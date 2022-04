Žlutý cirkus odhalil novou trasu, obojživelné Luazy se vydají na Sibiř

Žlutý cirkus, jak se nazývá skupina dobrodruhů a cestovatelů pod vedením Dana Přibáně, se pochlubil svými novými vozy již v březnu loňského roku. Trabanty nahradily ukrajinské obojživelné Luazy 967, ke kterým by se měla připojit tříkolka Honda ATC, která je také obojživelná a na které pojede Marek Slobodník.

V uplynulých měsících jsme mohli na facebookovém profilu Trabantem napříč kontinenty sledovat, jak dvojice Luazů a Honda pomalu prochází velkým servisem, který kromě kompletní generálky přinese také přelakování do tradiční žluté barvy. Veřejnost nicméně pořád netušila, kam vlastně nová kolona nevšedních obojživelníků vyrazí.

Nedávný příspěvek na již zmiňovaném facebookovém profilu nicméně odhalil plán, který mnohé překvapil. Žlutý cirkus s ukrajinskými luazy se totiž chystá na velkou cestu na východ, která by měla vést přes Mongolsko a skončit na Sibiři. Tedy v Rusku.

V příspěvku je uvedeno: „Loni touhle dobou jsme už dlouho věděli, kam chceme jet… a nejeli jsme nikam. Odložili jsme cestu o rok a letos, když jsme vám už už chtěli ukázat trasu, ke které jsme nasbírali údaje o všem možném od teplot, přes množství vody v řekách, po jízdu po ledě, celé se to podělalo ještě více.“

Nabízí se otázka, nakolik je cesta do Ruska v současné situaci rozumná, nicméně Žlutý cirkus je odhodlán se o to alespoň pokusit. Otázkou ale samozřejmě bude, zda výprava dostane všechna potřebná razítka a bude jí umožněno se na cestu v současné podobě vůbec vypravit.

Samotná cesta by měla odstartovat v první polovině července, kdy se Žlutý cirkus vydá na cestu do Mongolska. Na přelomu srpna a září, pokud to situace dovolí, by výprava měla vjet do Ruska a s nastupující zimou překonat Sibiř. Cílovou destinací bude město Magadan.

Posádka Luazů 967, které mají jen plátěnou střechu, nízký výkon a nepříliš ohromující vnitřní ergonomii, si bude muset poradit s nízkými teplotami, špatně prostupným terénem a údajně i místy, které je potřeba přeplout nebo přeletět. Nadcházející výprava tak bude náročná nejen úředně a diplomaticky, ale také technicky.