První jízdní dojmy: Audi A6 Avant. Jinak než s mild-hybridem ho nekoupíte  

Druhé karosářské provedení Audi A6 přichází krátce po ryze manažerském sedanu. S tím už na českých silnicích jezdil kolega Standa a z auta byl nadšený hlavně pro jeho výtečné odhlučnění a skvělý komfort. Teď máme tu čest s praktičtějším kombíkem, dá se ale předpokládat, že minimálně v těchto ohledech ze svých kvalit nic neztratí.

Avantu, jak u Audi praktičtějšímu provedení už léta přezdívají, bych dal přednost z jednoho prostého důvodu. Podle mého vypadá ještě lépe než sedan. Má úžasně vyvážené proporce, ještě více tady vyniknou vytažené boky a naprostou lahůdkou je svažující se záď s ostře skloněnou hranou zadního okna. Pro řadu zákazníků bude samozřejmě mnohem důležitější praktická stránka věci, tedy kufr.

Standardně nabídne zavazadelník objem 565 litrů (to je stejně jako u minulé generace) a rozměrné páté dveře umožní nakládku i větších předmětů. Sedadla ve druhé řadě se sklápí v poměru 40:20:40 bez jakéhokoliv schodu, pak dostanete doslova jeskyni o objemu 1.680 litrů. Příjemně potěší, že standardem je elektricky ovládané víko a ližiny v kufru pro upevnění nákladu. Tím bychom měli ty nejdůležitější změny za sebou, protože všechno ostatní je prakticky stejné jako v případě sedanu.

Interiér je výtečný, přesně takový, jak od auta vyšší střední třídy očekáváte. Všechno, o co bříšky prstů zavadíte, působí hodnotně a je smontováno s největší pečlivostí. Audi se nikterak nesnažilo zakrýt ohromnou nálož technologií, naopak je hrdě vystavuje. Palubní přístroje mohou být za příplatek digitální a klasickým kolečkem už si nenastavíte ani teplotu. Středovému panelu vévodí dva velké displeje, horní má na starosti multimédia, spodní zase nastavení prakticky všeho, od teploty v interiéru, ventilace sedadel či vypnutí systému start-stop. Díky tomu je interiér dokonale minimalistický a také neobyčejně útulný.

Hybrid do každé rodiny

Všechny motorizace se spoléhají na mild-hybridní pohon, který snižuje spotřebu auta. U šestiválců pracuje s napětím 48 V, v případě dvoulitrových motorů jde o systém s 12 V. Díky tomu může Avant jet setrvačností s deaktivovaným motorem mezi 55 a 160 km/h, respektive umí vypnout motor při zastavování už při rychlosti 22 km/h. To všechno by mělo ušetřit pár deci paliva, konkrétně až 0,7 l/100 km ve srovnání s konvenční pohonnou jednotkou bez tohoto systému.

Nabídku otevírají dvoulitrové motory, a to jak na benzín, tak na naftu. Na základní zážehovou jednotku s dvoulitrem si ještě na našem trhu nějakou chvíli počkáme, na prezentaci jsem se s ní ale chvíli svezl. Bude to volba pro specifickou skupinu zákazníků, kteří z nějakého důvodu nechtějí vznětový motor, ale zážehový šestiválec si z nějakého důvodu nechtějí nebo nemůžou pořídit. Má 180 kW a 370 Nm, tedy stejně jako u Octavie RS. Tady ale hýbe s o poznání větším autem. Dynamikou vyloženě nenadchne, motoru chvíli trvá než se nadechne, pomalá s ním A6 ale není. Horší je to se spotřebou, která se pohybovala okolo deseti litrů.

Z hlediska celkového zaměření auta je rozhodně lepší dvoulitrový turbodiesel, který nabídne 150 kW a rovných 400 Nm točivého momentu. Motor je na rozdíl od silnějších šestiválců spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou tiptronic a pohání výhradně přední kola.

Přestože dvoulitrový turbodiesel příliš neoslní svými parametry, je skvělým společníkem. Na stovku se s ním A6 dostane za 8,3 sekundy a rozjede se až na 241 km/h. Vedle toho příjemně překvapí špičkovým odhlučněním a vynikající spotřebou okolo sedmi litrů. Čtyřválec od šestiválce sice zcela zřetelně poznáte podle zvuku, ale i zastudena je jeho chod naprosto neobtěžující. A jakmile se dostane na svoji provozní teplotu, nebude vás přítomnost čtyřválce v přídi vůbec trápit. Ve výsledku si myslím, že kromě dynamiky a prestiže už toho vznětový šestiválec příliš mnoho navíc nenabídne právě kvůli tomu, jak výtečně je čtyřválec od kabiny izolovaný. Hlavně když vezmete v potaz příplatek za šestiválec necelých 150 tisíc…

Testovaný exemplář jako jediný nedisponoval systémem natáčení zadní nápravy a bylo to opravdu znát. Bezmála pětimetrový kombík nebyl na zakroucené silnici zdaleka tak obratný a působil obéznějším dojmem. Při rychlostech do 60 km/h se zadní kola natáčí v opačném směru než ta přední, ve vyšších rychlostech už se natáčí shodně, což zlepšuje stabilitu auta. Vím, že jsem si na podobný systém nedávno stěžoval u Méganu RS, tady to ale celé funguje méně agresivně a o poznání plynuleji. Natáčení zadních kol je jeden z těch příplatků, který se opravdu vyplatí, protože neuvěřitelně zlepšuje jízdní vlastnosti. Pochopitelně, pokud jezdíte výhradně po dálnici, tak jeho vliv asi nikdy neoceníte, v opačném případě je těch 55.100 korun velmi dobře investovaných.

Vrcholný šestiválec je přesně takový, jaký očekáváte. Už od nízkých otáček nabídne mamutí sílu 210 kW a především 620 Nm, které auto ženou velmi důrazným způsobem kupředu. Na stovku se podívá za 5,7 sekundy a maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Nejlépe se šestiválcová A6 cítí na dálnici, kde se konečně dostane ke slovu výkonová rezerva. V zatáčkách sice dokáže A6 Avant přiohnout fyzikální zákony ve svůj prospěch a předvede skutečně impozantní ochotu měnit směr, z auta je ale také cítit, že auto má do lehkého pírka daleko. Rychlou jízdu po okreskách nezvládne s takovou grácií jako třeba BMW řady 5 nebo Jaguar XF, o nějaké zábavě za volantem ani nemluvě.

Což ale není zákonitě špatně, protože se soustředí na docela jinou disciplínu - komfort. Na výběr jsou hned čtyři druhy podvozku, kromě standardního s ocelovými pružinami můžete zvolit sportovní podvozek (o 10 milimetrů snížený) a v neposlední řadě také adaptivní tlumiče. Vrchol představuje adaptivní pneumatický podvozek. Ten na německých silnicích dokázal ohromit i s dvacetipalcovými koly, komfort byl špičkový a jen těžko mu dokážu něco vytknout. Možná na něco přijdu až se s autem svezu na českých cestách, které ke komfortu podvozku nebývají zdaleka tak vstřícné jako německé silnice, kde dokázal konejšivě houpat posádku.

Ceny nového Audi A6 Avant začínají na částce 1.466.900 korun za verzi se vznětovým dvoulitrem, což dělá rozdíl oproti sedanu necelých sedmdesát tisíc. To je naprosto zanedbatelná suma vzhledem ke všem příplatkům, které si u A6 můžete dopřát. Dobrou zprávou je, že Avant dělá všechno stejně dobře jako sedan. Jen u toho lépe vypadá a je o pořádný kus praktičtější.