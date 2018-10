Dacia Duster pick-up existuje! Dostupný pracant je dílem rumunské společnosti

Dacia se pod křídly Renaultu těší na evropských trzích ohromnému úspěchu. Nabízí bytelná a schopná auta se sympatickou cenovkou, která zůstala i sportovně-užitkovému Dusteru druhé generace . Pokud byste ale namísto SUV prahli po pick-upu se stejnou technikou, rumunská firma Romturingia má pro vás řešení.

V automobilovém světě nejde o úplně neznámé jméno. Stejná společnost postavila pick-upy na základech první generace Dusteru již před čtyřmi lety. Tehdy vzniklo něco kolem 500 kusů, přičemž všechny zamířily do vozového parku jedné velké domácí firmy.

A varianty s korbou se dočkala i druhá generace, pick-up se objevil na stánku firmy na výstavě užitkových vozidel v Hannoveru. Přední část automobilu je shodná se sériovým SUV, rozdíl poznáte až vzadu, kde chybí jeden pár dveří a naopak je k dispozici otevřený nákladový prostor.

Stejná zůstala i technika, pick-up tedy pohání dieselová patnáctistovka dCi o výkonu 82 kW (110 k), která však bude nahrazena modernějším dieselem o stejném objemu, avšak výkonem zvýšeným na 86 kW (115 k). Jde o motor, jenž je přizpůsoben zpřísňujícím se emisním normám. Točivý moment má hodnotu 260 N.m a řidič se může spolehnout na pohon všech kol.

Společnost Romturingia zatím oficiálně nepotvrdila, jestli se i v případě druhé generace Dusteru pustí do malé sériové produkce. Ale vzhledem k úspěchu, který tento showcar na výstavišti zaznamenal, je to více než pravděpodobné. A kdo ví, třeba to automobilku Dacia inspiruje k rozšíření modelové řady Duster. O první „užitkáč“ na bázi SUV by však nešlo. Připomeňme, že rumunská společnost nabízí Duster Fiskal s 1,64 metru dlouhým prostorem pro náklad.

A pokud jde o sériové SUV, i to se dočkalo motorových novinek. Na pařížském výstavišti se Duster ukázal s přeplňovanou benzinovou třináctistovkou, která je dílem spolupráce Renaultu a Mercedesu. Stejně tak se interiér vyznačoval vylepšeným systémem infotainmentu.