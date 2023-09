TEST Dacia Duster Extreme Eco-G 100: Dostupný dobrodruh na dlouhé cesty

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Značka Dacia se nedávno pochlubila novou vrcholnou výbavou Extreme, kterou získaly modely Spring, Sandero Stepway, Jogger a Duster. Menší Sandero už se v našem testu mihlo, nyní ale přišel čas i na jeho většího sourozence. Je snad jen škoda, že opět osazeného „pouze“ nejhospodárnější motorizací. K tomu se ale teprve dostaneme.

Začněme od exteriéru, jehož specifika ve verzi Extreme již před časem prozradil kolega Marek v testu sandera. Každý model již z dálky zaujme doplňky v měděné barvě, jako jsou kryty zrcátek či drobné dekory na blatnících, pátých dveřích, střešních nosičích a kolech. Při bližším pohledu ale zaujmou i černé dekory na B-sloupcích, znázorňující topografickou mapu.

Specialitou výbavy Extreme je také metalický lak zelená Cèdre, za který se podobně jako u většiny ostatních metalíz připlácí 15.700 Kč, a zmínit můžeme ještě standardní „shark“ anténu na střeše v černé barvě, za kterou se jinak připlácí. V podbězích pak vidíme 17“ litá kola Tergan s černým lakováním.

Oproti vzpomínanému sanderu sice úpravy nejsou zas tak rozsáhlé, u dusteru ale není taková potřeba podtrhovat jeho dobrodružný charakter. Celkem dobře ho vyzařuje i bez různých doplňků. Po poslední modernizaci, díky které ladí světla s moderními logy, navíc nepůsobí zdaleka tak lacině. Po estetické stránce se tak Dacii skutečně daří pozvolna měnit image k lepšímu, aniž by se to ale zásadně propsalo do cen.

Měď a MicroCloud

Stylové doplňky nabízí i kabina. Již po otevření dveří jsou vidět speciální prahové lišty a gumové rohože, které opět zdobí motiv topografických linií. V palubní desce zaujmou výrazné rámečky výdechů ventilace v měděné barvě, a stejnou barvu má i rámeček kolem voliče manuální převodovky ve středovém tunelu.

Poslední specifickou úpravou je čalounění, které na sedadlech kombinuje černou látku s šedým materiálem MicroCloud. Ten je na dotek opravdu měkký a příjemný, automobilka ho přirovnává dokonce k sametu, současně by však měl nabídnout i snadnou udržovatelnost. Na předních opěradlech navíc vidíme i logo značky, v obou řadách jsou pak sedadla prošívána nití v kontrastní měděné barvě.

Kontrastní prošívání ale najdeme i na loketní opěrce a na čalouněné výplni dveří, která je rovněž potažena materiálem MicroCloud. Barevná kombinace černé látky, šedého MicroCloudu a měděných dekorů přitom působí velmi decentně a příjemně ladí s všudypřítomnými tvrdými plasty. Osobně mi tahle kombinace naprosto vyhovovala, ačkoliv uznávám, že někomu může přijít trochu nudná.

Dacia Duster Extreme Eco-G 100

Pořád stejný praktik

Pokud ale odhlédneme od speciální výbavy, zůstává Dacia Duster i ve výbavě Extreme stále velmi příjemným a především praktickým společníkem. Klasické analogové přístroje jsou dobře čitelné, zatímco displej mezi nimi nabízí naprosto dostatečný přehled o zbývajícím palivu v obou nádržích, dojezdu, spotřebě, atd. Volant padne příjemně do rukou osobně oceňuji i jeho nepřeplácanost tlačítky – rádio a média se totiž po vzoru Renaultu ovládají páčkou pod volantem, která je skvělým výmyslem.

V palubní desce je 8“ displej multimediálního systému, který potěší nejen bezdrátovou konektivitou s mobilními telefony, ale také kamerovým systémem Multiview. Ten je ve výbavě Extreme standardem a umožňuje přepínání mezi zadní a dvojicí bočních kamer. Přední a zadní couvací senzory jsou pak samozřejmostí. Grafika systému je sice jednodušší, výstup z kamer má ale dostatečnou kvalitu a problém není ani se zpožděním.

Celkově musím pochválit ergonomii, která je ve své jednoduchosti geniální – panel klimatizace a nejdůležitější funkce zde totiž stále mají fyzické ovladače. A slušná je i kvalita zpracování. Asi hlavní předností je však prostornost. V obou řadách je místa víc než dost, sedí se příjemně vysoko a zavazadelník nabízí standardní objem 445 litrů, po sklopení zadních opěradel až 1478 litrů. Díky jednoduchým tvarům se snadno využívá a nechybí mu praktické doplňky jako háčky na tašky či 12V zásuvka na napájení příslušenství. Jen škoda, že se zadní opěradla, dělená v poměru 60:40, nesklápí do roviny. Prostor pod podlahou, který by mohl být využit pro rezervu, pak zaplnila nádrž na LPG.