Fiat Chrysler odhalí ambiciózní budoucí plány. Co v minulosti slíbil a nedodržel?  

Fiat Chrysler Automobiles pod vedením svého šéfa Sergia Marchionneho pravidelně zveřejňuje své plány na následující roky, které v mnoha případech bývají velice ambiciózní. K odhalení následující „pětiletky“ dojde i letos, již prvního června, přičemž první informace naznačují sliby hned o několika novinkách. V minulosti ale koncern takové plány ne vždy dodržel.

Italsko-americká automobilka v minulých letech oficiálně slíbila hned několik zajímavých automobilů svých různých značek, k jejichž realizaci nakonec z různých důvodů nedošlo, případně byly odloženy na neurčito. Jaké to byly?

Začněme třeba Jeepem, který se podle zákulisních zpráv má stát nejdůležitější značkou koncernu, na níž se bude v následujících letech klást velký důraz přinášející několik nových modelů. Jenže jak se ukázalo třeba v případě modelu, čekání na takový vůz může nějakou dobu trvat.

Poprvé se o velkém luxusním SUV Grand Wagoneer mluvilo už v roce 2011 s tím, že dílo americké značky cílící na vozy typu Audi Q7 a Range Rover přijde v roce 2013. Když ale onen rok nastal, najednou se psalo o příchodu Grand Wagoneeru v roce 2015. Dodnes tu však není, místo toho zatím přišel jen vůz nazvaný Grand Commander, rodinný model výhradně určený pro čínský trh.

Podobně své novinky odsouvá také Maserati. V roce 2015 nám tehdejší generální ředitel značky Harald Wester slíbil , že trojzubec chystá pro rok 2017 svůj. Taková verze měla debutovat v Levante a postupně být nabídnuta i v dalších modelech, dodnes ale tuto avizovanou novinku v nabídce Maserati nenajdeme. Prý se ale plug-in hybridu v následujících dvou letech přece jen dočkáme, když má využít techniku z hybridního Chrysleru Pacifica, tak se nechme překvapit...

To ale není jediné slíbené Maserati, které nakonec nepřišlo. Stále jsme se nedočkali krásnéhovycházejícího ze stejnojmenného konceptu představeného v roce 2014 na oslavu sta let od založení značky. Maserati prakticky okamžitě přiznalo, že vůz zamíří do výroby, když vedle kupé bude nabídnuto i jako roadster, postupně ale avizovanou novinku odsouvalo. Původně měla přijít v roce 2016, pakv roce 2017, když se automobilka rozhodla nejprve zaměřit na obchodně důležitější model, SUV Levante, avšak ani v roce 2018 Alfieri ve výrobě stále není. Místo toho se nadále vyrábí letité GranTurismo a odvozené GranCabrio.

Králem velkolepých prohlášení je ale nepochybně Alfa Romeo, v jejíž souvislosti se hovořilo o tolika novinkách, že snad už nejdou ani spočítat. Když jsme se konečně dočkali mnohokrát odsouvaného sedanu Giulia a SUV Stelvio, měly následovat další novinky,nebo třeba. Jak ale dobře víme, zatím jsme se takových vozů nedočkali. A nakonec to nedopadlo ani s novou, roadster s technikou Mazdy MX-5 nakonec raději dostal znaky Fiatu. Prý by se výroba v Japonsku, u Mazdy nehodila k image Alfy. Jsme tak hodně zvědaví, jak to bude s tím avizovaným kupé na bázi Giulie, o kterém se hovoří v posledních měsících.

Smutná situace pak nastala u Chrysleru, který dnes na domácím americkém trhu nabízí pouhopouhé dva modely – letitý sedan 300 a MPV Pacifica! Koncern tuto kdysi klíčovou značku postupně utlumil, kvůli malému zájmu ukončil výrobu sedanu 200 a nedočkali jsme se ani kdysi uvažovaného(pro rok 2016) nebo(pro rok 2017 a 2018). Tak snad nedopadne jako Lancia, které ostatně převzetí modelů od Chrysleru nepomohlo a postupně se stáhla jen na domácí italský trh, na němž prodává pouze malý hatchback Ypsilon.