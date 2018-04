Chystá se velká aukce aut Carrolla Shelbyho. Nabídne unikáty i prototypy!  

Carroll Shelby (1923-2012) to z pozice amatérského závodníka (za války mimochodem působil v armádě coby pilot) dotáhl až do formule 1 a jezdil i se sportovními vozy. S Royem Salvadorim vyhrál 24 hodin Le Mans 1959, oba jezdci se střídali za volantem Aston Martinu DBR1 . Ze zdravotních důvodů ale kariéru krátce nato ukončil. Kromě toho se věnoval chovu kuřat na své farmě nedaleko Dallasu. Právě tohoto muže napadlo zvýšit potenciál britského sportovního vozu AC Ace, nainstalovat do něj velký osmiválec Ford – a zrodila se legendární Cobra. Nejen to, také počátek nové ságy, která Texasana proslavila.

Modrý ovál a Pentastar

Tenhle prý veskrze skromný chlapík, který to ovšem dosáhl až do několika Síní slávy, ale nespolupracoval pouze s modrým oválem, i když jeho Mustangy první generace jsou proslulé.přetvořil v opravdové plnokrevníky a v katalogu dražby Bonhams se jich objevuje celkem trojice. Uskuteční se 3. června na Greenwich Concours d'Elegance v Greenwichi ve státě Connecticut.

Později, v 80. letech minulého věku se podílel na revitalizaci Chrysleru, kterou měl na starosti manažer Lee Iacocca. Samozřejmě po svém, image zvyšoval sportovními modely GLH (zkratka znamenala doslova, tedy!), které připravoval ve spolupráci s divizí Mopar, firemním dodavatelem tuningových dílů. Shelby ladil vše včetně pick-upů Dakota a tehdejších řad Omni, Lancer a Charger. Prototyp Chargeru (1982) nemůže v nabídce chybět.došla až k prvnímu Viperu . Zaujme i modrý Ram (1983) s šedobílými pruhy, prototyp, který se nikdy nedostal do byť malosériové výroby. A to zejména obrovským logem Chryslerova Pentastaru na chladiči a soškou zlaté kobry na kapotě...

Dva tucty

Kolekce nabízí 24 aut, vše od jedné z posledních Plechových Lízinek - Fordů Modelu T (1927) po deset let starý Mustang GT500KR, svalovce těžké váhy. Konkrétníale není tak docela plechová, protože má částečně dřevěnou otevřenou karoserii... Navazuje na ni nástupce Model A . Luxusní značku Lincoln reprezentuje kabriolet Continental (1967). Vzácností je i vlastní sporťák Series 1 , pochopitelně ten úplně první v roce 1999 postavený (číslo šasi 0001). Těchto aut nevzniklo ani 280, ovšem Shelby si to své vybavil navíc ještě kompresorem! Údajně sprintuje z klidu na 97 km/h za 3,2 s a jede až 282 km/h.

Na počátku poslední dekády vznikla i série moderní Cobry s výrobními čísly počínaje 8000. Carroll jezdil exemplářem CSX 8027, který bude kromě jednoho dalšího z poloviny 60. let také možné koupit. Naopak předválečný sedan Chrysler Airflow ročníku 1935 si zase pořídil od Steva McQueena! Poválečnou produkci tohoto koncernu zastupuje hardtop De Soto (1955). Mezi nabízenými vozy nechybí ani ty evropské, třeba dvě De Tomasa Pantera . Tedy až na motor, který rozhodně nepocházel z Itálie, nýbrž z Dearbornu...

Není jasné, zda chce síň Bonhams podat kolekci celou jednomu zájemci, nebo každý kus zvlášť. Detaily dosud nezveřejnila. Přece jen jde o vozy, které vlastnil, případně sám zkonstruoval jediný člověk... Zdá se na první pohled, že do počátku června je ještě dost času, ale ten letí, jak známo. Patřičně movití fanoušci tvůrce (nejen) Cobry se můžou těšit už teď. Pro sběratele, starších i těch modernějších je tohle jedinečná šance, jak získat opravdové skvosty.

Nejdražší

Mimochodem, nejdražším americkým autem, které kdy bylo prodáno v aukci, je také Shelbyho výrobek. Cobra 260 šasi CSX 2000 z roku 1962 se vydražila na aukci RM Sotheby's v Monterey 2016 za 13,75 milionu dolarů. Ta má ale tedy už skoro dva roky nového majitele a v tomto portfoliu chybí... Překvapivě se nejedná o zástupce silnějších modelů 289 a 427. Překoná jej z téhle várky někdo?

Bonhams