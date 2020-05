Renovace zašlých světlometů: Aby mezi námi bylo jasno!

Matná, v nevábně žlutém odstínu a téměř nesvítí. Také světlomety podobně jako lidské oči s přibývajícími roky slepnou a jako zuby žloutnou. „Zejména u starších vozů doporučuji neopomenout jejich renovaci, zejména před STK,“ poznamenává Tibor Maňas, jenž se této činnosti dlouhodobě věnuje, a bleskově navazuje: „Dokážete to u sebe doma, byť u některých fází si budete muset dát zvlášť pozor.“ Čeho se to týká nejvíce?

Úspora za desetitisíce

De facto všechny úkony jarní péče vyžadují zevrubné umytí, renovaci světel nevyjímaje. Stejně tak je žádoucí světlomety dekontaminovat, čili se vrhnout nejprve do clayování. Utrhnout kus plastelíny, udělat z ní kuličku a vzápětí placičku: na tu nastříkat lubrikant, stejně jako na světlomety, a rovnými opatrnými pohyby přejíždět povrch stále navlhčenou plastelínou. Finále pak obstará utěrka, kterou mokrou oblast vysušíte. Kromě dekontaminační sady budete dále potřebovat následující výbavu: brusný blok, dva typy smirkových papírů s hrubostí 2500 a 3500, vrtačku s lešticím kotoučem a lešticí pastu. Co se týče celkové sumy, ceny za jednotlivé sady na renovace světlometů se dost liší: lepší průměr však pořídíte (bez vrtačky) již do 1500 korun. Což v porovnání s kompletní výměnou světel, která se může vyšponovat až do desetitisíců, znamená přívětivou zprávu pro peněženku.

Povinný přísun vody

Na startu renovace otevřete kapotu a oblepte pečlivě páskou (klidně více vrstev) lakovanou část vozidla. Načež vezměte brusný blok se smirkovým papírem s hrubostí 2500. Než se naplno pustíte do omlazovací kúry světel, po ruce by vám neměl chybět rozprašovat s čistou vodou. „Nesmí to v žádném případě drhnout, proto svědomitě pořád přidávejte vodu,“ dohlíží na nás expert Tibor a pokračuje: „S blokem manipulujte vždy seshora směrem dolů a do kříže. Rovněž jako u práce s plastelínou se vyvarujte krouživých pohybů.“ U této metody setrvejte po dobu osmi minut. Další etapu tvoří výměna hrubšího smirkového papíru za jemnější – tentokráte s hrubostí 3500. Přičemž postup včetně pravidelného přilévání vody i čas broušení zůstávají stejné. Etapu smirkování potom uzavírá použití utěrky s dlouhými dutými vlákny, s níž se světlomety vysuší.

Pozor na popraskání!

Po dekontaminaci světlometů se o slovo hlásí vrtačka (nebo leštička), na niž připojíte lešticí kotouč. Kýženého výsledku poté docílíte díky lešticí korekční pastě, kterou pořídíte v obchodech kolem dvou stovek korun. Jemně ji rozetřete po kotouči. „Vrtačkou opět moc netlačte. Příliš zahřáté světlo může popraskat,“ vykládá Maňas s tím, že do deseti minut byste měli protnout pomyslnou cílovou pásku. Plochu stačí už jen doleštit utěrkou a do půlhodiny je nevábný žlutý odstín rázem minulostí.