Závěr dlouhodobého testu Mercedes-Benz EQC: Až na tu zimu…

Brzy to budou čtyři roky, co elektrické SUV Mercedes-Benz EQC spatřilo světlo světa a stalo se prvním novodobým elektromobilem stříbrných šípů. Stále však šlo o vůz posazený na upravené architektuře spalovacího auta, v tomto případě příbuzného GLC. Samostatné elektrovozy už má Mercedes v nabídce také, v čele s vlajkovým EQS. Ale zpět k EQC, u kterého je po roční štaci v naší redakci čas bilancovat. Jaké vlastně tohle soužití bylo?

Sázka na uhlazenost

Byť už od představení EQC uběhl nějaký čas, auto prakticky nezestárlo. Jeho velkou výhodou je fakt, že designéři Mercedesu vsadili u elektromobilů vše na jednu kartu. A tak na nových elektrických modelech (menší EQA, větší EQS, ale třeba i užitkové EQV) vlastně jen rozvíjí styl „našeho“ SUV. Na samotný vzhled už jste si určitě stihli udělat názor. Je čistý a maximálně uhlazený, až jej někteří přirovnávají k ocucanému bonbonu. Poznávacím znamením je vodorovná linka mezi hlavními světly vpředu i vzadu.

Standardní výbava je bohatá, však se také bavíme o SUV se základní cenovkou přes 1,9 milionu korun. Součástí jsou například devatenáctipalcová kola z lehkých slitin, automatická klimatizace, multimediální systém MBUX či bezdotykové otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru. To ale rozhodně neznamená, že už byste neměli za co připlácet. Některé důležité prvky dokonce chybí. Tak třeba vyhřívaná přední sedadla (+10.028 Kč) bereme jako povinnost, vhod přijde i balíček s adaptivním tempomatem, aktivním asistentem řízení či předkolizním systémem (+41.037 Kč).

Moderna a lesklé plasty

Kdo je zvyklý na kabiny moderních mercedesů, ten se v EQC neztratí. Pracoviště řidiče je tvořeno dvěma 12,3palcovými obrazovkami jakoby spojenými v jeden celek. Jedna nahrazuje digitální budíky, přes druhou se obsluhuje multimediální prostředí vozu. V průběhu celého roku nebyl s infotainmentem jediný problém v podobě zaseknutí či zaváhání. Systém i v mrazivých ránech běhal svižně a při načítání dat neváhal.

Přesto jsem ocenil, že tu zůstává samostatný oddělený panel s fyzickými tlačítky pro nastavení teploty a dalších funkcí klimatizace. Pod ním je další tlačítková lišta pro rychlé přepínání mezi jednotlivými menu multimédií. Infotainment lze ovládat dotykem, případně touchpadem na středové konzole. Coby řidič jsem vždy preferoval spíše ťapkání na obrazovku a touchpad přenechal spolujezdci. Dost totiž odvádí pozornost od řízení.

Celkově je kabina na úrovni obdobně velkých spalovacích mercedesů. Materiály jsou měkčené a na dotyk příjemné. Jen lesklé černé plasty na středové konzole nadělají víc škody než užitku. Ihned je na nich vidět prach, po setření zanechávají stopy a po pár tisících kilometrech už jsme začali pozorovat první škrábance. A to se v redakci k autům chováme jako k vlastním!

Stěžovat jsme si nemohli ani po stránce prostornosti. S výškou 178 cm jsem se posadil sám za sebe s rezervou před koleny i nad hlavou. Přebytek prostoru po vzoru jiných elektromobilů, které jsou pro tento typ pohonu od počátku vyvíjeny, se tu sice nekoná, ale špatné to rozhodně není. Navíc jsou sedačky pohodlné v obou řadách. Ty přední sice nemají kdovíjaké boční vedení, jsou hlavně pohodlné a skvělé na dlouhé cestování.

Zavazadelník s objemem 500 litrů patří do průměru, ale vlastně nepamatuji situaci, kdy by mi při mém (nejčastěji dvoučlenném) cestování nestačil. Dobíjecí kabeláž v něm nepřekáží, pro tu je místo pod podlahou. A když na to přijde, můžete lavici sklopit, čím získáte 1060 litrů a rovnou ložnou plochu. Jen škoda, že pod přední kapotou nezbylo místo na alespoň malou schránku. To u elektrických vozidel považuji za slušný benefit, stále jde ale spíše o vzácnost.

Síly víc než dost

V útrobách má EQC schované dva synchronní elektromotory (jeden na každé nápravě) tvořící pohon všech kol. Společně přinášejí systémový výkon 300 kW a 765 newtonmetrů točivého momentu. Auto má sice pohotovostní hmotnost 2,5 tuny, ale stovku zvládá za 5,1 sekundy a pokračovat umí na 180 km/h. V praxi vám tak síla k předjíždění či připojení se do levého dálničního pruhu chybět nebude. Reakce na sešlápnutí akcelerátoru až k podlaze je doprovázena pověstným kopancem, který ještě zintenzivní sportovní mód. Na opačné straně spektra najdeme režim Eco, který naopak reakce na pravou nohu otupí. Dynamika pak není tak mrštná, zase ale taková jízda přináší úsporu energie. Jen není příliš vhodný při dálničním tempu, neboť ve vyšších rychlostech nejde zrychlování tak dobře dávkovat.

Baterie s kapacitou 80 kWh má dle metodiky WLTP vystačit na dojezd 417 kilometrů. V letních měsících nám plně dobité auto ukazovalo dojezd kolem 370 kilometrů. Má tradiční pracovní cesta (20 km okresek, 60 km dálnice, 20 km po Praze) si v 28stupňovém teple s aktivní klimatizací vyžádala průměrný odběr 24 kWh/100 km. Zejména na dálnici apetit roste, naopak městské a příměstské cesty zvládne auto absolvovat i hlouběji pod 20 kWh/100 km.

Jenže přišla zima a s ní rapidní nárůst spotřeby a pokles dojezdu. Stejná trasa, jen teploty pár jednotek pod bodem mrazu. A výsledek? Průměrný odběr se tak tak stlačil pod 30 kWh. A dojezd na jedno nabití se rázem scvrknul na reálnou hodnotu kolem 270 kilometrů. A to už je proti letním hodnotám číslo, s nímž musíte trasy plánovat násobně intenzivněji. Není to však jen onou dálnici, odběr vozu se v zimních dnech zpravidla pohyboval kolem 22 až 25 kWh, i když jsem jezdil třeba jen po okreskách.

Častější zastávky u nabíjecích stanic v zimě nepotěší ještě z jednoho důvodu. EQC už tu s námi nějaký pátek je, čemuž odpovídá nabíjecí výkon 110 kW. Konkurence, zejména ta od počátku tvořena s elektrickým pohonem, už dnes umí výrazně více. Na hyperchargeru PRE v pražských Holešovicích jsme se často dočkali i o pár kilowatthodin vyššího výkonu. Kolem padesáti procent klesne dobíjecí výkon pod stovku, při osmdesáti procentech pořád nabíjí výkonem kolem 70 kW. Z deseti na osmdesát procent máte dobito za necelých čtyřicet minut. To není špatné, ale jak už jsem avizoval, vybraná konkurence (včetně té mainstreamové) už tohle zvládne lépe. Alternativu představuje domácí nabíjení, které si z původních 7,4 kW polepšilo na palubní nabíječku s 11 kW.

Rekuperuj dle libosti

Velkou pochvalu dávám EQC za pět úrovní rekuperace, jejíž intenzitu nastavujete pádly pod volantem. Někteří výrobci na něco takového zcela rezignovali a spokojí se s jízdním režimem D/B, tedy mírnou a intenzivnější rekuperací. Já jsem si v průběhu testování navykl hrát si s pádly klidně i během jízdy, používal jsem je vlastně místo brzdového pedálu. Je to sice taková úchylka, ale měl jsem nad zpomalováním auta vždy plnou kontrolu. Alternativu představuje automatický režim rekuperace, který sbírá data z navigace či kamer a přizpůsobuje zpomalování dané situaci. Ne vždy se ale vůz zachová přesně tak, jak byste zrovna potřebovali.

Výhrady jsme neměli ani k jízdním vlastnostem. Plynulé a ničím nerušené rozjezdy doprovází komfortní podvozek obouvající devatenáctky, jenž má klasické pružiny vpředu a měchy vzadu. Auto hezky drží, neodskakuje a na velkých výmolech se ozve jen tlumená tupá rána. Přesto jsem jednu neduhu vypozoroval, a sice znervóznění při zpomalování nebo brzdění na ne úplně dokonalém podkladu. Když jsem třeba jen mírně brzdil před křižovatkou na drobných výmolech, zpomalování začalo být kousavější a párkrát problikla kontrolka stabilizace. Zajímavé je, že daný jev se na shodném úseku neopakoval vždy, ale jen občas.

Koho by snad lákal svižnější průjezd okreskami, měl by mít na paměti nemalou pohotovostní hmotnost. Na 2,5 tunyvlastně utažené zatáčky zvládá velmi dobře, bez výrazných náklonů karoserie a projevů nedotáčivosti, ale také bez jakékoliv zpětné vazby v řízení. Přesto na hmotnostní limity narazíte, zejména při vyhýbacím manévru s rychlou změnou směru už je všechna ta hmota pod vámi cítit. Zatímco v přímce auto dynamickými schopnostmi překypuje, v zatáčkách bude milejší pohodovější tempo. Autu i vám.

Závěr

Rok s elektrickým mercedesem utekl jako voda a musím říct, že to bylo příjemné soužití. Zejména v jarních a letních týdnech, kdy spotřeba klesla nejníže a reálný dojezd neměl daleko ke 400 kilometrům. Navíc mi za tu dobu stihla na mém rodném desetitisícovém maloměstě vyrůst první dobíjecí stanice. Sice „jen“ padesátka, ale pořád lepší, než při každé potřebě dobíjení absolvovat 40 km cestu tam a zpět do většího města.

Zima už byla o poznání horší. Tady stačilo trochu svižnější dálniční tempo a už jsem měl obavy, abych trasu Praha-Přelouč-Praha (celkem asi 230 km) otočil bez nabíjecí zastávky. To byl – společně se slabším rychlonabíjením – asi jediný zásadní nedostatek EQC. Potěšilo zpracováním kabiny, svižným infotainmentem, nestrádalo po stránce prostornosti a tichý chod v kombinaci s komfortním podvozkem byl doslova návykový.

Vůbec se nebráním myšlence, že bych jednou – až to finanční možnosti dovolí – vlastnil elektromobil. Mít na něj dva miliony, koukal bych po EQC? Upřímně, mým favoritem z řad stříbrných šípů by dnes už bylo spíše EQE. Od počátku stavěné jako elektromobil, s líbivou siluetou limuzíny, menší spotřebou a nabíjecím výkonem až 170 kW. Navíc za obdobný peníz. Ale to jsem si na závěr jen tak hezky zaspekuloval…

Nejlevnější verze modelu 1.887.600 Kč (400 4Matic/300 kW) Základ s testovaným motorem 1.887.600 Kč (400 4Matic/300 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.887.600 Kč (400 4Matic/300 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.998.800 Kč (400 4Matic/300 kW)

Plusy

Povedené zpracování

Prostorná kabina

Jízdní vlastnosti

Je levnější než dřív

Minusy