Zkoušeli jsme alkoholtestery: Jistota stojí tisíce, představa pár korun

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Prohýřená alkoholická noc může stát motoristu řidičák – od ledna dokonce až na dva roky a 50.000 korun. Pokud nejste abstinenti, dává tedy investice do alkoholtesteru smysl. Jenže jaký vybrat?

Proto jsme se je rozhodli vyzkoušet – do uživatelského testu jsme vybrali deset zástupců výrobků na detekci alkoholu v dechu: osm elektrochemických přístrojů, jedny analogové chemické trubičky a jednoho zástupce levných polovodičových přístrojů. Ze všeho nejdřív jsme ale museli vyslat trojici dobrovolníků do nejbližší osvěžovny, kde se (dokonce za redakční peníze) během hodiny náležitě upravili. Následně jsme počkali deset minut pro zjištění alkoholu v dechu a po další půlhodině začali s testem, aby hladina alkoholu vygradovala.

Dobrovolníci se vrátili s hodnotami alkoholu v rozpětí od 0,48 do 1,18 promile. Následně dýchali popořadě do všech přístrojů. Zajímala nás odchylka jednotlivých hodnot od referenčního měřidla. Výsledná čísla jsme u všech tří zprůměrovali a stanovili střední hodnotu nepřesnosti, která rozhodovala o umístění. Zajímal nás také obsah balení a praktičnost přístroje.

Coby referenční jsme použili profesionální alkoholtester Dräger 7510, který používá policie. Stejně jako model 6820 od stejného výrobce má certifikaci Českého metrologického institutu, a slouží tedy jako ověřené měřidlo.

V testu se potvrdilo, že základní přehled podá i nejlacinější trubička. Ale přesnost je pouze orientační. A polovodičový přístroj zklamal, čili úzkostné šetření nedává smysl. Přestože polovodičové přístroje jsou levné, časem se prodraží. Každý alkoholtester totiž vyžaduje pravidelnou kalibraci v laboratoři a ani ta není zadarmo. Smysl tedy dávají až dražší elektrochemické přístroje, které začínají na tisícovce. Jak ale ukázal takový zástupce v testu, přesnost těch laciných může být ještě horší než u polovodičových. Ne nadarmo stojí kvalitní v řádech tisíců. Naším tipem je AlcoForce Prime za 2400 Kč, který nabídne podobnou přesnost jako jeho dražší ekvivalent.

„Čeští motoristé nejčastěji vybírají elektrochemické alkoholtestery v ceně kolem dvou tisíc korun, ale řada lidí se rozhodně i pro dräger za osm tisíc,“ končí Jan Pavlík ze společnosti Alza, která produkty do testu zapůjčila.

Jak se starat o alkoholtester

Nechte přístroj pravidelně kalibrovat podle pokynů výrobce, čili koupí náklady nekončí

Nenechávejte ho položený v autě vystavený horku ani mrazu, ideálně přístroj uložte doma

Odolejte pokušení dýchnout do alkoholtesteru hned po požití alkoholu, spolehlivě ho tím rozkalibrujete, nebo dokonce zničíte!

Naše hodnocení alkotesterů

Jednorázový test AlcoForce (trubička)

Pokud nepotřebujete alkoholtester pravidelně, postačí vám párkrát do roka i klasické skleněné trubičky, jaké se dřív používaly u silničních kontrol s balónkem. Stojí jen šedesát korun a mají náramně snadnou obsluhu – jen dýchnete a podle barevné stupnice na obalu odečtete hodnotu. Z toho vyplývá, že je pouze orientační a nedává přesnější povědomí, za jak dlouho smíte řídit. Čtěte návod – před použitím zahodit konce a vysypat obsah. To nás popravdě dost překvapilo.

Jednorázový test AlcoForce Orientační cena 60 Kč Odchylka od etalonu 29,46 % Verdikt Doporučeno s výhradou Známka 4

BACtrack Keychain

Na nejlevnější cestu k alkoholtesteru stačí už pár stokorun na polovodičovou technologii. BACtrack Keychain za tisícovku tedy mezi nimi ještě patří k těm dražším. Jeho přesnost ale odpovídá kategorii – rapidně podměřuje proti certifikovanému přístroji s elektrochemickou technologií. Kde jsme na etalonu nadýchali 1,18 promile, tady jen 0,60. Při 0,75 promile ukazoval 0,50. Tedy ho spíše nedoporučujeme.

BACtrack Keychain Orientační cena 1000 Kč Odchylka od etalonu 48,21 % Verdikt Spíše nedoporučujeme Známka 5

BACtrack C8

Maličký šikula do kapsy reprezentuje elektrochemické přístroje a nabízí velmi solidní výbavu – připojení k mobilu a odhad doby, kdy už budete moci řídit. To bychom ocenili i u ostatních výrobků a je to skvělý nápad. Za nás má tedy palec nahoru, lepší známce ale brání nepřesnost přes pět procent a cena odpovídající přesnějším přístrojům. Známku mu sráží odchylka nad 5 %, čili už to na jedničku nestačí.

BACtrack C8 Orientační cena 2400 Kč Odchylka od etalonu 5,39 % Verdikt Doporučeno Známka 2

Overmax AD-05

Jediné vyložené zklamání mezi elektrochemickými přístroji přinesl Overmax AD-5. S cenou jen lehce přes tisícovku nelze čekat víc, ale odchylka v některých případech až 87 % nás překvapila. Při 1,18 promile naměřil 2,51, což je zarážející, a proto ho nedoporučujeme. Aspoň, že nepodměřuje, což je nebezpečnější. Mimochodem v krabičce chybí přepravní obal, obvyklý u konkurence. Přístroj celkově působí, že už je na trhu nějaký ten pátek. Maximální měřená hodnota je pouze dvě promile, což je polovina proti obvyklému limitu u konkurence.

Overmax AD-05 Orientační cena 1100 Kč Odchylka od etalonu 87,55 % Verdikt Nedoporučujeme Známka 5

Compass Alcozero 2

Alcozero vypadá proti jiným přístrojů zastarale, snad vinou „retro“ indikačních diod a napájením klasickou alkalickou 9V baterií. Dojem podporuje i plastová krabička místo praktičtějších šitých sáčků se stahovacím provázkem. Výsledek podrazila relativně vysoká nepřesnost, do 10 % se nevešel, čili dosáhl jen na trojku. Úplně špatný není a je levný. Doporučujeme, pokud moc hledíte na cenu.

Compass Alcozero 2 Orientační cena 1450 Kč Odchylka od etalonu 11,61 % Verdikt Doporučeno s výhradou Známka 3

AlcoForce Professional 2.0 (Vítěz testu 2024)

Tester s cenou do tří tisíc korun předvedl nachlup stejnou průměrnou přesnost jako skoro čtyřikrát dražší Dräger 4000. Dělí se spolu tedy zaslouženě o první místo. Výhodami jsou také rychlé načítání do provozního stavu a přehledný displej. Hodí se i tříletá záruka a fakt, že po dobu prvního roku dává výrobce kalibraci zdarma. Rozsah měření končí na třech promile.

AlcoForce Professional 2.0 Orientační cena 2800 Kč Odchylka od etalonu 3,32 % Verdikt Doporučujeme Známka 1

AlcoForce Prime (Naše volba 2024)

Výrobek si nás získal moderním vzhledem připomínajícím dotykový telefon, rozměry do kapsy a cenou 2400 Kč. Průměrná odchylka proti etalonu je sice u AlcoForce Prime vyšší než u dražšího Professional 2.0, ale pořád se vejde do 5% limitu. Má tedy za jedna, a pokud hledáte optimální alkoholtester za rozumnou cenu, tohle je naše volba.

AlcoForce Prime Orientační cena 2400 Kč Odchylka od etalonu 4,57 % Verdikt Doporučujeme Známka 1

Dräger 4000 (Vítěz testu 2024)

Pokud nemusíte hledět na peníze, neuděláte chybu s Drägerem 4000. Ačkoliv je od výrobce nejlevnější, pro zákazníky pořád mnohem dražší než ostatní domácí přístroje v testu. Ale měří velmi přesně, což ho staví společně s AlcoForce Professional 2.0 na první místo. Zajímavostí je originální řešení náustků proti klasickým plastovým trubičkám, což bohužel prodražuje provoz v případě střídání většího množství uživatelů.

Dräger 4000 Orientační cena 8000 Kč Odchylka od etalonu 3,32 % Verdikt Doporučujeme Známka 1

Dräger 6820

Pro srovnání jsme zařadili do testu i profesionální alkoholtester, který v minulosti používala Policie ČR. Má ověření českého metrologického institutu, a proto lze využít jako certifikované měřidlo. Mimochodem v testu vykazoval čtyřprocentní odchylku, tedy víc než lacinější přístroje, což jen potvrzuje jejich přesnost. Cena je pro soukromé využití vysoká.

Dräger 6820 Orientační cena 24 500 Kč Odchylka od etalonu 4,14 % Verdikt Není pro domácí použití Známka 1

Dräger 7510

Asi těžko budete domů kupovat těžký a drahý Dräger 7510, který v současnosti používá i policie při silničních kontrolách. Je to takový rolls-royce mezi testovanými výrobky, čemuž odpovídá i cena. Ta může dál růst třeba příplatky za vyhřívané rukojeti nebo senzor GPS, zaznamenávajícím místo měření. Tiskárna na papírky s výsledky vyjde na dalších devatenáct tisíc.

Dräger 7510 Orientační cena 47 000 Kč Odchylka od etalonu 0 % Verdikt Není pro domácí použití Známka 1

Jak jsme známkovali

Odchylka 0 až 5 % známka 1

Odchylka 5-10 % známka 2

Odchylka 10-15 % známka 3

Odchylka 15-30 % známka 4

Odchylka nad 30 % známka 5

Alkokalkulačky zdarma

Jako orientační vodítko poslouží slušně alkoholické kalkulačky na internetu. Po zadání do vyhledávače je najdete snadno a všechny fungují totožně – zadáte pohlaví, hmotnost, co jste pili, a hlavně kdy jste začali a skončili. Podle našich zkušeností fungují kalkulačky uspokojivě, ale nezohledňují rychlost spalování konkrétního pijana. Čili údaj je skutečně jen orientační a v hraničních dobách se na něj nelze spolehnout.

Bez dýchnutí (možná už brzy) neodjedete!

Od letošního července budou muset být ve všech prvně registrovaných autech v EU připravená rozhraní k připojení alkoholtesteru. Nařízení je součástí celého balíčku povinných bezpečnostních asistentů, od nichž si Evropská komise slibuje pokles obětí dopravních nehod. Vyzkoušeli jsme to naživo, když přijela do redakce dodávka s nainstalovaným alkoholtesterem. Pokud si šofér nedýchne, nelze nastartovat motor. Našemu figurantovi z testu se to nepodařilo, a tak musel pár hodin počkat. Mimochodem v řadě zemí už jsou tyto tzv. alkozámky povinné, například ve Švédsku pro řidiče taxi a školních autobusů. Jinde je musejí mít povinně šoféři, kteří se za volant vracejí poté, co přišli o řidičák za alkohol.

Dodávka s nainstalovaným alkoholtesterem