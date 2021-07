Závěr dlouhodobého testu: Ford Kuga 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD AT ST-Line X – Taková auta nám budou chybět

Kdyby nebylo pandemie čínské chřipky, určitě by u nás vínový ford za rok najezdil mnohem víc než 32.362 kilometrů. Vinou lockdownu se rušily domluvené reportáže, zpovídané osoby se chtěly sejít „až pak“ a místo pravidelných dálkových výprav jsme se nejvíc pohybovali na pravidelných trasách po okolí redakce.

Přesto se vůz za rok párkrát podíval za hranice a republiku nakonec docela projezdil. Zkrátka kdykoliv jsme jeli někam dál, vybrali jsme si v redakčních garážích právě kugu. Na dlouhé cesty šlo o ideální volbu – pohodlné a v současné generaci prostorné auto. S výkonným, zato úsporným motorem se sympatickým dojezdem na jednu nádrž.

Nejlepší volba

Když se u nás kuga před rokem objevila, hned jsme si chválili dobře zvolenou kombinaci výbavy ST-Line X s motorem 2.0 EcoBlue (140 kW), pohonem všech kol a automatickou převodovkou. Po dlouhé době nejde u fordu o dvouspojku, ale klasický osmistupňový měnič. A funguje bez výhrad, stejně jako výkonný a kultivovaný motor.

Stále nemůžeme uvěřit tomu, že se dlouhodobá spotřeba v klidu vešla do šesti litrů nafty. S motorem 2.0 EcoBlue (140 kW) a pohonem všech kol by si kuga přímo říkala o zapřažení karavanu nebo podvalníku. Vždyť v testované specifikaci utáhne na kouli 2,1 tuny.

Bohužel jsme to neměli jak vyzkoušet, protože na našem exempláři chybělo tažné zařízení za vcelku rozumných 20.900 Kč (nebo 28.700 Kč s elektrickým sklápěním a elektronickou stabilizací přívěsů). Při zaškrtávání ceníku bychom na to jako zákazníci rovnou mysleli.

Svět motorů 28/2021

Mrzlo… a my také

Až na výjimečnou eskapádu v 17.000 km s varovnou hláškou v mobilní aplikaci o poruše motoru – která zmizela stejně tak, jako přišla – nám kuga nenachystala žádná překvapení.

Jediný závažným zjištěním testu bylo slabé topení. Když se nám s chladnými rány začala mlžit okna a uvnitř jsme trpěli chladem, mysleli jsme, že vůz má závadu. Že se třeba vzpříčila nějaká klapka a selhal krokový motor jejího ovládání – takové poruchy dnes nejsou u aut nikterak vzácné. Nutí člověka romanticky vzpomínat na doby, kdy se otočením ovladače prostě otevřel kohout s teplou vodou do radiátoru.

Nicméně nešlo o závadu, ale vlastnost produktu, s níž se potýká více uživatelů. Motor 2.0 EcoBlue řady Panther je vysoce účinný. Má tedy málo odpadního tepla. To je problém mnoha moderních dieselů, které proto po studeném startu dělají leccos, aby se zahřály. Například zpozdí vstřik paliva tak, aby se méně tepla změnilo na tlak a práci a více se jej vyzářilo do válců, výfukových kanálů i emisních systémů. Jenže to jde proti účinnosti, a tedy i spotřeba včetně emisí CO 2 . Přijde nám, že ladiči značky Ford v zájmu spotřeby zahřívací algoritmy osekali na minimum. I za teplého počasí běžně trvá přes 20 kilometrů, než motor dosáhne provozní teploty. V mrazech, když jedete pomalu, se nezahřeje vlastně nikdy.

Překvapivě ani není použit žádný elektrický topný element, což je dnes samozřejmá výbava dieselů pro náš podnebný pás. Dokonce i mnohé moderní benzinové motory jej mají. Ford o problému ví a slibuje řešení. Bohužel až do data redakční uzávěrky nevěděl, kdy přijde. Řešením, a to absolutně účinným, je naftové nezávislé topení, které v ceníku najdete za 25.300 Kč. To je cena vzhledem k náročnosti a hodnotě takové věci velmi férová, vztaženo k milionové částce za testovanou kugu v podstatě zanedbatelná.

Připomeňme, že nezávislé topení dokáže nejen vyhřát stojící vůz, ale samočinně se spustí po každém startu pod 5 stupňů Celsia, aby zrychlilo ohřev motoru a zahřálo i posádku.

Moderní, ale neotravný

Týden za týdnem žasneme, jak se liší přístup výrobců k různým asistentům – dnes už mnohdy dokonce povinným. Většina z nich má ulehčovat život, ale vůbec tak nečiní. Kuga byla světlou výjimkou a na většinu asistenčních prvků jsme si nemohli stěžovat. Zejména se nám zamlouvaly adaptivní diodové světlomety, které před vozem střídaly automaticky světelný kužel do dálky nebo šířky podle situace. Brzy jsme si na to zvykli a naopak nám u jiných aut přišlo divné, že to nedělají.

Vyzkoušeli jsme si i vysoký stupeň samořízení, který ford zvládne díky spojenému systému čtení značek, jízdních pruhů a adaptivnímu tempomatu. V českých podmínkách jsme mu ale nepřišli na chuť – systém držení v jízdním pruhu matou sotva viditelné čáry na vozovce a neporadí si principiálně s koncem omezení za křižovatkou. Jako zajímavost pro pasažéry je to milé, ale určitě bychom kvůli tomu nepřipláceli 25.000 až 35.000 Kč (podle výbavy) za sadu Technology.

Jenže musíme! Jedině v tomto setu totiž zákazník dostane také chrániče hran dveří nebo přední parkovací kameru, která se kvůli vysoké přídi někdy hodí.

Byly, ale nebudou

Některé prvky testované kugy už si dnes bohužel nový zákazník nekoupí. Vůz byl vybaven měničem na 230V a klasickou zásuvkou, která člověku umožní například nabít notebook či ranním nestíhačům připojit si v koloně holicí strojek. V současném ceníku už tuto věc bohužel nenajdete. Proč? Na to jsme se zeptali Petra Buriana z českého Fordu: „Ano, tento prvek byl zrušen začátkem roku, důvodem je snižování komplexity nabídky a zájem zákazníků o jednotlivé položky výbavy v porovnání s výrobními náklady.“

Znamená to, že Ford potřebuje snižovat počet variant automobilu, aby výroba nebyla tak složitá. A škrtá prvky výbavy, o něž je mezi zákazníky menší zájem. Časem o nich nevědí a už je nepožadují. Bohužel to časem čeká celou kategorii výkonných vznětových čtyřkolek. Ford už avizoval, že do poloviny roku 2026 budou mít všechna jeho v Evropě prodávaná auta možnost bezemisní jízdy a od roku 2030 už výhradně elektrický pohon. Po kuze se nám bude stýskat.

Hodnocení motoru: Jaký je motor Panther?

Při generační obměně Fordu Kuga v roce 2019 se udála také zásadní změna pod kapotou. Do třetí generace kompaktního SUV jako do jednoho z posledních fordů nastoupil motor Ford Panther, zaváděný na trh průběžně od roku 2016. Nahradil tak předchozí jednotku 2.0 TDCi, což byla poslední evoluce notoricky známého motoru DW 10 od PSA. Šlo o velmi spolehlivý a jízdně stále vyhovující agregát, který se ale dostal do křížku jak jinak než s emisemi.

V našem testu fungoval nový motor bezvadně, dokonce jsme moc nepociťovali ani občas kritizovaný turboefekt nejvýkonnější verze 140 kW s jednoduchým přeplňováním. Až do finálních 32.365 km byl jeho chod zcela tichý. Je však nemálo těch, jimž začal dříve kultivovaný diesel chrochtat, hlučet, nakonec i ztratil tah či otáčky začaly kolísat. Zatímco vysokotlaké čerpadlo značky Continental vyráběné v českém Trutnově je naprostá technologická špička a nikdy nestonalo, vstřikovače z Polska už tak skvělé nejsou. Problém není v kvalitě výroby, ale ve špatné konstrukci vnitřního tlakového ventilu. Ford dohromady s dodavatelem však zachraňují situaci tím, že vstřikovač ve značkovém servisu nestojí 15.000 Kč za kus, jak je obvyklé u konkurence, ale jen 2886 Kč včetně daně. Takže výměna po záruce zdaleka tak nebolí, a jelikož výrobci se daří četnost problémů omezovat, může z toho nakonec být i zákaznická výhoda.

Psali jsme také o selhávání těsnění pod hlavou. To však postihovalo jen první ročníky, typicky dodávku Ford Custom.

I u kugy však hrozí další věc. Rozvodový řemen je zde máčený v oleji, což mu zajišťuje tichý chod a nízké tření. Za normálních okolností však motorový olej pryž leptá. Konstruktéři museli použít odolnější řemen a také méně agresivní olej. Kriticky důležité tak je používat mazivo dle normy Ford WSS-M2C950-A ve viskozitní třídě 0W-30. Obvyklé snahy „prospět motoru hustším olejem, který však budu měnit častěji“ vedou k pravému opaku – setkání ventilů s písty.

Konstrukce samotného agregátu s litinovým blokem je robustní, o čemž svědčí i velkorysé množství maziva. Celkově 7,25 l, mění se 6,37 l.

Velkým přínosem motoru 2.0 EcoBlue proti starším konstrukcím je osmistupňový automat 8F40 z produkce přímo amerického Fordu, který nahradil šestistupňová dvouspojková ústrojí Getrag 6DCT 450. Je plynulejší, spolehlivější a nemá předepsané drahé výměny oleje každých 60.000 km. Kdo chce mít svoji kugu dlouho, může si výměnu oleje připlatit i u nového automatu klasické planetové konstrukce – použito je mazivo Ford WSS-M2C949-A, uvnitř je ho osm litrů.

Kuga v servisu: Rutina s jedním otazníkem

Motory 2.0 EcoBlue mají velmi propracované algoritmy k určení skutečné životnosti motorového oleje. Nás systém do servisu zahnal poprvé až po 30.000 km, což svědčí o ideálním provozním režimu. Kdo courá víc po městě, má hodně nedokončených regenerací filtru pevných částic, tomu se olej více ředí naftou i kontaminuje sazemi a chytrý systém jej vyzve ke dřívější návštěvě servisu. Výměna oleje v motoru pak „odcestuje“ od inspekce vozidla a zákazník musí do servisu i dvakrát. To se v našem případě nestalo a výměna oleje i inspekce se udály při jedné návštěvě, přičemž dosažen byl kilometrový limit. Kdo 30.000 km nenajede, může do servisu dorazit až za dva roky.

Kromě výměny oleje se tedy měnil kabinový filtr, kontrolovaly se brzdy, funkce osvětlení, vůle v nápravách a netěsnosti výfuku i motoru.

Vše bylo samozřejmě v pořádku, našli jsme jediný malý problém. Kolem levé zadní poloosy byl mastný flek. Zdánlivá banalita by nás jako majitele vozidla hodně stresovala. Ford Kuga totiž má velmi moderní systém pohonu 4x4, který pracuje zcela jinak než systémy starších modelů, známé jako Haldex. Lamelová spojka vzadu není na kardanu, ale na pravé poloose. Vpředu u převodovky je pak spojka zubová. Když zadní kola nejsou poháněna, mohou se poloosy protáčet volně a kardan stojí. Pokud je potřeba přenést výkon dozadu, nejdříve lamelová spojka připojí pravou poloosu, čímž se od kol roztočí kardan. A až srovná své otáčky s přední nápravou, připojí se vpředu zubová spojka a dojde k přenosu výkonu. Zadní diferenciál s lamelovou spojkou se dodávají pouze jako celek za 90.842 Kč – závada po záruce tak je finančně devastující. Zda je mastná skvrna garanční příčinou, na to jsme se zeptali opět Petra Buriana z Fordu ČR: „Skvrna okolo těsnicího kroužku poloosy může být z důvodů, že místo mohlo být mastné, absorbovalo prach a tím se zviditelnila skvrna, která se pravděpodobně nerozšiřuje. V této fázi je třeba průběžně sledovat stav, při rozšiřování skvrny navštívit servis a ten by rozhodl o dalším postupu. Případná oprava spočívá ve výměně těsnicího kroužku.“ Jako zákazníci bychom se s tím asi nesmířili a požadovali řešení v záruce.

Připojení USB: S kabelem máte na výběr

Velmi oceňujeme, že vůz má obě dvě zásuvky USB: starou i novou formátu USB-C. Je tomu tak dva roky nazpět, co automobilky začaly tvrdit, že budoucnost je menší „céčko“ a že jedině to budou do svých aut dávat – Škodovce a Volkswagenu to dokonce stálo i za předělání stávajících modelů. Takže šup někam pro nový kabel – nejde o peníze, ale o čas – ten nemáme nikdo. Kdo v práci střídá auta a jezdí podle navigace z mobilu, musí mít dnes kabely dva. Ford (společně třeba s Audi) pojal velmi chytrou myšlenku – proč by v autech nemohly být oba konektory se stejnou funkcí tak, aby se každý připojil kabelem, který má po ruce? Chytrý nápad chválíme.

Aplikace Ford Pass: Pořád na síti

Mobilní aplikace Ford Pass je šikovnou pomůckou. Letmým pohledem do mobilu lze zjistit, kde se zrovna auto nachází a kolik má na počítadle ujeté vzdálenosti. Také dojezd na palivo v nádrži, a dokonce tvoří automaticky i grafy ujeté vzdálenosti a spotřeby přepočtené na peníze. A kdyby náhodou bylo uživateli smutno, sem tam ho pobaví: například když jsme se při stavu 29.020 km dozvěděli, že jsme dosáhli historického milníku a urazili vzdálenost rovnající se délce celého japonského pobřeží. Nenápadně nám také aplikace připomněla, že bychom se měli zajímat o pravidelný servis. Jednou nás ale taky potrápila, když v 17.000 km vyskočila hláška o poruše motoru ve chvíli, kdy autem vyrazil fotograf na reportáž. Vůz jel normálně, po zhasnutí motoru a novém startu už se hláška nikdy neukázala a v servisu příčinu neodhalili.

Plusy

Slušný vnitřní prostor

Pohodlná sedadla

Solidní spotřeba

Skvělé světlomety LED

Minusy

Otravné zadní plato

Pomalý náběh topení a malý výkon ventilátoru