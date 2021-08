Zkoušíme návěsovou soupravu MAN TGX 18.510

Počasí nám v době testu nepřálo, stále pršelo a na silnici se v místech pneumatik držela jemná vodní hladina. Vybrali jsme si trasu od českého zastoupení MAN Truck & Bus v Čestlicích u Prahy přes okruh D0 a pak po „dé-čtyřce“ na jihozápad. Již na okruhu jsme v palubním počítači „projeli“ zatížení náprav a zjistili, že celková hmotnost soupravy činí 39 t. Jízda „na těžko“ se nám zamlouvá, protože nejvíce prověří kvality tahače, i když průměr přepravy u klasické návěsové soupravy se pohybuje o několik tun níže.

Nejtěžší převod

Jak jsme již vícekrát psali, neznamená nejdelší převod diferenciálu vždy nejúspornější jízdu. My jsme však měli jeden trumf v kapse, proto jsme si mohli i s velmi těžkou soupravou dovolit převod 2,31, který dostala s novou hnací nápravou HY 1344 až tato nová generace vozidel MAN. Převodovka Tiptronic totiž měla čtrnáct stupňů vpřed, takže navzdory extrémně rychlé čtrnáctce zachovávající z hlediska odporu v převodovce nejekonomičtější poměr 1:1 byla k dispozici jemně odstupňované řazení až na jedničku s poměrem 1:16,41.

Obrovský rozsah nám také nabídlo sedadlo řidiče. Podélně bylo stavitelné cca 22 cm, na výšku 12 cm. Když k tomu připočtete také radikálně zvetšený rozsah nastavení volantu, musí se v kabině MAN pohodlně usadit basketbalista i liliput.

Na okruhu D0 již při rychlosti 75 km/h naskočil čtrnáctý převodový stupeň a otáčky motoru klesly na 950/min. Nejsilnější 12,4litrový šestiválec si i v mírném stoupání s touto náloží poradil, hučel a za chvíli jsme fičeli maximální rychlostí s otáčkami motoru 1080/min. Když jsme sjížděli tunelem k odbočce na D4 a nastavili brzdomat, tak převodovka najednou podřadila ze čtrnáctky najednou o tři (opravdu tři!) převodové stupně, což přineslo okamžitý brzdný účinek a udržení těžké soupravy i v prudkém klesání. Paráda.

Omezení ve stoupání

Během odbočování na dálnici D4 jsme si všimli zajímavé skutečnosti, že tahač i na mokré vozovce projíždí svižným tempem oblouk velmi jistě. Nechtěli jsme zbytečně zpomalovat, protože nás čekala krátká rovinka a za ní táhlé stoupání po Strakonické ulici směrem na Jíloviště.

Jen co jsme při nájezdu na silnici číslo 4 zapnuli znovu tempomat a šestiválec rozjel soupravu na 75 km/h se zařazenou třináctkou, uviděli jsme v dálce značku práce na silnici a omezení rychlosti na 50 km/h. Následovalo tedy zpomalení na konci rovinky před sjezdem na Zbraslav a následná akcelerace. Zapnuli jsme adaptivní tempomat a čekali, jestli souprava bude plně akcelerovat, přestože po zhruba 1,5 km nás v nejprudší části stoupání čeká nové omezení na 50 km/h kvůli přechodu pro chodce u tamní čerpací stanice.

Souprava akcelerovala maximálně, proto jsme motoru ulevili při rychlosti 60 km/h a tuto rychlost drželi až do očekávaného zpomalení na padesátku. „To nemůžeme dosáhnout solidní spotřebu nafty,“ napadlo nás při současném pohledu na deštěm skrápěné čelní okno.

Skvělý výhled

V dešti jsme si však libovali nad výhledem z kabiny. Nižší okraj čelního skla více ocení řidiči v distribuční přepravě, protože na dálnici jsme nízko před kabinu nutně nepotřebovali viděl. Zato nás překvapil výborný výhled směrem šikmo vlevo i vpravo, protože užší sloupek a nový tvar vnějších zpětných zrcátek dovoloval sledovat bok s velkou jistotou, že se do mrtvého úhlu nevejde celé vozidlo. Zlepšení výhledu jsme kvitovali zejména za deště, kdy viditelnost je obecně snížena. Déšť nám paradoxně pomohl odhalit další zásadní změnu v nové generaci, což byl nezvykle tichý provoz i v kabině bičované deštěm. Může za to silnější protihluková i tepelná izolace.

Dva displeje

Poslední dobou se pro dálkovou dopravu stávají digitální displeje téměř standardem. Nejinak tomu bylo u největší kabiny modelu TGX nazvané GX. Ta je nejvyšší a uvnitř se nám stálo natolik v pohodě, že nad hlavou nám zůstaly dva decimetry. Výrobce uvádí světlou výšku kabiny GX 204 cm.

Uprostřed přístrojového štítu se nacházel velký 12,3palcový displej s velmi zajímavě zobrazovanými informacemi. Tvar ve stylu cyklistického oválu nás potěšil. Tento dojem vytvářely na obou krajích dva polokruhové ukazatele rychlosti a otáček motoru. Zpočátku se nám informace zobrazované mezi těmito půlkruhy jevily jako příliš početné, ale pak jsme si už začali zvykat na jednotlivé části.

Ovládání zvenku

V dolní části dveří řidiče jsme si všimly sady tlačítek. Nejdříve nás napadla otázka, co to má znamenat, ale po detailním pohledu nám to došlo. Řidič například domíchávače betonu nebo při rozvážce při častém vystupování ven nemusí k aktivaci několika funkcí stoupat do kabiny. Čtyři tlačítka schovaná před deštěm při otevření dveří nám umožňovala nastartovat motor potřebný pro pohon nástavby, zapnout výstražná světla atd.

Stavitelná postel

V kabině nás také nadchla dolní postel s nastavitelným sklonem opěradla a kvalitní matrací. Schránka nad postelí dovolovala nabíjení mobilu, který bylo možné propojit přes bluetooth s audiosoustavou vozu a pouštět si hudbu rovnou z telefonu. Palubní zábavný systém dovoloval dokonce připojení dvou smartphonů.