobilový průmysl už zapomněl. Mazda MX-5 rozhodně není ideálním jediným autem pro život, protože je málo pohodlná, zejména se sportovními sedadly Recaro, málo prostorná a moc hlučná při normálním cestování, ale jakmile s meziplynem podřadíte o jeden nebo více rychlostních stupňů a pořádně na to šlápnete, vykouzlí vám nezaměnitelný úsměv na tváři.

Je závanem starých dobrých časů, které se už nikdy nevrátí. Je oknem do devadesátých let, když byl japonský automobilový průmysl na vrcholu a vyráběl více takových aut. Ani nové „toyobaru“, tedy Toyota GR86 nebo Subaru BRZ, vás nepohltí natolik, jako právě tohle auto.