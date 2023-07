Vraťte se s námi na chvilku nostalgicky do poslední dekády socialismu. Největší čtyřkolový přepych, jejž si u nás motorista z řad běžného lidu v osmdesátých letech mohl reálně přát, byl ruský žigulík s šestnáctistovkou. Tenkrát se v něm vozili především zelináři, kteří nechtěli dávat okatě najevo svoji finanční situaci tuzexovou sierrou.

V Itálii však tehdy původní předobraz žigulíku Fiat 124 už dávno nahradil nový sedan 131. A nejšťastnější řidiči v Československu měli obrovské štěstí – díky podniku zahraničního obchodu Tuzex a občas i síti Mototechna se dal oficiálně koupit také na našem trhu. Luxusně orientovaná rodinná limuzína se tak stala jedním z nejobdivovanějších automobilů na silnicích někdejší ČSSR. A dobře je to vidět i v dobových českých filmech, kde se jím prohání třeba Oldřich Kaiser ve snímku Můj hříšný muž, Jan Přeučil v televizní kriminálce Území strachu nebo poté Filip Renč v krátce porevolučním dramatu Requiem pro panenku. Zkrátka automobilová hvězda první velikosti.

Poslední se zadním pohonem

Elegantně hranatý sedan se veřejnosti poprvé představil v roce 1974, a přestože vlastně v ničem nijak zvlášť nevybočoval, pomalu dával najevo, že se u jeho výrobce „něco děje“. Především šlo o vůbec poslední klasický fiat s pohonem zadních kol, motory nástupnických modelů Regata, Tempra a Marea už roztáčely primárně přední nápravu. Pozdější výjimkou mezi osobními fiaty se stal pouze moderní roadster 124 Spider, vyráběný pro Evropu v letech 2016 až 2019 na základě současné Mazdy MX-5 v japonské Hirošimě.

Navíc se poslední sedan s číselným znakem 131 poprvé chlubil doplňkovým označením Mirafiori, a to podle turínského závodu automobilky. Další představené fiaty v čele s modely Panda a Uno už poté slyšely výhradně na jméno, třímístný číselný kód zůstal až dodnes jen interní záležitostí.

Obchodně úspěšný model 131 se vyráběl nejen se čtyřdveřovou karoserií, ale také jako praktické rodinné kombi Panorama a dvoudveřový model, jenž dal základ zdatnému soutěžnímu speciálu. Všechny karosářské verze startovaly základním čtyřválcem o objemu 1297 cm3, jehož 48 kilowattů na tunové auto při skromných požadavcích kupodivu celkem stačilo. Jenže šestnáctistovka už předváděla mnohem větší rodeo. A co teprve vrcholný dvoulitrový motor! Vedle klasické pětistupňové manuální převodovky byl k dispozici rovněž třístupňový měničový automat z produkce amerického koncernu General Motors.

Nejsilnější specifikaci italského sedanu představovala verze 2000 Supermirafiori Volumetrico Abarth o výkonu 103 kW. V nabídce však naopak nechyběly ani úsporné vznětové čtyřválce s atmosférickým plněním, velkorysými zdvihovými objemy 2,0 a 2,5 litru a výkony 44, respektive 512 kilowattů. Komplexnost modelové rodiny 131 dokládala také odvozená dodávka Marengo, vycházející z kombi Panorama, osazená však pouze jedním párem dveří a zaplechovanými zadními okny. Kariéra modelu byla dlouhá, poslední Fiat 131 ve verzi kombi totiž sjel z turínských pásů až v roce 1985, kdy už se dávno vyráběl nástupnický sedan Regata.

Největší možná klasika

Ze silnic už sice kultovní model 131 dávno zmizel, na srazech italských automobilů však patří stále k početně zastoupenému, navíc stále více uctívanému sortimentu. Jenže si schválně zkuste v celoevropské inzerci najít zachovalý kousek, který by opravdu stál za nespavost, celonočního brouka v hlavě a následný ranní telefonát: „Beru!“ Hezká auta jsou dávno v soukromých sbírkách a ta ostatní už dnes nehledejte ani na nejopuštěnějších zarostlých vrakovištích.

Na Davida ze středních Čech se usmálo obrovské štěstí – jako tehdejší hrdý majitel krásného žigulíku VAZ 2107 se na jaře při prohlížení německých serverů u fotek hnědého sedanu Supermirafiori rozzářil. Tenhle pocit zná úplně každý sběratel a příznivec klasických aut… Než se týden s týdnem sešel, čtyřkolový poutač ze saského autosalonu s první registrací z 1. dubna 1981 už stál doma v garáži. A výlet do východního Německa se skutečně vyplatil, pro oprášení někdejší slávy stačilo nádherně zachovalý sedan jenom vyleštit. Letos už tak auto stihlo absolvovat několik hromadných veteránských vyjížděk a obdivovat jsme ho mohli i na nedávném tradičním velkém setkání italských aut na kolonádě v Poděbradech, které bylo mimořádně přesunuto z dubnového termínu na konec září.

Hnědý skvost se dochoval dokonce včetně veškerých původních oken spolu s typickými štítky – na předním skle tak nechybí samolepka s doporučeními vhodných okamžiků k přeřazení, na zadním trojúhelníkovém okně ve dveřích pro změnu najdete bezpečnostní pokyny k převozu dětských pasažérů.

Z auta dýchá taková nostalgie, že okamžitě navštěvujeme redakci našeho spřízněného týdeníku Svět motorů a do ruky bereme 38. vydání ročníku 1982, kde se stejné auto v téměř identické barvě laku podrobilo velkému testu.

Prostředí jako v hotelu

A co tenkrát kolegové o atraktivním italském sedanu napsali? Padl jim do oka právě tak jako o čtyři desetiletí později nám? Oceňovali nejen jízdní komfort, ale i univerzálnost využití: „Jedná se o vozidlo, ve kterém můžeme pohodlně absolvovat zahraniční dovolenou, případně i s obytným přívěsem, s nímž se rychle a bez zbytečné únavy dostaneme kupříkladu z Prahy do Brna a zpět a které lze používat i v městském provozu – to vše, při rozumném využívání jeho vlastností a schopností, bez nadměrných provozních nákladů.“ Redakce měla tehdy k dispozici verzi Fiat 131 Mirafiori 1600 CL vybavenou interiérem čalouněným hnědou koženkou, nárazníky vykládanými chromem a pod kapotou zážehovou šestnáctistovkou dosahující 55 kW. V našem případě má o rok starší model Supermirafiori o šest kilowattů vyšší výkon a užíváme si i takových prvků, jako jsou tehdy nadstandardní tónovaná okenní skla.

Přestože exteriér fiatu nám vzdáleně stále připomíná návaznost na legendární model 124, vítěze evropského titulu Auto roku 1966, za volantem se před námi rozprostírá úplně nové prostředí. Robustní palubní deska s integrovanou středovou konzolou a vyvýšeným stupínkem řadicí páky působí noblesně, stejně jako převládající elegantní hnědý odstín. Za dvouramenným volantem se rozprostírá moderní přístrojový štít rozdělený na tři samostatná pole, ventilace se ovládá na příslušném panelu sousedícím s rozhlasovým přijímačem.

Prvotřídní pohodlí

Usedáme do noblesně komfortních sedadel a cítíme se jako na domácím gauči. Dvouramenný volant má ideální průměr, v zatáčkách se s ním výborně manipuluje a řadička je vždy skvěle po ruce. A právě tohle jsou základní podmínky bezpečné a komfortní jízdy.

Krátkým otočením klíče spouštíme karburátorem plněnou šestnáctistovku a za typické italské čtyřválcové melodie se vydáváme na točité silničky v malebném okolí Vysokého Chlumce.

Sedan se i přes absenci posilovače řídí lehce a přesně, chvilku zvyku vyžaduje jen typické jižansky ledabylé rozmístění pedálů stylem „jak to vyjde“. Už po pouhých pár kilometrech chápeme tehdejší motoristy, proč si Fiat 131 tolik oblíbili. Na silnici vůz předvádí chování důstojné prostorné limuzíny, po jakkoliv dlouhé cestě z něho vystoupíte odpočinuti a uvnitř si díky rozměrným proskleným plochám připadáte skoro jako v 3D kině.

Právě jízdní pohodlí u Davida rozhodlo o výměně ruského vazu za supermirafiori, které vždycky obdivoval. „Žigulík byl fajn, jenže sedadla měla i nejlepší verze VAZ 2107 nepohodlná, což jsem poznal na každé delší cestě.“ Současné víkendové auto si nemůže vynachválit. A my spolu s ním, nejraději bychom totiž zastavili čas a z moderního přeplňovaného tříválce s automatem do klasického fiatu okamžitě přesedli natrvalo. S tímhle autem se přece tak těžko loučí…

Technické údaje Fiat 131 Supermirafiori Motor atmosférický řadový čtyřválec vpředu, karburátor Weber 32 ADF 53/250 Objem 1585 cm³ Vrtání x zdvih 84,0 x 71,5 mm Výkon 71 kW při 5600/min Točivý moment 177 N.m při 3800/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon zadních kol Brzdy vpředu kotoučové, vzadu bubnové Rozvor 2490 mm Vnější rozměry 4230 x 1646 x 1405 mm Největší rychlost 170 km/h Zrychlení 0-100 km/h neudáno Normovaná spotřeba 9,5 l/100 km Objem nádrže 53 l Cena nového vozu (1982) 9 552 000 lir

Kombi i soutěžák

Vedle třídveřového užitkového kombi s názvem Marengo, jímž se označovaly také montážní verze modelů Tempra či Marea, se velké popularitě těšily rovněž pětidveřová varianta Panorama či svébytné kupé, jež ve špičkové verzi Abarth charakterizoval speciální bodykit.

Fiat 131 kombi

Mediální hvězda

O Fiatu 131 se svého času psalo ve všech tuzemských motoristických médiích, vždyť si ho jako jeden z mála velkých evropských sedanů střední třídy mohli jako nový koupit zájemci i v Československu. V šedesátých letech se podobné publicitě těšily Simca 1300, Chrysler 180 nebo Ford Cortina, v osmé dekádě u nás zabodoval Ford Sierra a těsně před pádem socialismu do Československa oficiálně dorazily Renault 21 či Peugeot 405. Titulní strana dobového Světa motorů z konce léta 1982 nepřehlédnutelně avizovala dlouho očekávaný velký redakční test italského hitu.

Svět motorů 38/1982

Světová regata

Přímým nástupcem Fiatu 131 se stal v roce 1983 model Regata, jehož světová premiéra proběhla na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Proto udivuje fakt, že se za celou kariéru tohoto moderního modelu prodal v ČSSR oficiálně jen jeden jediný kus!

Fiat Regata ES (1983)