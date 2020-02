Ve vztahu k symbolům svítícím v přístrojovém štítu se motoristé dělí na dva druhy. První chce prostě dojet domů a je mu všechno jedno. Druhý zpanikaří, i když třeba stačilo dolít kapalinu do ostřikovačů.

Obecně by mělo stačit vědět, že kontrolky jsou jako semafor. Výstižně to vysvětluje Jan Karnolt, technický školitel českého zastoupení automobilky Ford: „Červené kontrolky znamenají: zastavte, nejeďte, vypněte motor. Nemusí nutně jít o konec vaší dnešní jízdy, jelikož někdy stačí dolít olej či brzdovou kapalinu. Oranžová nebo žlutá znamenají pozor. Tedy zatím můžete jet. Ale na semaforu oranžová nikdy nesvítí dlouho. Aby se neproměnila v červenou, budete pro to muset něco udělat. Někdy stačí dolít kapalinu do ostřikovačů, jindy navštívit servis kvůli závadě systému řízení emisí. Zelené kontrolky jsou pak vždy informativní. Nejčastěji nám chtějí říci, že systém, který jsme zapnuli, skutečně funguje správně.“

Člověk však nemusí být automobilovým raubířem ani ignorantem, aby chtěl dojet domů, i když svítí červená olejnička. Znáte to. V autě je zatím teplo, vzadu spí děti, venku prší. Vylézt ven ve žluté vestě a začít shánět odtah je o tolik horší, že se řidič chytá i stébla naděje a doufá, že je to třeba jen vadné čidlo. Oranžová kontrolka závady motoru, u níž v manuálu stojí „zajeďte do servisu“, se zase nejradši rozsvítí den před dovolenou. Tak dojede to auto do Chorvatska a zpátky?

Leckdo panikaří i z neznalosti. Kromě léta známých symbolů se totiž objevují nové a také jejich různé varianty. Návod k obsluze poskytuje vysvětlení, ale v ojetinách leckdy bývá v cizím jazyce či chybí úplně. Zde přinášíme přehled nejčastějších „světelných jevů“, jimiž se nás přístrojové desky automobilů snaží oslovit.

Kontrolka DOBÍJENÍ

Kdy svítí?

Symbol červené baterie se rozsvítí, když alternátor nevyrábí proud a spotřebiče běží jen na zásobu v akumulátoru.

Mohu s ní dojet?

Pokud neselhalo i chlazení, tak ano. Ale nikdo vám nezaručí jak daleko. Každé auto má jinou spotřebu energie, velikost i stav akumulátoru.

Co musím udělat?

Pokud nesvítí jiná červená kontrolka (teplota vody! ), nemusíte zastavit zcela hned, ale postačí na prvním odpočívadle. Vypněte však co nejvíce spotřebičů (vyhřívané sedačky, mlhovky, klimatizaci). Pod kapotou zkontrolujte, zda jsou řemeny na svém místě. Pokud ne, buďte opatrní hned trojnásobně. U většiny aut totiž plochý řemen pohání i další příslušenství. Je-li hydraulický, nepoběží ani posilovač řízení. A hlavně vodní čerpadlo, čili chlazení.

U některých vozů jej žene rozvodový řemen (Octavia 1.9 TDI), u jiných ozubené soukolí (Volkswagen 2.5 TDI-PD), ale u mnohých (například Ford 1.8 TDCi) právě plochý řemen. Řidiči, kteří najdou spadlý řemen a konstrukci svého auta takto detailně neznají, musí od této chvíle bedlivě sledovat ukazatel teploty, případně zanechat všech pokusů o dojetí. Šťastlivci, jimž s alternátorem neselhala i vodní pumpa, mohou s vypnutým maximem spotřebičů zkusit dojet až domů. Pokud však proud dojde, auto nejen přestane svítit a blikat, ale zhasne mu motor. Ten dnes (i diesel) potřebuje elektřinu pro svou práci též.

Tajný tip

Nový (tudíž nabitý) akumulátor zakoupený na čerpací stanici může vystačit i na 500 km. Vyjde tak levněji než cesta na odtahovce.

Kontrolka MAZÁNÍ

Kdy svítí?

Kontrolka se hlásí, když není tlak oleje dostatečný pro bezpečnou funkci motoru.

Mohu s ní dojet?

S touto opravdu v žádném případě ne. Můžete však zkusit dolít olej.

Co musím udělat?

Pokud se červená olejnička rozsvítí za jízdy, povolte plyn, sešlápněte spojku, nechte otáčky spadnout na volnoběh, co nejrychleji zastavte a vypněte motor. Po několika minutách (olej musí stéct zpět do vany) změřte jeho množství. Pokud je hladina v normálu, vaše jízda dnes skončila. Selhalo olejové čerpadlo nebo je v ložiskách klikového hřídele (takzvaných lágrech) už taková vůle, že skrz ni všechen olej utíká a neproudí do dalších částí motoru. To se ještě dá opravit. Když pojedete dál, proletí ojnice blokem.

Je-li oleje tak málo, že měrka skoro zůstává suchá, může to být příčina svítící kontrolky a motor možná ještě dolitím potřebného množství zachráníte. To neznamená, že máte nasednout a jet k nejbližší benzínce. Hezky pěšky nebo hromadnou a zpytujte svědomí, jak dlouho jste hladinu nekontrolovali. Jestliže tak činíte pravidelně a poklesla náhle, bude beztak zřejmě váš vůz vyžadovat pozornost servisu. Po doplnění oleje zkuste nastartovat. Když kontrolka po pár vteřinách nezhasne, bylo to celé zbytečné a volejte odtahovku. Jsou sice auta (typicky Škoda Fabia 1.4 MPI), u nichž půjde zřejmě o závadu čidla či kabelového svazku, ale spoléhat se na to nelze.

Tajný tip

Před dolitím oleje se ujistěte, že vám z vozu neteče. Pohled směřujte na vanu – může být zrezlá či proražená.

POZOR, NEZAMĚNIT!

Kontrolka Hladina motorového oleje

Některé vozy mají elektronický senzor hladiny oleje. Oranžový symbol olejničky neznamená kritické ohrožení, ale varování před nízkou hladinou. Mazání zatím pracuje normálně a olej dolijte při příští zastávce u čerpací stanice. S podstavem maziva se vyvarujte jízdy na plný plyn a rychlých zatáček (snáze se odlije od sacího koše). Po víc než třicetisekundovém otevření kapoty kontrolka zhasne a elektronice bude trvat až sto kilometrů, než znovu naměří, že jste ji ošidili. Čili že po otevření kapoty zhasla, neznamená, že už olej není potřeba.

Výměna motorového oleje

Další variantu olejničky, tentokráte opět méně závažnou oranžovou, používají třeba vozy Ford. Tato se rozsvítí v modelu Ranger, pokud řídicí jednotka zaznamená vysokou zátěž motoru a časté krátké jízdy, z čehož usoudí, že olej je potřeba vyměnit před běžným servisním intervalem.

Kontrolka BRZDY

Kdy svítí?

U klasických aut ve chvíli, kdy čidlo v nádržce brzdové kapaliny nezaznamená dostatečnou výšku hladiny. U vozů s elektronickými podpůrnými systémy brzd tehdy, pokud je v nich nějaký vážný problém.

Mohu s ní dojet?

Ano, ale velmi opatrně, s opakovanými kontrolami hladiny brzdové kapaliny – a jen pokud nesvítí nic jiného.

Co musím udělat?

Zastavte a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud ji v nádržce vidíte, ale je pod ryskou „min“, postačí dolít potřebné množství na nejbližší čerpací stanici. Při jízdě dělejte přestávky a kontrolujte, zda brzdová kapalina neuniká a nemizí dále. Následně nechte auto zkontrolovat v servisu. Pravděpodobně klesla kvůli opotřebení brzdových destiček či nějaké netěsnosti.

Pokud je expanzní nádobka brzdové kapaliny zcela prázdná, je to průšvih. Takové množství se nevejde do brzdových válečků, když víc vyjedou kvůli tenkému obložení. Spíš vám praskla zkorodovaná brzdová trubka, vyloučit nelze ani přeřezanou hadici u kola. Autem, v němž náhle ubylo velké množství brzdové kapaliny, určitě nejezděte.

Bohužel nemůžete jet ani vozem, kde červená kontrolka svítí dohromady se žlutou ABS (protiblokovací systém) či SBC (polostrojní brzdy starších vozidel Mercedes-Benz). U těchto systémů nelze na silnici zhodnotit, co se v nich skutečně děje a jaká je míra rizika. Jestliže k vlastnímu varování (znamenajícímu jen selhání dané asistenční funkce) přidají i červenou kontrolku brzd, jde zřejmě o nějaký vážný problém.

Tajný tip

Když vám selžou provozní brzdy, můžete v nouzi použít brzdu ruční (pokud jde o mechanicky ovládaný typ). Je ovládaná lanovody a na funkci hydraulického okruhu nezávislá. I proto se vyplatí mít ji v pořádku.

POZOR, NEZAMĚNIT!

Kontrolka opotřebení brzdového obložení

Zatímco kontrolku hladiny brzdové kapaliny mají všechny vozy, senzory opotřebení (tedy zbývající tloušťky brzdového obložení) jen některé. Znamená předběžné varování – v dohledné době plánujte návštěvu servisu.

Kontrolka CHLADICÍ KAPALINA

Kdy svítí?

U většiny aut, když je motor přehřátý. U některých však i při nedostatku chladicí kapaliny či přerušeném okruhu (vadné pojistce) ventilátoru chlazení.

Mohu s ní dojet?

Pokud motor nevaří a je v něm voda, můžete.

Co musím udělat?

Zastavte na bezpečném místě a vypněte motor. Nechte jej trochu vychladnout a zkontrolujte hladinu kapaliny. U mnoha vozů (zejména koncernu Volkswagen) se totiž stejná kontrolka rozsvěcí, když čidlo chladicí kapaliny zaznamená její nedostatek. Pokud je kapaliny dost, zkontrolujte pojistku ventilátoru chlazení. To je nejčastějším důvodem přerušení jeho okruhu, na nějž některé automobily reagují též svítící kontrolkou. Jednodušší je diagnostika u vozů, které mají i ukazatel teploty. Pokud kontrolka svítí, vody je dost a teplota je v normálu, můžete (v rozporu třeba se škodováckým návodem k obsluze) pokračovat v jízdě. Jen počítejte s tím, že nemusí fungovat ventilátor chlazení (vyhýbejte se poskakování v koloně).

U některých aut (třeba starších mercedesů) pomáhá paradoxně pustit klimatizaci, která má vlastní elektrický ventilátor, umístěný však před chladičem (takže ochlazuje i jej). Jestliže je motor přehřátý, kapalina vaří a ubylo jí, nechte jej trochu vychladnout a studenou vodu následně dolévejte pomalu. Tepelný šok by mohl způsobit třeba prasknutí hlavy válců. Pamatujte si však, že normální auto nevaří, čili co nejdříve vyhledejte servis, ať vypátrá, proč se to stalo.

Tajný tip

Jsou-li příčinou vaření výfukové plyny zavzdušňující chladicí okruh třeba skrz vadné těsnění pod hlavou, může vám na dojetí pomoci povolené víčko expanzní nádobky, které jim umožní volně odcházet. Hladinu chladicí kapaliny však kontrolujte každých pár kilometrů.

Kontrolka FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

Kdy svítí?

Tuto kontrolku mají pouze novější vozy se vznětovými motory. Svítí, když je filtr pevných částic zanesený sazemi a řídicí jednotce se nedaří jejich vypálení.

Mohu s ní dojet?

Ano. Musíte však přizpůsobit styl jízdy.

Co musím udělat?

Většina výrobců se v návodech k obsluze shoduje na následujících radách: Vyjet mimo město a jet plynule alespoň 15 minut, nebo dokud kontrolka nezhasne. Nejlépe na 4. či 5. rychlostní stupeň. Rychlostí alespoň 60 km/h. Při 1800–2500 otáčkách. Když se regenerace i nadále nezdaří (třeba budete stále jezdit jen dva kilometry pro dítě do školky), může se filtr pevných částic zanést sazemi natolik, že již nebude možné regeneraci (vypalování) spustit. A pak jej budete měnit za 17.000 až 100.000 Kč dle modelu automobilu. Pokud si nejste jisti, že „regenerační vyjížďku“ uděláte správně, vydejte se do servisu, kde dokážou vypalování spustit u vozu stojícího na místě.

Tajný tip

Jestliže dojedete do cíle a motor běží ve zvýšených otáčkách (například 1000 místo 800 ot./min), pravděpodobně vypaluje saze. Nechte ho při stání na místě práci dokončit – snížíte tím riziko úplného ucpání.

MŮŽE VYPADAT I JINAK

Méně srozumitelný symbol

Některé vozy používají jiný symbol pro filtr pevných částic, který zákazníci technikům servisů popisují obvykle jako „fontánu naležato“.

Kontrolka ZÁVADA ŘÍZENÍ EMISÍ

Kdy svítí?

Asi nejzáhadnější kontrolka v moderních autech. Málokoho napadne, že jde o schematické znázornění motoru. Častěji bývá nazývána grilované kuře, vrtulník či ponorka. Odborníci jí říkají MIL (Malfunction Information Lamp) nebo kontrolka diagnostiky. Svítí, když je v systému řízení motoru závada, která ovlivňuje složení emisí.

Zanesené vstřikovače paliva: Můžou zničit motor! Jak je vyčistit?

Mohu s ní dojet?

Ano, ale u dieselu dejte pozor na filtr pevných částic.

Co musím udělat?

Můžete zkusit zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat. Pokud to byla jen sporadická chyba, kontrolka zhasne a po čtyřiceti startech zmizí zápis i z chybové paměti v řídicí jednotce. Jestliže „grilované kuře“ svítí dál, byl zaznamenán výpadek některého ze senzorů či nesprávná odezva určitého akčního členu. Je možné, že motor bude pracovat normálně. Může však též fungovat v náhradním režimu se sníženým výkonem. Dříve platilo, že za cenu vyšší spotřeby, nižšího výkonu a většího mechanického opotřebení lze s touto kontrolkou jezdit delší čas. U dieselů s filtry pevných částic (některé od roku 2001, všechny od roku 2010) to však neplatí.

Při svítící kontrolce MIL jsou u některých značek zablokovány aktivní regenerace. Filtr tak nemůže vypalovat saze a při běžném stylu jízdy ho do 1000 km ucpete. K nákladům na dovolenou v Chorvatsku tak připočtěte i 30.000 Kč za filtr pevných částic. A pozor, do řídicích jednotek automobilů se zapisuje, kolik kilometrů jste najeli se svítící kontrolkou MIL.

Tajný tip

Pokud už musíte jet s moderním dieselem, kterému svítí kontrolka MIL, usnadníte přežití filtru pevných částic vyhnutím se režimům, v nichž motor kouří. Vyvarujte se prudkých akcelerací, „drhnutí“ agregátu z nízkých otáček i celkově příliš dynamické jízdy. Naopak na dálnici se nebojte vyššího tempa. Teplota výfukových plynů pak stoupne a saze jsou spalovány pasivně.

Kontrolka ŽHAVENÍ

Kdy svítí?

Hlásí se, když auto před startem žhaví. Pokud nesvítí vůbec, či naopak zůstává svítit po startu, je v systému žhavení závada. Jestliže při jízdě bliká, znamená to závadu vznětového motoru.

Mohu s ní dojet?

Ano. Zkontrolujte však, zda svítí brzdová světla.

Co musím udělat?

Blikající kontrolka žhavení na rozdíl od MIL znamená závady vznětového motoru, které nemají vliv na emise. Mohou však snižovat výkon. A někdy být i nebezpečné. Třeba u jednotek TDI je v systému řízení agregátu potřebný i údaj ze senzoru brzdového pedálu, aby se poznalo mylné současné sešlápnutí dvou pedálů a mohl být odpojen plyn. Paradoxně nejčastějším důvodem, proč třeba v Octavii TDI první generace blikala kontrolka žhavení, byl nefunkční brzdový spínač (právě ten rozsvěcí příslušné žárovky). A samozřejmě sem musíme napsat, abyste s vozem bez funkčních brzdových světel nepokračovali v jízdě – však víte.

Tajný tip

Blikající kontrolka žhavení mohla být i poslem velmi špatných zpráv. Třeba u starého Fordu Mondeo TDCi většinou věstila generální opravu vstřikování. Se zpřísňováním emisních limitů ubývá závad, které nemají vliv na čistotu výfukových plynů. Proto i blikající kontrolka žhavení z aut mizí.

NOVÉ KONTROLKY

V posledních letech se často setkáváme s kontrolkami, které bez návodu k obsluze obtížně luští i rutinovaný testovací jezdec, natož vyklepaná začínající řidička. Naštěstí nové vozy většinou přidají i nápis na displeji, čím dál častěji dokonce český.

Závada regulace sklonu světlometů

Xenonové světlomety musejí mít samočinnou regulaci sklonu podle zatížení vozidla. Pokud nefunguje, sklopí se do nejnižší polohy, aby neoslňovaly protijedoucí vozy. A na skutečnost upozorní kontrolka.

Doplnit AdBlue

Něco modrého do nádrže? Ne, redukční činidlo AdBlue pro systém SCR se tak jen jmenuje, jde o bezbarvý vodný roztok močoviny. A dává se do oddělené nádrže, jejíž hrdlo je jen někdy poblíž palivového. Systém snižující emise oxidů dusíku tímto způsobem mají některé zejména větší moderní vznětové automobily. Pokud močovinu nedoplníte (koupit se dá už i u čerpacích stanic), nepůjde auto po jejím úplném vyčerpání nastartovat (holt ekologie).

Problém s tlakem oleje

Tento symbol dokáže zobrazit centrální displej nových vozů koncernu VW při problémech s regulací tlaku oleje. Podle vážnosti situace napíše, jaké smějí v tu chvíli být maximální otáčky motoru.

Přehřáté spojky převodovky DSG

Když se opakovaně rozjíždíte s automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG, mohou se lamely spojek přehřát. Na skutečnost upozorní tato kontrolka. Zastavte a nechte je vychladnout.

Závada hnacího řetězce

Některé automobily mají ještě jednu kontrolku pro obecnou závadu pohonu. Třeba ve fordech svítí při závadě automatické převodovky, ale možná trochu překvapivě i při zcela ucpaném filtru pevných částic.