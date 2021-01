Jak fungují jezdecké akademie v motorsportu: Výchova mladých talentů pro F1!

Mistrovství světa formule 1 má začít v letošní sezoně koncem března v Bahrajnu. V kalendáři je zapsáno třiadvacet velkých cen. Je možné, že uvidíme nové talentované závodníky.

Co obnáší akademie

Účelem je připravovat mladé jezdce po všech stránkách na kariéru ve vyšších formulových šampionátech. Nadšenci musí nejdříve projít roky závodění na motokárách, na kterých by měli jezdit do dvanácti třinácti let. Pokud mají hodně talentu, dostanou nabídku na smlouvu. Třeba takovou, že když dojdou do F1, budou platit sedmdesát procent příjmů během deseti let. „Pokud neznáte situaci, manažerovi to skutečně podepíšete. Nevíte totiž, co smlouva obnáší, a především chcete jezdit. Takhle to funguje například mezi Nicolasem Todtem a Charlesem Leclercem, kterému se to vůbec nelíbí, ale nemůže nic dělat,“ říká český automobilový jezdec Josef Král, který pro Svět motorů komentuje dění v motoristickém sportu.

Způsobů, jakými se jezdec může prezentovat jako člen akademie, je několik. Za částku v řádech několika set tisíc eur je zařazen do akademie bez dalších nároků a může tuhle skutečnost používat pro svůj marketing. Akademie může z mladíka udělat ovšem také testovacího jezdce. „Když tam jste, je to lehká garance, že jste dobří. Někdo vás vybral a počítá se s vámi. Některé akademie jsou bohužel jen formální. To je důsledek toho, že systém skautingu funguje v motorsportu špatně a nedá se vůbec srovnat například s fotbalem nebo hokejem,“ myslí si Král.

Vývojový nebo testovací jezdec je součástí týmu. Při závodních víkendech působí v boxech, poslouchá komunikaci pilotů, sleduje vše, co se děje. Navíc hodně jezdí na simulátoru třeba dlouho v sobotu do noci a na evropských závodech se v neděli ráno přesouvá na okruh.

Za závodění se platí

Teprve v nižších formulových sériích máte šanci, že potkáte někoho, kdo vám může pomoci. Až do formule 2 neexistuje, že byste měli sedačku zadarmo. Platí ji za vás třeba manažer, s nímž máte smlouvu, rodiče, nebo sponzor. Jezdec nikdy nepobírá plat. Dostává nějakou malou část z toho, co musí přinést do týmu, aby tam mohl jezdit. „Ve chvíli, kdy jste ve formuli 1, pokračuje stejný model. Troufnu si tvrdit, že nejvýše prvních deset lidí dostává plat, ostatní ne. Krásné jsou tabulky vycházející v médiích, ale třeba patnáctý jezdec v šampionátu rozhodně není milionář. To je zkreslený pohled,“ tvrdí Král.

Zažil jsem toho dost

Když mu bylo patnáct, vstoupil Josef Král v roce 2005 do akademie BMW, kde pobyl dva roky. „Dalo mi to do života hodně. Zažil jsem naštěstí dobu, kdy akademie měly řád a dávaly smysl. Podařilo se mi tam dostat přes síta výběrových kol ve Valencii výhradně díky dosahovaným časům. Vím, že mě prosazoval tehdejší pilot F1 Nick Heidfeld. V akademii nás naučili, jak se chovat na veřejnosti, jak fyzicky trénovat. Oči mi otevřely stravovací návyky. Skvělé byly mediální tréninky, které vedla paní, co učila amerického prezidenta George Bushe vystupovat na veřejnosti, mluvit v televizi,“ připomíná Král reálné zkušenosti.

Nejvýraznějším produktem akademie BMW je německý pilot formule 1 Sebastian Vettel, který získal v letech 2010 až 2013 čtyři tituly mistra světa.

Leclerc musí platit

Jedním ze zakladatelů akademií je dnes sedmasedmdesátiletý Švýcar Peter Sauber, který provozoval úspěšný tým v kategorii sportovních vozů. Později přešel do formule 1, kde měl nejprve vlastní stáj, kterou později převedl pod křídla automobilky BMW a později ji zase odkoupil zpět. Pro svět F1 objevil sedminásobného šampiona Michaela Schumachera, jeho německé krajany Heinze Haralda Frentzena, Nicka Heidfelda, Fina Kimiho Räikkönena a Brazilce Felipeho Massu. V současné době jsou členy akademie Sauberu Češi: Roman Staněk a Petr Ptáček.

Podobně jako Sauber patřili k objevitelům mladých talentů Britové Peter a Steve Robertsonovi. Ti měli společně s Kimim Räikkönenem juniorské týmy v nižších formulích. V jednom z nich jeden jezdil v roce 2007 v britské formuli BMW Josef Král a skončil celkově druhý. Pokud jde o základ akademie Ferrari, vytvořil jej Nicolas Todt. Jeho otec vedl tým formule 1. Později se stal prezidentem Mezinárodní automobilové federace a je jím dodnes. „Udělal to s pomocí Felipeho Massy, a zejména kvůli Julesovi Bianchimu, na němž myšlenku postavil. Touhle jezdeckou školou prošli také současní piloti F1 Sergio Perez a Lance Stroll, kteří nebyli Italové, a tak museli přinést hodně peněz. Bavíme se o částkách v řádech milionů eur. Většinou byli členové akademie jezdci Itálie, případně měli přímou vazbu na Ferrari, nebo Nicolase Todta,“ říká Král.

Prvním výrazným talentem, který měl být ukázkou výchovy, byl ovšem pětadvacetiletý Francouz Jules Bianchi. V říjnu 2014 však utrpěl vážnou nehodu v japonské Suzuce a v červenci následujícího roku zemřel. Měl se stát nástupcem Räikkönena a Vettela. „Bianchi s Leclercem by dnes byli u Ferrari týmovými kolegy. Nesmíme zapomínat, že byli velkými přáteli,“ říká Král. Z nejnovějších rekrutů této líhně talentů lze jmenovat Micka Schumachera. Syn legendárního Michaela letos pojede v F1 za stáj Haas. Z dalších pilotů připomeňme Roberta Schwartzmana, Caluma Illota, Giuliana Alesiho, Enza Fittipaldiho a Artura Leclerca, což je mladší bratr Charlese, který v současné době jezdí za Ferrari ve formuli 1.

Objevitel, nebo hrobník?

Jezdecká akademie funguje také u stáje Red Bull a vede ji sedmasedmdesátiletý Rakušan Helmut Marko. Bývalý pilot F1 je oblíbencem majitele impéria Red Bull Dietricha Mateschitze a o jeho metodách se hodně mluví, často ne v dobrém. Zatímco v jiných akademiích funguje určitý systém výsledků a výběru, u Red Bullu rozhoduje, kdo je přítel, nebo odpůrce Dr. Marka. Ten svá rozhodnutí nemusí nikomu zdůvodňovat.

„Vzpomínám na jednání s Markem, který mi nikdy moc nevyhovoval. Navíc mi vadil jeho přístup k Čechům, protože náš národ považuje za parazity, kteří by se bez Rakouska-Uherska nikam nedostali. S manažerem jsme se dozvěděli, kolik milionů musíme Markovi zaplatit, abych se dostal do akademie Red Bullu, a co všechno budu muset platit dál. Tam jsem prozřel a pochopil, co vlastně taková akademie obnáší a že to není jen o jezdění,“ vzpomíná Josef Král na osm let starou zkušenost.

Akademie Red Bullu může podle Králova tvrzení postavit závodníkovi kariéru, ale při současném přetlaku jezdců ji dokáže spíše spálit. Výčet těch, kteří byli odejiti, je velký: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Daniil Kvjat, Jean Eric Vergne, Jaime Alguersuari, Vitantonio Liuzzi, Alexander Albon, Felix da Costa, Scott Speed nebo Dan Ticktum. Štěstí měli Buemi a Hartley, kteří to dotáhli s továrním týmem Toyota k výhrám v 24 hodinách Le Mans a titulům mistra světa ve vytrvalostních závodech sportovních vozů.

Je Marko objevitel talentů, nebo jejich hrobařem? Svého času se mu povedlo přesvědčit Mateschitze, aby vyplatil Vettela z akademie BMW. Pak získal s Red Bullem čtyři tituly mistra světa. Existují také jiné příběhy. V roce 2014 byl u Red Bullu Daniel Ricciardo lepší než Sebastian Vettel. O rok později přišel do týmu Rus Daniil Kvjat a stal se bodově úspěšnějším než Ricciardo. Na začátku sezony 2016 byl jednou třetí, pak v Rusku dvakrát trefil Vettelovo auto a dostal vyhazov. Na jeho místo přišel Max Verstappen, který při prvním startu vyhrál. Koho dnes napadne, že to bylo poté, co se v prvním kole v Barceloně srazily dva mercedesy?

„Majitel Red Bullu Dietrich Mateschitz je přesvědčený, že Verstappen je jediný, kdo může porazit mercedesy, a považuje to za Markovu zásluhu,“ tvrdí po svých zkušenostech Král a pokračuje: „Když se vám daří, všichni si akademii Red Bullu chválí. Pokud se znelíbíte panu Markovi, a nemusíte o tom vědět, letíte. Většinou se to kluci dozvídají koncem prosince, kdy nemají šanci situaci řešit. U Red Bullu uzavíráte smlouvu jen na sezonu a nemůžete si naplánovat kariéru na pár let dopředu.“

Jak spolu vycházejí šéf týmu Red Bull Christian Horner a Helmut Marko? Názor Josefa Krále je v tomto směru naprosto rezolutní: „Problém je v tom, že jeden sportu nerozumí a druhý je senilní. Hornera jsem poznal, když jsem v jeho juniorce Arden v GP2 v roce 2011 závodil. Christian není znalec formule 1, ale umí se v tomhle světě chovat politicky, navíc rozumí zákulisním hrám. Našli s Markem obchodní model a vycházejí společně s Mateschitzem.“

Francouzi vychovali talenty

Zajímavý projekt prezentoval řadu let Renault. Škoda že ukončil svůj program, který začínal dvoulitrovou formulí a pokračoval do World Series Renault 3.5. Odtud přišli do formule 1 Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Daniil Kvjat, Kevin Magnussen a z nižší formule Kimi Räikkönen, kterého do tohoto seriálu poslal již zmíněný Peter Sauber. Aktuálně zřejmě nejviditelnějším talentem je Australan Oscar Piastri, vítěz formule Renault 2.0 a formule 3. Teď čeká na angažmá v F2, protože seriál World Series Renault 3.5 už neexistuje.

Ve formuli 1 jsou samozřejmě také týmy, které si svou jezdeckou základnu nevychovávají. Patří k nim například McLaren a Mercedes, který získává tituly nepřetržitě od roku 2014. Šéf a spolumajitel britsko-německé stáje Toto Wolff však má podepsané smlouvy s nadějnými jezdci.

Nejvýraznějším je aktuálně Brit George Russell, jenž jezdí u Williamsu. Ovšem začátkem loňského prosince zaskočil v Bahrajnu za Hamiltona a závod málem vyhrál. „McLaren se ani nemusí snažit někoho si hýčkat, když je trhu přetlak jezdců. Pokud jde o Russella, až ho Mercedes posadí do svého auta, bude mistrem světa a nahradí Hamiltona,“ dodává Josef Král.

Lewis Hamilton do F1: Cesta mistra

Samostatnou kapitolou byla cesta současného sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona do formule 1. Když mu bylo deset, řekl tehdejšímu majiteli stáje McLaren Ronu Dennisovi, že bude v jeho týmu jezdit a stane se mistrem světa. Zkušenému manažerovi se chlapecká přímočarost zalíbila. „Hamilton měl talent, výsledky a správnou barvu pleti. Společně s tehdejším promotérem světového šampionátu F1 Berniem Ecclestonem vymysleli marketingový projekt, který se stal postupem let úspěšným,“ míní Král.