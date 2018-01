Kolik stojí účast na Dakaru? Milion vám nestačí ani na startovné!  

Slavný vytrvalostní závod Rallye Dakar se za čtyřicet let své existence notně zprofesionalizoval, stále se ho ale zúčastní množství dobrodruhů, kteří jej jedou hlavně pro radost, s cílem dojet bez ohledu na výsledek. Množství nadšenců tak řeší, na kolik vlastně taková účast na Dakaru může přijít. Red Bull to spočítal, a to díky své spolupráci se slovenským motocyklovým závodníkem Štefanem Svitkem, který se letošního Dakaru též zúčastní.

Prvotní částkou, bez které se neobejdete, je ta za startovné. Pro letošní ročník Dakaru motocykloví závodníci museli dát na stůl v přepočtu 1.625.000 korun, což je asi pětkrát více než průměrný roční plat v České republice. Za takovou cenu ale už dostanete pár „službiček,“ v částce je zahrnut satelitní systém Iritrack, převoz všech strojů z Evropy do Jižní Ameriky a zpět, asistence záchranářů, strava během závodu, pohonné hmoty nebo pojištění.

Video

Do dopravy se ale nepočítají náklady na cestu do francouzského Le Havru, odkud technika míří na místo závodu v Jižní Americe. Převoz techniky do Francie a zpět tak klidně vyjde na dalších 75.000 korun. Na místo se navíc musejí dostat i členové týmu, pro něž letenka přijde na nějakých 25.000 korun na osobu. A to jen když je koupíte včas... Strava týmu v mezidobí před a po závodu je pak za dalších 75.000 korun.

Další nutnou investicí je samozřejmě ta do techniky. Štefan Svitko sedlá KTM 450 Rally Replica, která ho přišla na zhruba 875.000 korun. To na motorku rozhodně není malá částka, jenže ve srovnání s autem nebo snad kamionem je takové řešení nejdostupnější.

Ke stroji je samozřejmě nutné pořídit náhradní díly, protože technika při takovém závodu dostává pěkně zabrat. Minimálně se hodí náhradní vidlice, konkrétně 52 mm WP na Svitkovu KTM přijde na 212.000 korun. Zadní tlumič téže značky stojí 87.000 Kč, brzdy Brembo zhruba 10.000 korun. Svitko s sebou bral také dva motory, každý za 150.000 korun, což spolu s dalšími komponenty znamená, že jen za náhradní díly dal zhruba milion. To je každopádně něco, na čem dobrodruzi jedoucí Dakar takzvaně jen s batůžkem na zádech dokážou ušetřit.

Stejně tak neberou ani tolik pneumatik nebo dalších dílů. Svitko už patří mezi ty závodníky, kteří bojují o co nejlepší výsledek, a tak s sebou musel brát i dostatek náhradních pneumatik a duší do nich (tzv. mousse). A to je hned 140.000 korun, abyste na 14 etap měli dostatek obutí. Nutné jsou i zásoby brzdových kotoučů, které při závodu také dostávají zabrat. A to je nějakých 16.000 korun.

To samé platí také pro tým, který na závodníka čeká v bivaku. Dakar ale jezdí i takoví blázni, co si bez něj vystačí sami. Takový tým totiž dokáže spolykat také pár stovek tisíců. Jen doprovodné auto Svitkova týmu stálo 812.000 korun, přičemž různé úložné prostory si vyžádaly další investice, ve výši asi 175.000 korun. Podobně jako doprovodné vozidlo stojí také karavan, v němž můžete po závodě přespat. Tedy pokud se jako někteří závodníci nerozhodnete spát ve stanu...

Když už s sebou berete tým, musíte vedle jejich platu počítat i s tím, že jejich účast na Dakaru také něco stojí. Přihlášení mechanika totiž stojí zhruba jen 225.000 korun! A to jen když přihlášení zvládnete v řádném termínu, pokud to necháte na poslední chvíli, přihláška mechanika vyjde na 300.000 korun!

Na čem týmy naopak dokážou ušetřit a „soukromníci“ ne, je výbava. Profesionálové totiž obvykle dostávají většinu výbavy od sponzorů. Pokud si však rukavice, kalhoty, přilbu, rukavice, dres a chrániče musíte kupovat sami, rázem jste na více než 250.000 korunách. A to ještě nepočítáme třeba účet za telefon a internet, za něž kvůli vysokým tarifům klidně dáte 50.000 korun.

Soukromníci ale naopak asi nepojedou před závodem trénovat. Štefan Svitko v rámci přípravy na Dakar vyrazil do Chorvatska, což ho vyšlo na 37.000 korun. To ale nebylo všechno, s tříčlenným týmem vyjel i na soustředění do Maroka, což ho v kombinaci s nutnou repasí motorky stálo asi 375.000 korun.

Když tak budete počítat s námi, dostanete se po sečtení jednotlivých položek na nějakých sedm milionů korun. Což už je poměrně vysoká částka, pokud ale chcete na Dakaru uspět, nic jiného vám nezbude. Přitom se stále pohybujeme „jen“ v kategorii motorek, případně čtyřkolek, jejichž účast přijde na obdobné peníze. Částky za závodění s autem nebo snad kamionem jsou ještě vyšší.

Není tak divu, že si česká motocyklová závodnice Gabriela Novotná kvůli své letošní účasti na Dakaru brala hypotéku, aby na vysněný závod měla. Tak co, začínáte také šetřit?