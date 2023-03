Zřejmě nejmenší hasičský vůz se vydražil za ne úplně malé peníze

Hasičské speciály posledních let dosahují více než desetimetrových rozměrů, monstrózní zásahové cisterny o naložené hmotnosti přes 40 tun uhání k požáru rychlostí až 100 km/h. Klidně pětinápravová monstra jsou pravým protikladem miniaturní Hondy, která navzdory až směšné velikosti pomůže úplně stejně jako třikrát větší gigant.

Honda Acty Crawler sloužila od roku 1996 v Japonsku, do očí bijící rozměry fungovaly v úzkých uličkách, hustá zástavba by naopak znemožnila cokoliv většího. Prostorově úsporná Honda patří do kategorie kei car poháněných motory o maximálním objemu 660 ccm. Verze Crawler byla pět let svéráznou variací Acty se zadními dvanáctipalcovými koly volitelně nahrazenými pásy zabírající dvě z celkových tří náprav.

Snad nejmenší hasičský speciál má osazen řadový tříválec o objemu 656 ccm, výkon kolem 38 koní (28 kW) putuje na všechna poháněná kola přes čtyřstupňovou manuální převodovku s krátkými převody. Kromě pohonu všech náprav je přítomna uzávěrka zadního diferenciálu, z hlediska brzdného účinku jsou do akce připraveny přední kotouče a zadní bubny. V případě vynechání pásů jsou určitým limitem úzké pneumatiky šířky 145 milimetrů.

Interiér je stejně jednoduchý jako zbytek prodávaného kompaktu. Stísněnou kabinu tvoří dvě plochá sedadla, strohá palubní deska a prvky potřebné k řízení. Přísnou jednoduchost narušuje pouze doplňkové ovládání vysílačky či sirény. Na dotek převládají šedé látky nebo černé plasty, ale nutno zmínit, že ryze funkční konfigurace zůstala v úžasném stavu.

Prodejce z Georgie dovezl Hondu do USA na konci loňského roku. Počítadlo kilometrů ukazuje 3590 kilometrů, což by odpovídalo čistému prostředí uvnitř a stejně udržovanému exteriéru včetně podvozku. Nablýskaný hasičský Crawler ve výslužbě nebude určený do záchranné akce, spíše vynikne coby atrakce na setkání typu Cars and Coffee.

Zájemců se sešlo hned několik desítek, do aukce Bring a Trailer přihodilo přesně 33 potenciálních kupců. Dražbu vidělo téměř 41 tisíc internetových návštěvníků, mezi kterými se našel nejodvážnější uživatel ochotný utratit 26 tisíc USD (578.000 Kč).